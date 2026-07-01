Барселона с амбициозна оферта за Хулиан Алварес: Лапорта разкри подробности

Президентът на Барселона Жоан Лапорта официално обяви, че клубът е отправил конкретна оферта за нападателя на Атлетико Мадрид – Хулиан Алварес. Каталунците отдавна следят изявите на аржентинския талант, а желанието му да облече екипа на Барса не е тайна за никого.

Лапорта разкри, че е провел разговори с ръководството на Атлетико Мадрид, като е подчертал уважението на Барселона към настоящия клуб на Алварес. „Изпратихме официална оферта и сме наясно, че Хулиан мечтае да играе на „Камп Ноу“ още от времето си в Манчестър Сити. Атлетико обаче са категорични – без подходящ заместник няма да се разделят с нападателя“, сподели президентът на Барса.

Според източници, каталунският клуб е готов да плати около 100 милиона евро за подписа на Алварес. В същото време, Атлетико Мадрид настоява за пълната сума по освобождаващата клауза – внушителните 500 милиона евро. Лапорта изрази надежда, че ако мадридчани намерят алтернатива на аржентинеца, предложението на Барселона ще бъде разгледано по-сериозно.

Сагата около евентуалния трансфер на Хулиан Алварес тепърва ще се развива.