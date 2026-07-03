УЕФА смени съдиите за реванша между Левски и Борац

УЕФА смени съдийската бригада за реванша между Левски и Борац Баня Лука, предвиден за 14 юли (вторник) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Първоначално турска съдийска тройка трябваше да ръководи срещата, като за главен съдия бе определен Огузхан Чакър. Направена промяна, като главен рефер на реванша ще бъде англичанинът Андрю Мадли. Той има сериозен опит. На 42 години е и по професия е учител. Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Нейл Дейвис и Блейк Антробъс. Четвърти съдия е Стюърт Атуел, като реферите на ВАР също са от Острова - Майкъл Салсбъри е главен, а ще му помага Шон Мейси-Елис.

Андрю Мадли вече е ръководил мач на български отбор в евротурнирите. На 29 юли 2021 година британецът е главен съдия на реванша между чешкия Словачко и Локомотив Пловдив във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Мачът завършва 1:0 за чехите, като се стига до дузпи, в които тимът от Пловдив печели с 3:2 и се класира за следващата фаза. В следващия кръг Локомотив отпада от турнира от Копенхаген с общ резултат 3:5 (1:1 и 2:4).

Кристиан Макун продължава да e сред имената, които се споменават в турската преса.

Както е известно, интерес към защитника на Левски има от страна на третия в Суперлигата Трабзонспор и от седмия Самсунспор.

Именно последният е предприел и стъпки към привличането на венецуелския национал, информира samsunhaber.com. Клубът иска сериозно да се подсили през лятото, за да може да гони по-високи цели през новия сезон, като един от набелязаните е именно 26-годишния бранител.

Преди седмици в Турция разкриха, че Самсунспор е готов да плати желаните от Левски 3 милиона евро.

От "Герена" обаче са склонни да го продадат в края на трансферния прозорец, когато "сините" ще са приключили с квалификациите в евротурнирите.

Арда ще привлече 19-годишния защитник Виктор Любенов от Левски. Младокът кара пробен период при кърджалийци и е бил одобрен от треньора Александър Тунчев, пише "Тема Спорт".

Клубът ще го вземе по схемата, по която трансферира друг от "Герена" през лятото - младия нападател Преслав Бачев. За него Арда даде скромна сума, като Левски запази процент от бъдеща продажба на футболиста. Така ще се процедира и по сделката с Любенов.

Любенов дебютира за мъжкия тим на "сините" през сезон 2023/24, като записа два мача в Първа лига и 1 за купата на България. След това обаче играеше само за дублиращия тим на Левски в Югозападната Трета лига. През миналата кампания Любенов бе преотстъпен на втородивизионния Хебър. За пазарджиклии бе на терена в общо 23 срещи във всички турнири, в които вкара 1 гол.

Евертон Бала подписа с бразилска агенция, която ще се грижи за неговия имидж. Голмайсторът на Левски и Първа лига избра за партньор ZQ Assessoria.

От компанията ще създават съдържание в социалните мрежи на атакуващия футболист. 27-годишният южноамериканец се присъединява към сънародника си и нов съотборник при "сините" Рейналдо, който също е част от портфолиото на агенцията.

В същото време от Левски пуснаха видео с новото си попълнение Алекс Сентейес. Испанският ляв бек отговори на блиц въпроси от различно естество. Той сподели, че е фен на Барселона и футболният му идол е Лионел Меси. Бранителят прогнозира нова "Златна топка" на Усман Дембеле.

Сентейес предпочете Жорди Алба и Шави пред Марк Кукурея и Педри. Новият защитник на "сините" сподели, че любимата му храна е паеля.