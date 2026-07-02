Отличен Григор Димитров с триумф над Якуб Меншик и продължаване напред на Уимбълдън

Григор Димитров зарадва българските фенове с поредна впечатляваща победа на свещената трева в Лондон. Във втория кръг на престижния турнир Уимбълдън, първата ни ракета надделя над чеха Якуб Меншик с 3:1 сета, след истинска битка, изпълнена с обрати, напрежение и майсторски изпълнения - 7:6(5), 4:6, 7:5, 6:3.

Още от самото начало двубоят предложи зрелище. Димитров показа хладнокръвие и спечели първия сет след оспорван тайбрек – 7:6 (7:5).

Във втората част обаче Меншик се възползва от колебание в играта на българина и след решаващ пробив при 4:4 изравни резултата, затваряйки сета с 6:4.

Третият сет се превърна в истински тест за нервите на двамата тенисисти. Чехът разчиташе на мощния си сервис, но Димитров устоя на натиска и в решителния 12-и гейм се възползва от двойна грешка на съперника, за да поведе с 2:1 сета.

Мачът бе временно прекъснат за около 15 минути заради затварянето на покрива, което внесе допълнително напрежение. След подновяването на играта Меншик стартира по-силно и поведе с 2:0 в четвъртия сет. Но Григор показа шампионски дух – върна пробива с изумителен бекхенд по диагонала, изравни за 3:3, а след това пое контрола и затвори сета с 6:3, с което си осигури място в следващия кръг.

Този успех е особено сладък за Димитров, тъй като до момента Меншик имаше две победи срещу него през сезона – в Мадрид и Шанхай. Сега обаче българинът обърна развоя на съперничеството в своя полза и показа, че е готов за нови подвизи на "Ол Инглънд Клъб".

В третия кръг на турнира българинът ще се изхрави срещу Матео Беретини (Италия).