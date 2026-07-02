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Червен картон за Балогун, никакъв за Меси – при кое нарушение сбърка съдията?

Червен картон за Балогун, никакъв за Меси – при кое нарушение сбърка съдията?

2 Юли, 2026 12:59 1 213 8

  • аржентина-
  • мондиал 2026-
  • алжир-
  • лионел меси-
  • футбол

Две почти идентични ситуации на Мондиал 2026 предизвикаха спорове: защо едната доведе до червен картон, а другата – не?

Червен картон за Балогун, никакъв за Меси – при кое нарушение сбърка съдията? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В първия мач на Аржентина на Мондиал 2026 срещу Алжир Лионел Меси настъпи сериозно защитника Айса Манди при резултат 0:0. Въпреки че нарушението беше очевидно и потенциално опасно, голмайсторът на световните първенства не получи никакъв картон. Малко по-късно Меси реализира хеттрик и Аржентина спечели убедително.

Снощи, при почти идентична ситуация, нападателят на САЩ Фоларин Балогун извърши сходно настъпване и получи директен червен картон, което означава, че ще пропусне 1/8-финала срещу Белгия.

Двете ситуации предизвикаха сериозни дискусии сред фенове и анализатори. Основният въпрос е дали съдиите са били последователни в решенията си и в коя от двете ситуации е допусната грешка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЖИЯТА РЪКА

    9 2 Отговор
    НАКРАЯ СМЕНЕТЕ СЪДИИТЕ С ХУМАНОИДНИ РОБОТИ И НЯМА ДА ИМА ГРЕШКИ.ФУТБОЛА СТАВА ВСЕ ПО СТЕРИЛЕН И НЕИНТЕРЕСЕН.ЧЕРВЕН КАРТОН ЗА РЪКА ПРЕД УСТАТА.ВСЕ ПАК ХОРАТА ИСКАТ ДА ГЛЕДАТ ФУТБОЛ А НЕ БАЛЕТ

    13:04 02.07.2026

  • 2 И двете

    9 2 Отговор
    нарушения са за червен картон

    13:07 02.07.2026

  • 3 Гоуст

    10 1 Отговор
    Това е резултата от усилията да има "равенство" - сиреч не най-добрите съдии, ами да има от всички

    13:08 02.07.2026

  • 4 Индиеца

    16 2 Отговор
    Да си го кажем направо. Меси е велик играч, но в повечето случаи е "имунизиран" от картони. Сещам се за един случай от испанското първенство, когато съвсем умишлено изрита противник, а получи само жълт картон. А какво да кажем за ръката пред устата на Белингам? Просто правилата не важат за всички.

    Коментиран от #5

    13:24 02.07.2026

  • 5 Бла

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Индиеца":

    Червения картон за ръка пред устата, е в сила от началото на световното !

    13:27 02.07.2026

  • 6 Гост

    8 4 Отговор
    И в двата случая нарушенията бяха по-скоро нескопосан "сакатлък", отколкото с умисъл. Чак пък червени картони за нещо такова...

    13:29 02.07.2026

  • 7 Трол

    2 8 Отговор
    Така е, ама Меси е много по-велик футболист и трябва да счупи всички рекорди.

    13:29 02.07.2026

  • 8 Тома

    6 0 Отговор
    Забравяте пан съдия който ги направи шампиони в Катар как ще даде червен картон когато му е платено предварително

    14:10 02.07.2026

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