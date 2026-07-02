Лиа Каратанчева продължава напред в Амстелвеен

Лиа Каратанчева продължава доброто си представяне на тенис турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 000 долара, след като се класира за четвъртфиналите на сингъл.

22-годишната българка поведе с 6:0, 1:0 в мача от третия кръг, след което съперничката ѝ Нели Валберг (Швеция) се отказа заради контузия.

В спор за място на полуфиналите Каратанчева ще играе срещу победителката от двубоя между четвъртата поставена Брит Дю Пре (Нидерландия) и Мария Сара Попа (Румъния).