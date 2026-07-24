"За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел"

Цените на петрола достигнаха 100 долара за барел за първи път от май насам, тъй като ескалиращият конфликт в Близкия изток отново породи опасения относно глобалните енергийни доставки, съобщи БиБиСи.

Цената на суровия петрол сорт "Брент" се повиши с над 6% на фона на засилените американски удари срещу Иран.

Цените скочиха рязко, след като йеменските хути атакуваха петролни танкери в Червено море, застрашавайки ключов маршрут за износ, използван от Саудитска Арабия за заобикаляне на Ормузкия проток.

Преди това цените на петрола се понижаваха вследствие на временно примирие между САЩ и Иран. Те бяха спаднали до нива, наблюдавани за последно преди началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Примирието обаче се провали, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че управляващите в Иран "не са готови за сделка".

Продължаващият конфликт крие риск от повишаване на инфлацията в много държави, включително Обединеното кралство и САЩ, което води до по-високи цени за потребителите. По-високите цени на петрола обикновено водят до поскъпване на бензина и дизела.

Цените на природния газ също отбелязват ръст през последния месец.