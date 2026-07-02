Томас Тухел: Заслужен успех, продължаваме да вярваме

Мениджърът на английския национален отбор Томас Тухел призна, че водените от него футболисти са изпитали сериозни трудности в 1/16-финалния мач онт Мондиал 2026 срещу ДР Конго, спечелен трудно след обрат с 2:1. Два гола на Хари Кейн осигуриха ценния успех в полза на "трите лъва" срещу африканците, които поведоха в резултата през първата част.

"Продължавахме да вярваме. Заслужен успех, но трябваше да работим наистина много. Трябва да имаме това мислене - ако стане трудно, както сега, не може да губим вяра и търпение. Енергията и отборният дух са на най-високо ниво, както и отдадеността на всички. Играчите напълно разбират в коя част от шампионата се намираме в момента и какво наистина е необходимо, за да се справим със ситуацията. След първата пауза създадохме три, четири чисти голови положения, имаше и съмнения и за дузпа в наша полза. Продължихме да натискаме, а вратарят им имаше страхотни прояви. Това направи нещата още по-трудни за нас, но все пак намерихме начин да спечелим заслужено", заяви германският специалист пред медиите след двубоя.

Тухел похвали футболистите, които влязоха от пейката за Англия. Това са Еберечи Езе, Антъни Гордън и Букайо Сака.

"Футболистите, които не играят в титулярния състав, продължават да работят. Те са позитивни по време на почивките за вода. Всички се чувстват комфортно, когато играят, всички се чувстват комфортно, когато завършат мача. Искаме да е по-лесно и да вкараме първия гол в мача. Ако го постигнеш и се върнеш след един гол пасив, това са преживяванията, които ти дават истинската вяра. Всички знаят добре какво са направили и какво им е отнела победата днес", каза още Томас Тухел.

В следващия кръг от елиминациите в турнира англичаните ще се изправят срещу един от домакините - Мексико.