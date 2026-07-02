Червен картон за Балогун, никакъв за Меси – при кое нарушение сбърка съдията?

В първия мач на Аржентина на Мондиал 2026 срещу Алжир Лионел Меси настъпи сериозно защитника Айса Манди при резултат 0:0. Въпреки че нарушението беше очевидно и потенциално опасно, голмайсторът на световните първенства не получи никакъв картон. Малко по-късно Меси реализира хеттрик и Аржентина спечели убедително.
Снощи, при почти идентична ситуация, нападателят на САЩ Фоларин Балогун извърши сходно настъпване и получи директен червен картон, което означава, че ще пропусне 1/8-финала срещу Белгия.
Двете ситуации предизвикаха сериозни дискусии сред фенове и анализатори. Основният въпрос е дали съдиите са били последователни в решенията си и в коя от двете ситуации е допусната грешка.
Messi didn’t get a red card for this.— Jon Root (@JonnyRoot_) July 2, 2026
But, Balogun got a red card.
Make it make sense, FIFA… pic.twitter.com/Ce9mePP5g6
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЖИЯТА РЪКА
13:04 02.07.2026
2 И двете
13:07 02.07.2026
3 Гоуст
13:08 02.07.2026
4 Индиеца
Коментиран от #5
13:24 02.07.2026
5 Бла
До коментар #4 от "Индиеца":Червения картон за ръка пред устата, е в сила от началото на световното !
13:27 02.07.2026
6 Гост
13:29 02.07.2026
7 Трол
13:29 02.07.2026
8 Тома
14:10 02.07.2026