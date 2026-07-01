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Хари Кейн вдъхнови Англия за драматичен обрат над ДР Конго

Хари Кейн вдъхнови Англия за драматичен обрат над ДР Конго

1 Юли, 2026 21:00 1 018 19

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  • атланта

Английският тим показа характер и класа в Атланта

Хари Кейн вдъхнови Англия за драматичен обрат над ДР Конго - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Англия демонстрира непримирим дух и обърна резултата срещу ДР Конго, за да си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол. След като изоставаха в резултата, "Трите лъва" триумфираха с 2:1, а Хари Кейн се превърна в герой на мача.

Още в началните минути на срещата, ДР Конго хвърли ръкавицата на фаворитите. В 7-ата минута Брайън Чипенга се възползва от отлично центриране и с прецизен удар по земя откри резултата в полза на африканците. Англичаните бяха поставени под напрежение, а защитата им изглеждаше разколебана.

В средата на първото полувреме Маркъс Рашфорд опита да върне равенството, но неговият удар бе блокиран от бдителната защита на Конго. Малко по-късно Йоан Уиса бе на косъм да удвои преднината на своя тим, след като топката облиза дясната греда на английската врата.

В добавеното време на първата част напрежението ескалира, когато Хари Кейн падна в наказателното поле. След консултация с ВАР, съдията не отсъди дузпа, тъй като не бе установено нарушение. Само миг по-късно Джуд Белингам отправи опасен удар с глава, но вратарят на Конго спаси.

След почивката англичаните излязоха преобразени и започнаха да диктуват темпото на играта. В 75-ата минута Хари Кейн се възползва от перфектно центриране и с мощен удар с глава възстанови равенството.

Десет минути по-късно капитанът на Англия отново бе на точното място – овладя топката и с хладнокръвие я изпрати в горния десен ъгъл, оформяйки крайното 2:1.

С този успех Англия си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу един от домакините на турнира – Мексико. Двубоят е насрочен за 6 юли.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    25 10 Отговор
    Англичаните са гола вода.Жалко за Конго

    Коментиран от #15, #18

    21:10 01.07.2026

  • 2 На мен ми харесаха конгоанците

    21 3 Отговор
    За известно време имах чувството, че гледам мач на Левски, същият цвят екипи същият цвят играчи..

    21:10 01.07.2026

  • 3 Гост

    22 3 Отговор
    От 22-ма на терена 18 бяха от боята! Но конгоанчетата заслужават адмирации за играта си!

    21:15 01.07.2026

  • 4 Дзак

    12 3 Отговор
    Той първото полувреме не можеше да ходи. След прибирането на почивката почна със спринтовете!

    21:16 01.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    24 3 Отговор
    Хари Кейн е безспорно голям голаджия,не може да се отрече.Но постъпи грозно,много грозно,когато се метна като плувец в басейн,да си проси дузпа.Добре,че съдията не му се върза.А ако Заир беше повел с 2:0 (гредата), англичаните бяха аут със сигурност.

    21:17 01.07.2026

  • 6 Хахаха

    11 6 Отговор
    Колкото и да не харесвам Франция,трябва да призная че газят всичко по пътя си!

    Коментиран от #17

    21:19 01.07.2026

  • 7 Кдкдлд

    7 7 Отговор
    Статистика:
    Англия победи!
    Головете ги вкара евроангличанин. И за двата му подаде друг евро.
    В публиката видях само един афроанглофен.

    Коментиран от #9

    21:20 01.07.2026

  • 8 имунитет

    14 2 Отговор
    Голмайсторите не ги лови жълтеница. А Кейн можеше да получи приза Хьолценбайн за съвършена имитация на лястовицата.му.

    21:21 01.07.2026

  • 9 Споко

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "Кдкдлд":

    Дпспите ще ги изтърват афротата

    21:21 01.07.2026

  • 10 Дзак

    10 4 Отговор
    Тактически по-зрелият отбор победи!

    21:26 01.07.2026

  • 11 Айляк

    17 0 Отговор
    Хари Кейн много добър голаджия, ама с тия гмуркания е отврат.
    Абсолютно никаква дузпа нямаше за англетата.
    Поздравления за ДР Конго, които през пъвото полувреме можеха да поведат и с 2:0.

    21:32 01.07.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    6 6 Отговор
    Браво на белия англичанин Хари! Добре го вкара на африканците.

    21:33 01.07.2026

  • 13 додо2026

    5 0 Отговор
    тоя Хари ме утрепа! гледах
    мача! той вкара играта
    в гейм оувер! 1 птичка
    пролет не прави ! ще видим?

    21:36 01.07.2026

  • 14 Браво Англия,

    4 5 Отговор
    така се играе с воля, дух, непримиримост и себераздаване и заслужена победа. Голямо браво и на футболистите от Конго. Мача беше един от най добрите на това световно.

    21:46 01.07.2026

  • 15 Твоята работа

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Е хем голям хем наакан. Къде е България? А? Ще мълчиш и ще си по-нисък и от тревата, защото Англия е на световно за поредна година, а България НЕ Е. Въздухар

    21:47 01.07.2026

  • 16 Много добър кейн

    9 2 Отговор
    Ама срещу мбапе и компания не върви. Не знам има ли вероятност да се срещнат преди финала ама французите трудно някой ще ги спре

    21:52 01.07.2026

  • 17 Съгласен

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха":

    И аз не мога да ги трая, но засега те да единствените които играят като за световно.

    22:00 01.07.2026

  • 18 Петър

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Англичаните играха определено по добре. Друг е въпросът доколко половината от тях са англичани.

    22:12 01.07.2026

  • 19 е браво

    3 1 Отговор
    Уникален боец е Хари Кейн

    22:32 01.07.2026

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