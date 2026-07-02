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Йошуа Кимих: Провалът на Световното ме убива

Йошуа Кимих: Провалът на Световното ме убива

2 Юли, 2026 07:00 602 1

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Бундестимът беше елиминиран от Парагвай на 1/16-финалите след равенство 1:1 в редовното време и загуба с 3:4 при изпълнението на дузпи

Йошуа Кимих: Провалът на Световното ме убива - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Байерн Мюнхен и капитан на германския национален отбор Йошуа Кимих изрази огромното си разочарование след отпадането на тима от Световно първенство.

Бундестимът беше елиминиран от Парагвай на 1/16-финалите след равенство 1:1 в редовното време и загуба с 3:4 при изпълнението на дузпи.

„В момента съм напълно съсипан и изобщо не ми се говори. Но да се изправяш пред такива ситуации е част от работата. Заедно планирахме да направим много успешно Световно първенство, да представим достойно Германия и да допринесем за позитивното развитие на страната ни. И се провалихме. Отново. Това ме убива“, написа Кимих.

„Колкото и да се гордея, че съм капитан на този отбор, и колкото и важно да беше за мен да поведа тима на този турнир, толкова голямо е и разочарованието от начина, по който се развиха нещата“, добави той.

„Никога не съм се предавал. Но определено ще ми трябват повече от няколко дни, за да се съвзема и отново да стъпя на крака“, призна халфът.

„Благодаря на всички, които вярваха в нас и ни подкрепяха. Искахме да ви се отплатим, както и на самите себе си, с много повече“, завърши Кимих.


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  • 1 споко Кимих

    5 1 Отговор
    тебе лично няма от какво да те е срам.
    На позорния стълб - първо Негелсман, после Сане и другите от мигрантския бъл воч.

    07:12 02.07.2026

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