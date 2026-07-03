Димитър Кузманов приключи участието си на четвъртфиналите в Брашов

Димитър Кузманов, един от най-опитните български тенисисти, се сблъска с непреодолимо препятствие на четвъртфиналите на престижния турнир от сериите "Чалънджър" в Брашов, Румъния. Надпреварата, която се провежда на клей и е с награден фонд от 97 640 евро, събра някои от най-добрите играчи на световната сцена. За съжаление, 32-годишният пловдивчанин не успя да се противопостави на втория поставен в схемата – унгареца Жомбор Пирош.

В рамките на едва 75 минути Кузманов отстъпи с резултат 2:6, 3:6. Пирош, който е само на 26 години, демонстрира впечатляваща форма, като реализира цели 7 аса и не допусна нито една двойна грешка. За разлика от него, българинът не успя да запише директна точка от сервис и допусна една двойна грешка, което допълнително затрудни задачата му на корта.

Кузманов бе пробит цели четири пъти по време на двубоя, а опитите му да върне интригата останаха напразни – той не успя да реализира нито една от четирите си възможности за пробив. Въпреки борбения дух и желанието за победа, българският представител не намери верния ритъм срещу стабилния унгарец.