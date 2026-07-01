Хари Кейн вдъхнови Англия за драматичен обрат над ДР Конго

Националният отбор на Англия демонстрира непримирим дух и обърна резултата срещу ДР Конго, за да си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол. След като изоставаха в резултата, "Трите лъва" триумфираха с 2:1, а Хари Кейн се превърна в герой на мача.

Още в началните минути на срещата, ДР Конго хвърли ръкавицата на фаворитите. В 7-ата минута Брайън Чипенга се възползва от отлично центриране и с прецизен удар по земя откри резултата в полза на африканците. Англичаните бяха поставени под напрежение, а защитата им изглеждаше разколебана.

В средата на първото полувреме Маркъс Рашфорд опита да върне равенството, но неговият удар бе блокиран от бдителната защита на Конго. Малко по-късно Йоан Уиса бе на косъм да удвои преднината на своя тим, след като топката облиза дясната греда на английската врата.

В добавеното време на първата част напрежението ескалира, когато Хари Кейн падна в наказателното поле. След консултация с ВАР, съдията не отсъди дузпа, тъй като не бе установено нарушение. Само миг по-късно Джуд Белингам отправи опасен удар с глава, но вратарят на Конго спаси.

След почивката англичаните излязоха преобразени и започнаха да диктуват темпото на играта. В 75-ата минута Хари Кейн се възползва от перфектно центриране и с мощен удар с глава възстанови равенството.

Десет минути по-късно капитанът на Англия отново бе на точното място – овладя топката и с хладнокръвие я изпрати в горния десен ъгъл, оформяйки крайното 2:1.

С този успех Англия си осигури място на осминафиналите, където ще се изправи срещу един от домакините на турнира – Мексико. Двубоят е насрочен за 6 юли.