Димитър Кузманов достигна четвъртфиналите в Брашов

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите ATP Challenger 75 в Брашов (Румъния) с награден фонд от 97 640 евро.

32-годишният българин направи обрат и победи с 4:6, 6:2, 7:6(5) шестия поставен в схемата Лука Павлович (Франция). Срещата продължи два часа и 34 минути.



Кузманов загуби първия сет след единствен пробив още в третия гейм. Българинът поведе с 3:0 във втората част, а след още един пробив в края я спечели с 6:2. Кузманов навакса на два пъти пробив пасив в третия сет, който беше решен с тайбрек. В него Мико изостана с 1:3 точки, направи обрат за 6:5 и от първия си мачбол триумфира с победата.



Това е четвърта поредна победа за Кузманов, който започна турнира от квалификациите.

С този успех българинът заработи 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира под №427. За място на полуфиналите той ще играе утре срещу победителя от мача между втория поставен Жомбор Пирош (Унгария) и Щефан Палоши (Румъния).