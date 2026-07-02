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Мануел Нойер: Не съжалявам нито за секунда, че се върнах в националния отбор

Мануел Нойер: Не съжалявам нито за секунда, че се върнах в националния отбор

2 Юли, 2026 12:00 529 2

  • мануел нойер-
  • футбол-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Ранното ни отпадане от Световното първенство е невероятно отрезвяващо

Мануел Нойер: Не съжалявам нито за секунда, че се върнах в националния отбор - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан и вратар на германския национален отбор Мануел Нойер коментира отпадането на националния отбор от Световното първенство през 2026 г. Германският национален отбор приключи участието си на Световното първенство през 2026 г. на 1/16-финалите, губейки от Парагвай след дузпи (1:1, 3:4 след дузпи).

"Ранното ни отпадане от Световното първенство е невероятно отрезвяващо. Не успяхме да отговорим на очакванията и трябваше да стигнем много по-далеч в този турнир. Този край дълбоко боли. Взех съзнателно решение да играя отново за Германия. От една страна, защото носенето на фланелката на националния отбор винаги ме е изпълвало с огромна гордост. От друга страна, на 40 години, с четири световни първенства зад гърба си, исках да подкрепям младите играчи колкото е възможно повече както на терена, така и извън него и да помогна на германския футбол.

Въпреки това горчиво отпадане, не съжалявам за решението си нито за секунда. Разочарованието ми е неописуемо, но преди всичко оставам дълбоко благодарен.

Благодаря ви за подкрепата през годините и по време на този турнир.

Ваш, Мануел“, написа Нойер в социалните си мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Нойер от отдавна не е на старото ниво. Реално той въведе във футбола излизанията напред на вратарите и после други взимаха пример. Така се предотвратяват ситуации. Само че от години почна да прави не малко грешки. Германия много странно се оказа без вратари. Ако сега ме питате кои бяха другите 2 вратари в отбора, не мога да ви кажа и сигурно ще е същото с поне 99% от хората тук.

    12:12 02.07.2026

  • 2 Ти не съжаляваш

    3 1 Отговор
    но ние много, те съжаляваме. Докато ДФБ-ДойчеФусбалБунд е пропит от връзкари като теб, ще има винаги ранни отпадания

    12:18 02.07.2026

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