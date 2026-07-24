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Подписка и протест край авиобаза „Безмер“

Подписка и протест край авиобаза „Безмер“

24 Юли, 2026 08:04 1 261 58

  • подписка-
  • протест-
  • безмер

Жители настояват за повече информация и гаранции за сигурността си

Подписка и протест край авиобаза „Безмер“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организират протест и подписка заради очакваното пристигане на американски самолети цистерни и военнослужещи в авиобаза „Безмер“, съобщи бТВ.

Според информацията, изпратена с дипломатическа нота от посолството на САЩ в София, днес в базата се очаква да пристигнат до осем самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи.

Кметът на село Безмер Росен Русев заяви, че хората не очакват решението да бъде отменено, но настояват държавата да ги информира по-ясно и да даде гаранции за безопасността им.

„Хората са наясно, че няма да променим решението. Искат обаче, когато се случват подобни неща, да чуват повече гаранции за сигурност и да знаят какви мерки са предприети, за да не се стига до инциденти“, каза той.

По думите му подписката вече се провежда в няколко населени места, а към инициативата са се присъединили и жители на съседни села в област Сливен.

Събраните подписи ще бъдат представени на кмета на община Тунджа, а местните власти се надяват да бъдат приети и от министъра на отбраната.

Росен Русев, който повече от 8 години е работил в авиобаза „Безмер“, смята, че присъствието на чуждестранни военни не носи реални икономически ползи за местните общности.

„Чуждото присъствие, независимо дали е американско, или друго, не се отразява на живота на местното население. Военнослужещите са командировани, ползват хотели и организиран транспорт. Ние не търсим икономически ефект – хората очакват спокойствие“, заяви той.

Русев припомни, че авиобазата традиционно е осигурявала работа на хората от района и е имала важно значение за развитието на селото, но подчерта, че сегашните опасения са свързани единствено със сигурността.

По думите на кмета за първи път местните жители усещат подобно безпокойство, тъй като конфликтът не се възприема като пряко свързан с България.

„За първи път в историята на авиобазата чужда държава отправя предупреждения, свързани с обекта. Именно това тревожи хората“, посочи той.

Протестът е насрочен за 18:00 ч. на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“.

Организаторите уверяват, че демонстрацията ще бъде мирна и няма да се стига до нарушения на обществения ред.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 готови сме, можем и ще успеем

    25 7 Отговор
    Къде са визите?

    08:06 24.07.2026

  • 2 Простотията мачка хората

    33 19 Отговор
    В Безмер има военна база от преди да са се родили. Винаги е имало вероятност враг да удари базата. Затова в България има външна политика, политически и военни съюзници, собствена армия - да не се случва това нито в Безмер, нито другаде. Ама си има цена. Всеки я плаща през данъците си.

    08:08 24.07.2026

  • 3 Без име

    33 16 Отговор
    Софиянци мълчат, защото не са столичани. Единственото историческо събитие в София е влизането на партизанския отряд "Чавдар". Столичани могат да бъдат само пловдивчани и търновлии , при тях всяко камъче диша история. Бедите ни идват от измислената ни "столица". От шопски селяни столичани НЕ СТАВА.

    Коментиран от #53

    08:08 24.07.2026

  • 4 да питам

    26 39 Отговор
    Протестиращите ходят ли на работа? Или това им е работата?

    Коментиран от #7

    08:09 24.07.2026

  • 5 Мюмю

    16 12 Отговор
    кой ви пита. ние сме мишки

    08:10 24.07.2026

  • 6 Тик- Ток

    13 19 Отговор
    Тръгваме от София да блокираме пътищата към летището в Безмер ,така укрите в зората на демокрацията изгониха американска военна база която се беше настанила в Украйна,пълна блокада на пътищата

    08:10 24.07.2026

  • 7 Да се беше научил да четеш

    25 8 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    "Протестът е насрочен за 18:00 ч. на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“."

    Коментиран от #11, #12

    08:11 24.07.2026

  • 8 Гражданите са дали своето мнение

    25 6 Отговор
    Гласували са за или против военното сътрудничество, мира и войната и целия аспект от политически възгледи, като са определили своя народен избранник. Сега с него е редно да обсъдят бъдещето на селото си. Доколкото разбрах в Безмер масово са гласували за Радев.

    08:11 24.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ами да

    17 24 Отговор
    Държавата да сложи едно информационно табло в кръчмата, така пиандурниците да са информирани…пълен абсурд…селяндурите с кравите

    Коментиран от #20

    08:11 24.07.2026

  • 11 да де

    10 24 Отговор

    До коментар #7 от "Да се беше научил да четеш":

    Колко хора живеят в Безмер? Всичките ли ще излезнат? Автобусите къде ще паткират? Не нам. Не нам.

    08:13 24.07.2026

  • 12 Хора

    15 22 Отговор

    До коментар #7 от "Да се беше научил да четеш":

    Много бързо забравихте какви заплати и облаги имахте на времето .Тогава по собствено желание отивахте да работите там .
    Сега защо ревете. Някой да ви е заплашил реално?

