Подписка и протест край авиобаза „Безмер“

Жители на ямболското село Безмер и съседни населени места организират протест и подписка заради очакваното пристигане на американски самолети цистерни и военнослужещи в авиобаза „Безмер“, съобщи бТВ.

Според информацията, изпратена с дипломатическа нота от посолството на САЩ в София, днес в базата се очаква да пристигнат до осем самолета цистерни и до 250 американски военнослужещи.

Кметът на село Безмер Росен Русев заяви, че хората не очакват решението да бъде отменено, но настояват държавата да ги информира по-ясно и да даде гаранции за безопасността им.

„Хората са наясно, че няма да променим решението. Искат обаче, когато се случват подобни неща, да чуват повече гаранции за сигурност и да знаят какви мерки са предприети, за да не се стига до инциденти“, каза той.

По думите му подписката вече се провежда в няколко населени места, а към инициативата са се присъединили и жители на съседни села в област Сливен.

Събраните подписи ще бъдат представени на кмета на община Тунджа, а местните власти се надяват да бъдат приети и от министъра на отбраната.

Росен Русев, който повече от 8 години е работил в авиобаза „Безмер“, смята, че присъствието на чуждестранни военни не носи реални икономически ползи за местните общности.

„Чуждото присъствие, независимо дали е американско, или друго, не се отразява на живота на местното население. Военнослужещите са командировани, ползват хотели и организиран транспорт. Ние не търсим икономически ефект – хората очакват спокойствие“, заяви той.

Русев припомни, че авиобазата традиционно е осигурявала работа на хората от района и е имала важно значение за развитието на селото, но подчерта, че сегашните опасения са свързани единствено със сигурността.

По думите на кмета за първи път местните жители усещат подобно безпокойство, тъй като конфликтът не се възприема като пряко свързан с България.

„За първи път в историята на авиобазата чужда държава отправя предупреждения, свързани с обекта. Именно това тревожи хората“, посочи той.

Протестът е насрочен за 18:00 ч. на около 500 метра от входа на авиобаза „Безмер“.

Организаторите уверяват, че демонстрацията ще бъде мирна и няма да се стига до нарушения на обществения ред.