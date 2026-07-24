Подписка и протест край авиобаза „Безмер“

Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организират протест и подписка заради очакваното пристигане на американски самолети цистерни и военнослужещи в авиобаза „Безмер“, съобщи бТВ.
Според информацията, изпратена с дипломатическа нота от посолството на САЩ в София, днес в базата се очаква да пристигнат до осем самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи.
Кметът на село Безмер Росен Русев заяви, че хората не очакват решението да бъде отменено, но настояват държавата да ги информира по-ясно и да даде гаранции за безопасността им.
„Хората са наясно, че няма да променим решението. Искат обаче, когато се случват подобни неща, да чуват повече гаранции за сигурност и да знаят какви мерки са предприети, за да не се стига до инциденти“, каза той.
По думите му подписката вече се провежда в няколко населени места, а към инициативата са се присъединили и жители на съседни села в област Сливен.
Събраните подписи ще бъдат представени на кмета на община Тунджа, а местните власти се надяват да бъдат приети и от министъра на отбраната.
Росен Русев, който повече от 8 години е работил в авиобаза „Безмер“, смята, че присъствието на чуждестранни военни не носи реални икономически ползи за местните общности.
„Чуждото присъствие, независимо дали е американско, или друго, не се отразява на живота на местното население. Военнослужещите са командировани, ползват хотели и организиран транспорт. Ние не търсим икономически ефект – хората очакват спокойствие“, заяви той.
Русев припомни, че авиобазата традиционно е осигурявала работа на хората от района и е имала важно значение за развитието на селото, но подчерта, че сегашните опасения са свързани единствено със сигурността.
По думите на кмета за първи път местните жители усещат подобно безпокойство, тъй като конфликтът не се възприема като пряко свързан с България.
„За първи път в историята на авиобазата чужда държава отправя предупреждения, свързани с обекта. Именно това тревожи хората“, посочи той.
Протестът е насрочен за 18:00 ч. на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“.
Организаторите уверяват, че демонстрацията ще бъде мирна и няма да се стига до нарушения на обществения ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 готови сме, можем и ще успеем
08:06 24.07.2026
2 Простотията мачка хората
08:08 24.07.2026
3 Без име
Коментиран от #53
08:08 24.07.2026
4 да питам
Коментиран от #7
08:09 24.07.2026
5 Мюмю
08:10 24.07.2026
6 Тик- Ток
08:10 24.07.2026
7 Да се беше научил да четеш
До коментар #4 от "да питам":"Протестът е насрочен за 18:00 ч. на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“."
Коментиран от #11, #12
08:11 24.07.2026
8 Гражданите са дали своето мнение
08:11 24.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ами да
Коментиран от #20
08:11 24.07.2026
11 да де
До коментар #7 от "Да се беше научил да четеш":Колко хора живеят в Безмер? Всичките ли ще излезнат? Автобусите къде ще паткират? Не нам. Не нам.
08:13 24.07.2026
12 Хора
До коментар #7 от "Да се беше научил да четеш":Много бързо забравихте какви заплати и облаги имахте на времето .Тогава по собствено желание отивахте да работите там .
Сега защо ревете. Някой да ви е заплашил реално?
08:17 24.07.2026
13 хихи
08:17 24.07.2026
14 Демократъ
08:17 24.07.2026
15 За съжаление
08:17 24.07.2026
16 Стани стани ........
08:18 24.07.2026
17 НИЩО МУ НЯМА
КОГАТО АВИОНИТЕ БЯХА В СОФИЯ..А🗣
АМА КО СИ ВИКАТЕ
ТЕ ОНИ У СОФИЯ СА СВИКНАЛИ
ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ВРОРАТА ВОЙНА..А
Коментиран от #21
08:19 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Пръц
Коментиран от #55
08:20 24.07.2026
20 Виж сега "ГРАДСКИ"
До коментар #10 от "Ами да":ти който си дошъл по шошони в града ,нямаш моралното право да обиждаш хората.
08:21 24.07.2026
21 Пепи
До коментар #17 от "НИЩО МУ НЯМА":Не протестирахме, защото никой не ни плати. Сега плащат.
08:22 24.07.2026
22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #25
08:23 24.07.2026
23 Дано има млади
Радев предаде България, и се оказа истина дето Костя Копейкин казваше, че е американски агент, обучен за това в самата Америка и пратен тук за президент. Сега му дръпнаха юздите и ще прокарва американския интерес.
Историята показва, че нищо хубаво не чака приятелите на Америка.
