Хари Кейн вдъхнови Англия за драматичен обрат над ДР Конго

Националният отбор на Англия демонстрира непримирим дух и обърна резултата срещу ДР Конго, за да си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол. След като изоставаха в резултата, "Трите лъва" триумфираха с 2:1, а Хари Кейн се превърна в герой на мача.
Още в началните минути на срещата, ДР Конго хвърли ръкавицата на фаворитите. В 7-ата минута Брайън Чипенга се възползва от отлично центриране и с прецизен удар по земя откри резултата в полза на африканците. Англичаните бяха поставени под напрежение, а защитата им изглеждаше разколебана.
В средата на първото полувреме Маркъс Рашфорд опита да върне равенството, но неговият удар бе блокиран от бдителната защита на Конго. Малко по-късно Йоан Уиса бе на косъм да удвои преднината на своя тим, след като топката облиза дясната греда на английската врата.
В добавеното време на първата част напрежението ескалира, когато Хари Кейн падна в наказателното поле. След консултация с ВАР, съдията не отсъди дузпа, тъй като не бе установено нарушение. Само миг по-късно Джуд Белингам отправи опасен удар с глава, но вратарят на Конго спаси.
След почивката англичаните излязоха преобразени и започнаха да диктуват темпото на играта. В 75-ата минута Хари Кейн се възползва от перфектно центриране и с мощен удар с глава възстанови равенството.
Десет минути по-късно капитанът на Англия отново бе на точното място – овладя топката и с хладнокръвие я изпрати в горния десен ъгъл, оформяйки крайното 2:1.
С този успех Англия си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу един от домакините на турнира – Мексико. Двубоят е насрочен за 6 юли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #15, #18
21:10 01.07.2026
2 На мен ми харесаха конгоанците
21:10 01.07.2026
3 Гост
21:15 01.07.2026
4 Дзак
21:16 01.07.2026
5 🦁ЩЩД🦁
21:17 01.07.2026
6 Хахаха
Коментиран от #17
21:19 01.07.2026
7 Кдкдлд
Англия победи!
Головете ги вкара евроангличанин. И за двата му подаде друг евро.
В публиката видях само един афроанглофен.
Коментиран от #9
21:20 01.07.2026
8 имунитет
21:21 01.07.2026
9 Споко
До коментар #7 от "Кдкдлд":Дпспите ще ги изтърват афротата
21:21 01.07.2026
10 Дзак
21:26 01.07.2026
11 Айляк
Абсолютно никаква дузпа нямаше за англетата.
Поздравления за ДР Конго, които през пъвото полувреме можеха да поведат и с 2:0.
21:32 01.07.2026
12 Кобра Кай 🥋
21:33 01.07.2026
13 додо2026
мача! той вкара играта
в гейм оувер! 1 птичка
пролет не прави ! ще видим?
21:36 01.07.2026
14 Браво Англия,
21:46 01.07.2026
15 Твоята работа
До коментар #1 от "Красимир Петров":Е хем голям хем наакан. Къде е България? А? Ще мълчиш и ще си по-нисък и от тревата, защото Англия е на световно за поредна година, а България НЕ Е. Въздухар
21:47 01.07.2026
16 Много добър кейн
21:52 01.07.2026
17 Съгласен
До коментар #6 от "Хахаха":И аз не мога да ги трая, но засега те да единствените които играят като за световно.
22:00 01.07.2026
18 Петър
До коментар #1 от "Красимир Петров":Англичаните играха определено по добре. Друг е въпросът доколко половината от тях са англичани.
22:12 01.07.2026
19 е браво
22:32 01.07.2026