Горещи новини от съперниците на BG отборите в Европа: Трансферни удари и еврокултурни вълнения

Докато българските грандове се подготвят за първите си официални битки на континенталната сцена, лагерите на техните противници в Шампионската лига, Лига Европа и Лига на конференциите врят и кипят от кадрови промени, завръщане на контузени лидери и финални контроли.

Борац Баня Лука (Съперник на Левски София в Шампионската лига)

Босненският шампион финализира мащабна преустройка на състава си дни преди първия сблъсък с Левски. Клубът официално потвърди днес влизането в сила на договорите на новите си попълнения. Сред тях изпъква хърватското крило Анте Рогулич, който трябва да изостри атаката, както и Амар Милак и испанският нападател Дани Ромера.

В същото време Борац се раздели с важни фигури като Давид Чавич и опитния защитник Зоран Квржич, чиито договори изтекоха и не бяха подновени. Треньорският щаб бърза да сработи новия състав, тъй като първият мач срещу „сините“ в Баня Лука е насрочен за следващата седмица.

Дери Сити (Съперник на ЦСКА в Лига Европа)

В лагера на северноирландците емоциите са смесени, но фокусът остава максимално висок. Полузащитникът Адам О'Рейли сподели пред клубните медии, че макар в съблекалнята вече да се усеща огромно вълнение от предстоящото гостуване на „Васил Левски“ на 9 юли, отборът е концентриран изцяло върху днешния си шампионатен мач срещу последната в класирането на Ейре единадесеторка на Уотърфорд.

Голямата новина от последните часове е завръщането в групата на титулярния вратар Брайън Махер. Голкиперът се възстанови от счупване на китката, подписа нов дългосрочен договор до 2028 г. и се очаква да попадне сред стартовите единадесет още тази вечер. Защитникът Джейми Тот също поднови тренировки с тима след преживяна лична трагедия и получи пълната подкрепа на местната общност.

Апоел Тел Авив (Съперник на Лудогорец в Лига на конференциите)

Израелският отбор продължава усилената си подготовка за сблъсъка с Лудогорец в края на месеца. Отборът се завърна в елита на Израел и веднага си осигури евроквота, завършвайки на 4-то място. Настоящите новини се въртят около окомплектоването на състава и логистиката.

Поради усложнената геополитическа обстановка Апоел няма да може да приеме българския шампион в Тел Авив, а официално бе потвърдено, че първата среща на 23 юли ще се изиграе на неутрален терен в град Мишколц, Унгария. В състава сериозно се разчита на левия защитник Дорон Лайднер, който наскоро обвърза бъдещето си с клуба с дългосрочен контракт.

Спартак Търнава (Съперник на ЦСКА 1948 в Лига на конференциите)

Словашкият тим осъществи сериозен трансферен удар на пазара. В официално изявление от клуба обявиха привличането на 22-годишния ганайски централен защитник Иван Анокие Менса, който пристига от чешкия гранд Спарта Прага и подписа договор до 2029 година. Менса има опит в словашкото първенство и се очаква веднага да заеме лидерска позиция в отбраната за мачовете срещу ЦСКА 1948.

Паралелно с това тимът се раздели с нападателя Михал Дюриш и вратаря Жига Фрелих. Утре, 4 юли, Спартак ще изиграе важна контрола срещу чешкия Словачко, която ще бъде последен сериозен тест за моментното състояние на отбора.