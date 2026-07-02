Мануел Нойер: Не съжалявам нито за секунда, че се върнах в националния отбор

Бившият капитан и вратар на германския национален отбор Мануел Нойер коментира отпадането на националния отбор от Световното първенство през 2026 г. Германският национален отбор приключи участието си на Световното първенство през 2026 г. на 1/16-финалите, губейки от Парагвай след дузпи (1:1, 3:4 след дузпи).
"Ранното ни отпадане от Световното първенство е невероятно отрезвяващо. Не успяхме да отговорим на очакванията и трябваше да стигнем много по-далеч в този турнир. Този край дълбоко боли. Взех съзнателно решение да играя отново за Германия. От една страна, защото носенето на фланелката на националния отбор винаги ме е изпълвало с огромна гордост. От друга страна, на 40 години, с четири световни първенства зад гърба си, исках да подкрепям младите играчи колкото е възможно повече както на терена, така и извън него и да помогна на германския футбол.
Въпреки това горчиво отпадане, не съжалявам за решението си нито за секунда. Разочарованието ми е неописуемо, но преди всичко оставам дълбоко благодарен.
Благодаря ви за подкрепата през годините и по време на този турнир.
Ваш, Мануел“, написа Нойер в социалните си мрежи.
Manuel Neuer on IG:— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 1, 2026
It was always an honor for me! 🇩🇪
Our early exit from the World Cup is incredibly sobering. We fell well short of expectations and should have gone much further in this tournament. This ending hurts deeply.
I made the conscious decision to play for Germany… pic.twitter.com/AhhWl5sECQ
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1 Някой
12:12 02.07.2026
2 Ти не съжаляваш
12:18 02.07.2026