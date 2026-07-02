Червен картон за Балогун, никакъв за Меси – при кое нарушение сбърка съдията?

В първия мач на Аржентина на Мондиал 2026 срещу Алжир Лионел Меси настъпи сериозно защитника Айса Манди при резултат 0:0. Въпреки че нарушението беше очевидно и потенциално опасно, голмайсторът на световните първенства не получи никакъв картон. Малко по-късно Меси реализира хеттрик и Аржентина спечели убедително.

Снощи, при почти идентична ситуация, нападателят на САЩ Фоларин Балогун извърши сходно настъпване и получи директен червен картон, което означава, че ще пропусне 1/8-финала срещу Белгия.

Двете ситуации предизвикаха сериозни дискусии сред фенове и анализатори. Основният въпрос е дали съдиите са били последователни в решенията си и в коя от двете ситуации е допусната грешка.

Messi didn’t get a red card for this.



But, Balogun got a red card.



Make it make sense, FIFA… pic.twitter.com/Ce9mePP5g6 — Jon Root (@JonnyRoot_) July 2, 2026