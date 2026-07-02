Берое е напът да се подсили с доскорошен вратар на Лудогорец. Става въпрос за 23-годишния страж Дамян Христов, който за последно пазеше за дубъла на разградчани във Втора лига, твърди "Тема Спорт". Така заралии ще решат проблема с поста под рамката. Привличането на Христов почти сигурно означава, че бразилецът Артур Мота няма да се завърне.

188-сантиметровият страж има 17 двубоя за младежкия национален отбор на България. В кариерата си е пазил още за Етър. Има и мачове за първия тим на Лудогорец, където продължават да залагат на Серджио Падт и Хендрик Бонман.