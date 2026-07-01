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БФС разшири институционалните си партньорства

БФС разшири институционалните си партньорства

1 Юли, 2026 20:02 435 1

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Футболната централа подписа два меморандума за стратегическо сътрудничество

БФС разшири институционалните си партньорства - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз направи нова важна крачка в изпълнението на своята стратегия за развитие на футбола като инструмент за образование, възпитание и обществено развитие, след като подписа два меморандума за стратегическо сътрудничество – със Съюза на народните читалища и с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет на Република България.

Документите бяха подписани днес от изпълнителния директор на БФС Андрей Петров, председателя на Върховния читалищен съвет проф. д-р Николай Дойнов и секретаря на Централната комисия Петя Петрова. С тях федерацията поставя основите на две дългосрочни партньорства, насочени към развитието на децата и младите хора чрез спорта, образованието, културата и активното участие в обществения живот.

Подписването на меморандумите е част от последователната политика на Българския футболен съюз за изграждане на устойчиви партньорства с държавни институции, образователни и културни организации, които споделят разбирането, че футболът е много повече от спорт – той е средство за възпитание, социално включване, изграждане на ценности и активна гражданска позиция.

Сътрудничеството със Съюза на народните читалища ще използва богатата читалищна мрежа в цялата страна като естествена среда за реализиране на образователни и спортни инициативи. Сред основните акценти са разработването на Национална програма „Читалище и футбол за бъдещето“, организирането на детски и младежки футболни фестивали, културно-спортни форуми, обучения за доброволци, благотворителни кампании и образователни програми, посветени на историята и ценностите на българския футбол. Предвижда се също създаването на футболни школи и спортни клубове към читалищата там, където съществуват необходимите условия.

Партньорството с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните поставя акцент върху превенцията, възпитанието и социалната интеграция на подрастващите чрез футбола. Двете институции ще работят съвместно за реализирането на национални и регионални програми, информационни и образователни кампании, детски и младежки турнири, обучения за доброволци и спортни организатори, както и инициативи за превенция на зависимостите, насилието, противообществените прояви и футболното хулиганство. Особено внимание ще бъде отделено на утвърждаването на ценностите на честната игра, уважението, толерантността и гражданската отговорност сред младите хора.

Общата цел на двете партньорства е да разширят достъпа на децата и младежите до спорт, образование и култура, да насърчат доброволчеството и активния начин на живот, както и да създадат повече възможности за личностно развитие, особено в малките населени места и сред уязвимите групи. За изпълнението на меморандумите ще бъдат създадени съвместни координационни съвети, които ще планират, организират и проследяват изпълнението на инициативите.

В срещата участваха още Минко Пондев - началник на сектор "Национален център по сигурността на спортни мероприятия" при ГДНП, представители на Министерството на вътрешните работи, както и Тервел Пулев и Диана Ненова от Асоциация „Живот след спорта“, които заявиха подкрепата си за инициативите, насочени към социалното развитие, възпитанието и активния начин на живот на младите хора.

С подписването на двата меморандума Българският футболен съюз затвърждава своята дългосрочна визия футболът да бъде двигател не само за спортни успехи, но и за положителна обществена промяна. Чрез партньорства с ключови държавни и обществени организации федерацията продължава да изгражда национална мрежа за подкрепа на децата и младите хора, в която спортът, образованието и културата работят заедно за изграждането на по-активно, отговорно и социално ангажирано поколение.


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