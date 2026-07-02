На шега: Новак Джокович стресна момиче подаващо топките на Уимбълдън - ВИДЕО

На сцената на престижния турнир Уимбълдън 2026 Новак Джокович не само демонстрира класата си на тенисист, но и показа неподражаемото си чувство за хумор. В двубоя от втория кръг срещу гръцкия талант Стефанос Циципас, 24-кратният шампион от Големия шлем внесе свежест и усмивки сред зрителите и екипа на корта.
По време на кратка пауза, докато момиче от подавачите помагаше на Джокович да отреже лента от ръкава си, сърбинът се престори, че е бил порязан. За миг младата помощничка се стъписа, но бързо осъзна, че всичко е просто шега, когато Джокович избухна в смях. Този забавен момент разчупи напрежението и предизвика бурни аплодисменти от трибуните.
След срещата Новак сподели с усмивка: „Такива закачки се появяват, когато водиш с два сета. Ако съм я стреснал, се извинявам – просто се забавлявах и това ме отпусна още повече на корта.“
На корта Джокович бе безпощаден – с категоричен резултат 6:3, 6:4, 6:2 той елиминира Циципас и си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Великобритания. Сърбинът демонстрира отлична форма и амбиция за нов трофей.
Забавата не спря дотук. След края на мача Новак се обърна към известния голфър Рори Макилрой, който наблюдаваше срещата от трибуните: „Рори, това сако е страхотно! От Мастърса ли е? Искам го! Ще играем тенис за него – не голф!“ – пошегува се Джокович, предизвиквайки усмивки сред публиката в Лондон.
There's a reason they call him the Djoker 😂#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/zLRy1yttve— Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2026
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска
мисирки, копаете дъното
Коментиран от #2, #4
18:44 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 анонимен
До коментар #1 от "мъко мисирска":Става потресаващо ясно, че си стандартен тиквеник. Или за теб хумор е само когато четеш "Смешното"на Исак Паси. Препоръчвам ти да погледнеш и у Анри Бергсон, а можеш да надзърнеш и към Платон и Аристотел – и те имат едно-друго по темата. И откъде се вземате, бе, капацитети...
Коментиран от #5
19:07 02.07.2026
5 д-р.Гигълс
До коментар #4 от "анонимен":добре ще погледним в теб
Коментиран от #6
19:11 02.07.2026
6 анонимен
До коментар #5 от "д-р.Гигълс":То е добре и в буквара да погледнеш. И в граматиката
Коментиран от #8
19:20 02.07.2026
7 Артилерист
19:40 02.07.2026
8 д-р.Гигълс
До коментар #6 от "анонимен":първо във вътрешните ти кухини
19:52 02.07.2026
9 😂😂😂
20:04 02.07.2026