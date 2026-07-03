Португалия пречупи Хърватия с драматичен обрат

Португалия победи Хърватия с 2:1 в драматичен сблъсък от 1/16-финалите на Мондиал 2026, провел се на „БМО Фийлд“ в Торонто. Срещата предложи истинско зрелище през второто полувреме, белязано от исторически гол на Кристиано Роналдо и късен обрат, който прати иберийците на осминафинал срещу Испания.

Първото полувреме премина под знака на предпазливостта, като Португалия владееше топката в 62% от времето, но чистите положения пред двете врати липсваха. Истинското шоу на стадиона в Торонто започна след почивката, когато двата тима вдигнаха драстично темпото.

Хърватите шокираха съперника си в 53-тата минута. Ветеранът Иван Перишич се разписа с хладнокръвен удар с левия крак след прецизно центриране на Йосип Станишич, давайки преднина на „ватрените“. Радостта им обаче бе кратка. В 68-мата минута Португалия получи право да изпълни дузпа за фаул на Никола Влашич срещу Ренато Вейга. Зад топката застана 41-годишният капитан Кристиано Роналдо, който стреля мощно в центъра на вратата и отбеляза първия си гол в елиминационната фаза на световно първенство в своята кариера.

Малко след изравняването селекционерът на Португалия Роберто Мартинес предприе смел ход и замени Роналдо с Рубен Невеш в 81-вата минута, за да балансира халфовата линия, устоявайки на натиска на Лука Модрич и компания. Хърватия имаше своите шансове, като удар на Матео Ковачич срещна гредата, а гол на Петър Сучич бе отменен поради засада. Драмата достигна своя връх в 94-тата минута. Влезлият като резерва Гонсало Рамош засече с глава центриране на Рафаел Леао и преодоля Доминик Ливакович за крайното 2:1, взривявайки трибуните в Канада.

С този успех Португалия си осигури място в следващата фаза, където ще се изправи в грандиозно иберийско дерби срещу състава на Испания.

Източник: ESPN и FIFA