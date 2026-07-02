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Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец

Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец

2 Юли, 2026 10:59 701 1

  • дамян христов-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • берое

Привличането на Христов почти сигурно означава, че бразилецът Артур Мота няма да се завърне

Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец. Става въпрос за 23-годишния страж Дамян Христов, който за последно пазеше за дубъла на разградчани във Втора лига, твърди "Тема Спорт". Така заралии ще решат проблема с поста под рамката. Привличането на Христов почти сигурно означава, че бразилецът Артур Мота няма да се завърне.

188-сантиметровият страж има 17 двубоя за младежкия национален отбор на България. В кариерата си е пазил още за Етър. Има и мачове за първия тим на Лудогорец, където продължават да залагат на Серджио Падт и Хендрик Бонман.


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  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Изборът на вратар е най-лесният начин за изпълнение на критерия за български играч роден до 2003г - викано неточно тук до 23 години. Само че им трябва и резервен такъв.
    Другият вариант е с бекове. Само че така се развиват на еднакви позиции.

    11:22 02.07.2026

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