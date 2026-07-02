Новини
Спорт »
Тенис »
На шега: Новак Джокович стресна момиче подаващо топките на Уимбълдън - ВИДЕО

На шега: Новак Джокович стресна момиче подаващо топките на Уимбълдън - ВИДЕО

2 Юли, 2026 18:35 1 437 9

  • турнир-
  • уимбълдън-
  • тенис-
  • хумор-
  • стефанос циципас-
  • големия шлем-
  • рори макилрой

Сърбинът разчупи атмосферата на Централния корт с шеги към подавачка и Рори Макилрой

На шега: Новак Джокович стресна момиче подаващо топките на Уимбълдън - ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На сцената на престижния турнир Уимбълдън 2026 Новак Джокович не само демонстрира класата си на тенисист, но и показа неподражаемото си чувство за хумор. В двубоя от втория кръг срещу гръцкия талант Стефанос Циципас, 24-кратният шампион от Големия шлем внесе свежест и усмивки сред зрителите и екипа на корта.

По време на кратка пауза, докато момиче от подавачите помагаше на Джокович да отреже лента от ръкава си, сърбинът се престори, че е бил порязан. За миг младата помощничка се стъписа, но бързо осъзна, че всичко е просто шега, когато Джокович избухна в смях. Този забавен момент разчупи напрежението и предизвика бурни аплодисменти от трибуните.

След срещата Новак сподели с усмивка: „Такива закачки се появяват, когато водиш с два сета. Ако съм я стреснал, се извинявам – просто се забавлявах и това ме отпусна още повече на корта.“

На корта Джокович бе безпощаден – с категоричен резултат 6:3, 6:4, 6:2 той елиминира Циципас и си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Великобритания. Сърбинът демонстрира отлична форма и амбиция за нов трофей.

Забавата не спря дотук. След края на мача Новак се обърна към известния голфър Рори Макилрой, който наблюдаваше срещата от трибуните: „Рори, това сако е страхотно! От Мастърса ли е? Искам го! Ще играем тенис за него – не голф!“ – пошегува се Джокович, предизвиквайки усмивки сред публиката в Лондон.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    6 7 Отговор
    брее ма голяма работа е напраивл

    мисирки, копаете дъното

    Коментиран от #2, #4

    18:44 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 анонимен

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "мъко мисирска":

    Става потресаващо ясно, че си стандартен тиквеник. Или за теб хумор е само когато четеш "Смешното"на Исак Паси. Препоръчвам ти да погледнеш и у Анри Бергсон, а можеш да надзърнеш и към Платон и Аристотел – и те имат едно-друго по темата. И откъде се вземате, бе, капацитети...

    Коментиран от #5

    19:07 02.07.2026

  • 5 д-р.Гигълс

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "анонимен":

    добре ще погледним в теб

    Коментиран от #6

    19:11 02.07.2026

  • 6 анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "д-р.Гигълс":

    То е добре и в буквара да погледнеш. И в граматиката

    Коментиран от #8

    19:20 02.07.2026

  • 7 Артилерист

    6 2 Отговор
    Джоката просто се е пошегувал по чисто балкански манталитет. Най-вероятно той е усетил, че девойката е притеснена да не го нарани и е направил трика за освобождаване на напрежението. После и двамата се смеят много естествено.

    19:40 02.07.2026

  • 8 д-р.Гигълс

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    първо във вътрешните ти кухини

    19:52 02.07.2026

  • 9 😂😂😂

    1 1 Отговор
    Пълна тъпотия..

    20:04 02.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове