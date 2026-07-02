Зверев срази френския си опонент и продължава уверено напред на "Уимбълдън"

На кортовете на престижния турнир "Уимбълдън" Александър Зверев показа защо е сред фаворитите, като не остави никакви шансове на французина Валентен Ройе. Германският ас триумфира с категоричното 6:1, 6:3, 7:6(3) само за 124 минути, с което записа впечатляващата си 50-а победа на тревна настилка – истински етап в кариерата му.

Зверев, който се намира в отлична форма, реализира пет пробива от осем възможности и удължи победната си серия на турнирите от Големия шлем до девет поредни мача. След двубоя той сподели: "В първите два сета и половина играех почти без грешка. После допуснах лек спад в концентрацията, от което съперникът ми се възползва. Финалът беше напрегнат, но съм щастлив, че приключих в три сета. В началото на турнира е важно да спестиш сили с по-бързи победи."

В третия кръг Зверев ще се изправи срещу американеца Маркос Хирон, който също впечатли с победа над французина Кентен Алис – 7:6(5), 6:3, 6:4.