На шега: Новак Джокович стресна момиче подаващо топките на Уимбълдън - ВИДЕО

На сцената на престижния турнир Уимбълдън 2026 Новак Джокович не само демонстрира класата си на тенисист, но и показа неподражаемото си чувство за хумор. В двубоя от втория кръг срещу гръцкия талант Стефанос Циципас, 24-кратният шампион от Големия шлем внесе свежест и усмивки сред зрителите и екипа на корта.

По време на кратка пауза, докато момиче от подавачите помагаше на Джокович да отреже лента от ръкава си, сърбинът се престори, че е бил порязан. За миг младата помощничка се стъписа, но бързо осъзна, че всичко е просто шега, когато Джокович избухна в смях. Този забавен момент разчупи напрежението и предизвика бурни аплодисменти от трибуните.

След срещата Новак сподели с усмивка: „Такива закачки се появяват, когато водиш с два сета. Ако съм я стреснал, се извинявам – просто се забавлявах и това ме отпусна още повече на корта.“

На корта Джокович бе безпощаден – с категоричен резултат 6:3, 6:4, 6:2 той елиминира Циципас и си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Великобритания. Сърбинът демонстрира отлична форма и амбиция за нов трофей.

Забавата не спря дотук. След края на мача Новак се обърна към известния голфър Рори Макилрой, който наблюдаваше срещата от трибуните: „Рори, това сако е страхотно! От Мастърса ли е? Искам го! Ще играем тенис за него – не голф!“ – пошегува се Джокович, предизвиквайки усмивки сред публиката в Лондон.