    08:17 24.07.2026

  • 13 хихи

    15 10 Отговор
    дайте един линк за онлайн подписка!

    08:17 24.07.2026

  • 14 Демократъ

    11 21 Отговор
    Не може някакви дка па и селятци да решават съдбата на българина

    08:17 24.07.2026

  • 15 За съжаление

    22 5 Отговор
    никой няма да ви обърне внимание. Обаче, когато идват избори, тогава е друга работа.

    08:17 24.07.2026

  • 16 Стани стани ........

    24 12 Отговор
    Браво! Ганчо се събуди от дълбокия си мързелив сън.

    08:18 24.07.2026

  • 17 НИЩО МУ НЯМА

    12 7 Отговор
    АВЕ А ЗАЩО НЕ ПРОСТИРАХТЕ
    КОГАТО АВИОНИТЕ БЯХА В СОФИЯ..А🗣
    АМА КО СИ ВИКАТЕ
    ТЕ ОНИ У СОФИЯ СА СВИКНАЛИ
    ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ВРОРАТА ВОЙНА..А

    Коментиран от #21

    08:19 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пръц

    19 22 Отговор
    Протест против какво? Ние сме НАТО! Иран са фанатици избиващи жените си заради фереджета! Копейките няма какво да се вълнуват!

    Коментиран от #55

    08:20 24.07.2026

  • 20 Виж сега "ГРАДСКИ"

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ами да":

    ти който си дошъл по шошони в града ,нямаш моралното право да обиждаш хората.

    08:21 24.07.2026

  • 21 Пепи

    8 15 Отговор

    До коментар #17 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Не протестирахме, защото никой не ни плати. Сега плащат.

    08:22 24.07.2026

  • 22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    22 9 Отговор
    Избрахте си Зеления чорап и сега ще му се радвате...!

    Коментиран от #25

    08:23 24.07.2026

  • 23 Дано има млади

    17 7 Отговор
    Да се организирят и да прокудят сатанистите, които искат да се заселят там.

    Радев предаде България, и се оказа истина дето Костя Копейкин казваше, че е американски агент, обучен за това в самата Америка и пратен тук за президент. Сега му дръпнаха юздите и ще прокарва американския интерес.

    Историята показва, че нищо хубаво не чака приятелите на Америка.

    Коментиран от #26, #54

    08:25 24.07.2026

  • 24 Резиденцията на Радев

    15 3 Отговор
    Я местят в Безмер!

    Коментиран от #30

    08:27 24.07.2026

  • 25 Иван Бедров

    20 8 Отговор

    До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Съдбата на Радев ще повтори тази на Иван Костов, който спечели изборите по план, за да включи България във войната срещу Сърбия. После естествено разпродаде държавата. Сега Радев няма вече какво да разпродаде, освен да тегли дългове от западняците, което е един вид разпродаване на бъдещето.

    Коментиран от #34

    08:30 24.07.2026

  • 26 Тези самолети

    13 11 Отговор

    До коментар #23 от "Дано има млади":

    Не са само прблем на Безмер.
    Това е национално предателство на натовските генерали, Рунтов и със звезда на плеята на отличниците в САЩ.
    И като е предадество срещу България, ВСИКИ трябва да се пред базата и да не дрпуснем тази смърт да се шири на територята ни.
    Чамова дали ще ги посрещне с хляб, сол и кючек на летището?
    Боже пази ни от такива управляващи!

    08:32 24.07.2026

  • 27 Радев

    8 4 Отговор
    Ше ми накривите фуражката.

    Коментиран от #43

    08:34 24.07.2026

  • 28 Офффф

    8 15 Отговор
    Голяма простотия сме. Борисов може да разположи американски военни самолети на гражданско летище, а Радев не може на военно. Защо преди нямаше подписки. В крайна сметка сме съюзници на САЩ и е нормално да им предоставим логистика. Ние искаме а нищо да не даваме. тя тая не става така. Велики българановци, ама само на подписки и на врякане. Зами викаме ела кумчо изяж ме. Преди да е станало нещо ние вече крещим и викаме на целия свят да ни чуе. Ако бяха руски, сигурно с хляб и сол щяхме да сме на пистата.

    Коментиран от #32, #33, #36, #44

    08:34 24.07.2026

  • 29 Самолетите щели да кацат

    14 2 Отговор
    По писта застлана с коприна, лично поръчена от сем Радеви и платена с парите на бачкаторите!

    08:35 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Какво сме искали от САЩ

    15 4 Отговор

    До коментар #28 от "Офффф":

    - САЩ никога не са плащали наем за военните си бази в България, догато в редица други държави плащат
    - САЩ са подарявали много военна техника на други държави, а на България продават самолетите Ф-16 дори по-скъпо отколкото най-новите им Ф-35
    - Жителите на този регион имат човешкото право на живот и на протести.
    - Ако ти искаш, пускай тези самолети в личния си двор
    - Сигурно имаш дърташка деменция и бъркаш защото през соца никога не е имало руски или съветски бази на българска територия

    Коментиран от #39

    08:48 24.07.2026

  • 33 "Защо преди нямаше подписки"

    11 5 Отговор

    До коментар #28 от "Офффф":

    Защото преди нямаше официална нота от Иран, а сега има.

