"За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел"

Цените на петрола достигнаха 100 долара за барел за първи път от май насам, тъй като ескалиращият конфликт в Близкия изток отново породи опасения относно глобалните енергийни доставки, съобщи БиБиСи.
Цената на суровия петрол сорт "Брент" се повиши с над 6% на фона на засилените американски удари срещу Иран.
Цените скочиха рязко, след като йеменските хути атакуваха петролни танкери в Червено море, застрашавайки ключов маршрут за износ, използван от Саудитска Арабия за заобикаляне на Ормузкия проток.
Преди това цените на петрола се понижаваха вследствие на временно примирие между САЩ и Иран. Те бяха спаднали до нива, наблюдавани за последно преди началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.
Примирието обаче се провали, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че управляващите в Иран "не са готови за сделка".
Продължаващият конфликт крие риск от повишаване на инфлацията в много държави, включително Обединеното кралство и САЩ, което води до по-високи цени за потребителите. По-високите цени на петрола обикновено водят до поскъпване на бензина и дизела.
Цените на природния газ също отбелязват ръст през последния месец.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #6
08:19 24.07.2026
2 дончо боклука
Коментиран от #25
08:20 24.07.2026
3 Ъъъ
А защо и заради кого е $100? Заради Путин ли?
Коментиран от #11, #26
08:22 24.07.2026
4 а, бе, не мислехте ли друго
"Бай Дончо"
А, пък то кво стана?!
08:23 24.07.2026
5 Лост
08:23 24.07.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "Овчар":УЖАСНО
И СЕГА БЕЗ ОЙЛ
КАК ВИЛИДЖ ПИПЪЛ
ЩЕ ПРАВИ ВОАЯЖ ИЗ ПОСВЕТА И У НАС
08:23 24.07.2026
7 Kaлпазанин
08:27 24.07.2026
8 Ойл
08:28 24.07.2026
9 Пловдив
Коментиран от #15
08:29 24.07.2026
10 Нострадамус
Коментиран от #32
08:31 24.07.2026
11 Естествено!
До коментар #3 от "Ъъъ":Путин е виновен!
08:33 24.07.2026
12 Нека
08:33 24.07.2026
13 Демократъ
08:35 24.07.2026
14 ЕСтествено
Коментиран от #21
08:38 24.07.2026
15 ддд
До коментар #9 от "Пловдив":В момента най големият износител е бай Дончо. Ясно е защо се поддържа този конфликт жив.
08:42 24.07.2026
16 Заради
08:48 24.07.2026
17 Някой
Иначе, що мълчите за американските безобразия? Що не им скочат всички? Като бе, сега ще плащате и ще мълчите. Подлогите това заслужават!
08:48 24.07.2026
18 Циклофренията
08:49 24.07.2026
19 Нека се Качва !
Ще му Плащате !
08:49 24.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Що е то ?
Коментиран от #24
08:53 24.07.2026
23 познай
08:54 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 недей
До коментар #2 от "дончо боклука":нали си чул за ..не виновен този който лапа баничката..
08:56 24.07.2026
26 Реалист
До коментар #3 от "Ъъъ":И заради него! Всъщност Путин започна енергийния шантаж и война.
09:22 24.07.2026
27 Ще струва и повече
09:24 24.07.2026
28 РумбуРаг
09:28 24.07.2026
29 може и така да е
Коментиран от #33
09:28 24.07.2026
30 Путин
БОЛШОЕ Спасибо
Доналд
09:43 24.07.2026
31 Боко
09:48 24.07.2026
32 не може да бъде
До коментар #10 от "Нострадамус":Който не вярва че Третата световна война е прага е или наивник или глупак !?В американското издание The Hill един автор казва в пряк текст - "Сега е моментът да нанесем поражение на Русия и да спечелим Третата световна война ...само трябва да направим това и това" Но във фразата ..и да спечелим ТСВ подтекстът е -да повалим и Китай!?...А ако авторът си мисли че в Китай не разбират това ...е остава си за негова сметка!? .
09:49 24.07.2026
33 не може да бъде
До коментар #29 от "може и така да е":Предлагам да видим има ли държава която в последните 12м е купувала петрол от Русия за 44$ за барел!?През последните 6 м.на 2025 г средната цена на руския петрол е около 60-65 $ за барел а през първото полугодие на 2026 вероятно ще бъде в границите 85-90 $ за барел!?русия просто не продава петрол на тия които не искат да се съобразят с пазарните цени!?тези които са измислили таван на цената на руския петрол просто нямат връзка с реалността -0ето сега цената пак е 100$ за барел-Брент ... на всичко отгоре има и дефицит на сяра -много важен продукт за производство на сярна киселина .и затова Urals стана много ценен продукт и цената му често надхвърля тази на Брент!?
Коментиран от #34, #35, #36
10:19 24.07.2026
34 може може
До коментар #33 от "не може да бъде":Европа купува на 44. Новия договор за Гърция е на 44.
а "вероятно ще бъде" - е твоя мечта. Реалността е друга
"Руският петрол сорт „Уралс“ (Urals) се продава на цени около 41,66 долара за барел, като официалният ценови таван на Запад е определен на 44,10 долара за барел. Цената се движи динамично в зависимост от пазарните условия и геополитическото напрежение"
Не те знам какво и къде гледаш - явно само в мечтите си.
11:08 24.07.2026
35 ето ти и цитат
До коментар #33 от "не може да бъде":"Според данни на Argus Media средната цена на сорта „Урал“ в западните руски пристанища през първите три дни на юли е била 41,66 долара за барел, което е по-малко от половината от нивото, достигнато по време на пика на сътресенията на петролния пазар през април. Министерството на финансите на Русия използва тези данни за изчисляване на данъците."
Та... хайде недей да се пробваш да лъжеш щото винаги те хващам.
11:09 24.07.2026
36 и още нещо
До коментар #33 от "не може да бъде":ФАКТИ и ИИ манипулации в зависимост как си задал въпроса са 2 различни неща. Придържай се към факти и сухи данни, не тълкувания на Гугъл овервю.
11:11 24.07.2026