Коментиран от #26, #54
08:25 24.07.2026
24 Резиденцията на Радев
Коментиран от #30
08:27 24.07.2026
25 Иван Бедров
До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Съдбата на Радев ще повтори тази на Иван Костов, който спечели изборите по план, за да включи България във войната срещу Сърбия. После естествено разпродаде държавата. Сега Радев няма вече какво да разпродаде, освен да тегли дългове от западняците, което е един вид разпродаване на бъдещето.
Коментиран от #34
08:30 24.07.2026
26 Тези самолети
До коментар #23 от "Дано има млади":Не са само прблем на Безмер.
Това е национално предателство на натовските генерали, Рунтов и със звезда на плеята на отличниците в САЩ.
И като е предадество срещу България, ВСИКИ трябва да се пред базата и да не дрпуснем тази смърт да се шири на територята ни.
Чамова дали ще ги посрещне с хляб, сол и кючек на летището?
Боже пази ни от такива управляващи!
08:32 24.07.2026
27 Радев
Коментиран от #43
08:34 24.07.2026
28 Офффф
Коментиран от #32, #33, #36, #44
08:34 24.07.2026
29 Самолетите щели да кацат
08:35 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Какво сме искали от САЩ
До коментар #28 от "Офффф":- САЩ никога не са плащали наем за военните си бази в България, догато в редица други държави плащат
- САЩ са подарявали много военна техника на други държави, а на България продават самолетите Ф-16 дори по-скъпо отколкото най-новите им Ф-35
- Жителите на този регион имат човешкото право на живот и на протести.
- Ако ти искаш, пускай тези самолети в личния си двор
- Сигурно имаш дърташка деменция и бъркаш защото през соца никога не е имало руски или съветски бази на българска територия
Коментиран от #39
08:48 24.07.2026
33 "Защо преди нямаше подписки"
До коментар #28 от "Офффф":Защото преди нямаше официална нота от Иран, а сега има.
08:50 24.07.2026
34 Тегленето на дългове
До коментар #25 от "Иван Бедров":започна от правителствата на Борисов,
увеличи се най-много по времето на правителството на Кирил Петков за нереално увеличение заплатите на държавните чиновници с цел печелене на избиратели. Сега в България има някакви безумно високи заплати - например шефа на БНБ взема по-висока заплата от шефа на Федералния Резерв на САЩ.
08:53 24.07.2026
35 Хохо Бохо
Коментиран от #37, #41
08:54 24.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Защо Борисов
До коментар #35 от "Хохо Бохо":не предоговори тези бази и да иска САЩ да си плащат наем за базите?
Най-вероятно защото щяха да му блокират сметките на крадените пари в офшорките и щяха да го включат в списъка Магнитски.
На теб ясно ли ти е, че дори федералното правителство на САЩ плаща наем за базите си по щатовете в собствената си държава.
09:01 24.07.2026
38 Спешно купува голяма къща
С момичетата тръгваме.
Любовта ще ни спаси от нападения!
09:01 24.07.2026
39 Госъ
До коментар #32 от "Какво сме искали от САЩ":Къде са военните бази на САЩ както казваш ?
09:04 24.07.2026
40 Мунчо
09:07 24.07.2026
41 червени де били
До коментар #35 от "Хохо Бохо":А ти благодари на Гоце!
09:15 24.07.2026
42 номерът на безмерката
09:16 24.07.2026
43 Дръж я
До коментар #27 от "Радев":Че ще може и да хфръкне!
09:17 24.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 С протести няма да стане
Коментиран от #48
10:04 24.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Какво чака приятелите на Америка?
10:10 24.07.2026
48 Тези иракчани, дето ще ги питаш
До коментар #45 от "С протести няма да стане":Или са в Гуантанамо, или при Всевишния. Тези, които все още можеш да попиташ, работят във ФСБ. Оттам управляват международния тероризъм.
10:13 24.07.2026
49 Безмерец
Коментиран от #51
10:29 24.07.2026
50 Долу ЕС
Коментиран от #52
10:37 24.07.2026
51 фанатични чалми
До коментар #49 от "Безмерец":Безмер си падат по чалмите убиващи жените си заради фереджета....
10:43 24.07.2026
52 Камчия ?
До коментар #50 от "Долу ЕС":Първо запалете руската база в Камчия ,тогава Безмер
10:44 24.07.2026
53 ЧНГ Пловдив
До коментар #3 от "Без име":Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥
10:47 24.07.2026
54 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #23 от "Дано има млади":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
10:49 24.07.2026
55 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #19 от "Пръц":След като цунахмекурана вече сме тецата на имама🐐
10:50 24.07.2026
56 Агресорите нямат място в България !
11:00 24.07.2026
57 Иранските ракети ще събудят българите
11:04 24.07.2026
58 Точен
11:05 24.07.2026