    08:50 24.07.2026

  • 34 Тегленето на дългове

    11 2 Отговор

    До коментар #25 от "Иван Бедров":

    започна от правителствата на Борисов,
    увеличи се най-много по времето на правителството на Кирил Петков за нереално увеличение заплатите на държавните чиновници с цел печелене на избиратели. Сега в България има някакви безумно високи заплати - например шефа на БНБ взема по-висока заплата от шефа на Федералния Резерв на САЩ.

    08:53 24.07.2026

  • 35 Хохо Бохо

    8 4 Отговор
    Благодарете на Калфин и червения съсел. Оплачете се на Пасито и костов дето НАТО ни пази. Овце

    Коментиран от #37, #41

    08:54 24.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо Борисов

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хохо Бохо":

    не предоговори тези бази и да иска САЩ да си плащат наем за базите?
    Най-вероятно защото щяха да му блокират сметките на крадените пари в офшорките и щяха да го включат в списъка Магнитски.

    На теб ясно ли ти е, че дори федералното правителство на САЩ плаща наем за базите си по щатовете в собствената си държава.

    09:01 24.07.2026

  • 38 Спешно купува голяма къща

    5 1 Отговор
    В Безмер, задължително с баня!
    С момичетата тръгваме.
    Любовта ще ни спаси от нападения!

    09:01 24.07.2026

  • 39 Госъ

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Какво сме искали от САЩ":

    Къде са военните бази на САЩ както казваш ?

    09:04 24.07.2026

  • 40 Мунчо

    6 2 Отговор
    Както са в Безмер, пускаме един дрон да гръмне едната цистерна и после гръмват и останалите и готово.

    09:07 24.07.2026

  • 41 червени де били

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хохо Бохо":

    А ти благодари на Гоце!

    09:15 24.07.2026

  • 42 номерът на безмерката

    0 3 Отговор
    или операция "Angry bird" (ядосана птица)!Изискват от цялата страна ята птици, които вдигат при всяко излитане на натрапниците. Ако гражданята откажат, бърза совалка с берберите за доставка на няколко контейнери марокански скакауеци.

    09:16 24.07.2026

  • 43 Дръж я

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Радев":

    Че ще може и да хфръкне!

    09:17 24.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 С протести няма да стане

    4 2 Отговор
    Трябва да се поставят самоделни взривни устройства пълни с пирони покрай пътищата и когато минават американци да се думкат. Питайте иракчаните как добре работи тази система

    Коментиран от #48

    10:04 24.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Какво чака приятелите на Америка?

    3 2 Отговор
    От първите 30 държави по брутен вътрешен продукт 28 са приятели на Америка.

    10:10 24.07.2026

  • 48 Тези иракчани, дето ще ги питаш

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "С протести няма да стане":

    Или са в Гуантанамо, или при Всевишния. Тези, които все още можеш да попиташ, работят във ФСБ. Оттам управляват международния тероризъм.

    10:13 24.07.2026

  • 49 Безмерец

    3 2 Отговор
    ДОЛУ САЩ СЛАВА ИРАН!

    Коментиран от #51

    10:29 24.07.2026

  • 50 Долу ЕС

    1 2 Отговор
    блокирайте вход ан базата най добре я запалета

    Коментиран от #52

    10:37 24.07.2026

  • 51 фанатични чалми

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Безмерец":

    Безмер си падат по чалмите убиващи жените си заради фереджета....

    10:43 24.07.2026

  • 52 Камчия ?

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Долу ЕС":

    Първо запалете руската база в Камчия ,тогава Безмер

    10:44 24.07.2026

  • 53 ЧНГ Пловдив

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    10:47 24.07.2026

  • 54 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дано има млади":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:49 24.07.2026

  • 55 К ПЕЙКИ с чалми

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пръц":

    След като цунахмекурана вече сме тецата на имама🐐

    10:50 24.07.2026

  • 56 Агресорите нямат място в България !

    1 1 Отговор
    Сложете визи за американците и ги изгонете от България барабар с посланиците!

    11:00 24.07.2026

  • 57 Иранските ракети ще събудят българите

    1 1 Отговор
    Иран ще отговори подобаващо на враждебните действия на България срещу иранския народ! Дано Иран удари с ракети жълтите павета и предателите в НС!

    11:04 24.07.2026

  • 58 Точен

    0 0 Отговор
    Лъжерусофилът Радев примами на гюме избирателите на ВЪЗРАЖДАНЕ, но на лъжата краката са къси и ВЪЗРАЖДАНЕ си връща истинските българи в редиците.

    11:05 24.07.2026

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