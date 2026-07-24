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За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел

За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел

24 Юли, 2026 08:16 1 092 36

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • доналд тръмп

Продължаващият конфликт крие риск от повишаване на инфлацията в много държави, включително Обединеното кралство и САЩ, което води до по-високи цени за потребителите

За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Цените на петрола достигнаха 100 долара за барел за първи път от май насам, тъй като ескалиращият конфликт в Близкия изток отново породи опасения относно глобалните енергийни доставки, съобщи БиБиСи.

Цената на суровия петрол сорт "Брент" се повиши с над 6% на фона на засилените американски удари срещу Иран.

Цените скочиха рязко, след като йеменските хути атакуваха петролни танкери в Червено море, застрашавайки ключов маршрут за износ, използван от Саудитска Арабия за заобикаляне на Ормузкия проток.

Преди това цените на петрола се понижаваха вследствие на временно примирие между САЩ и Иран. Те бяха спаднали до нива, наблюдавани за последно преди началото на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Примирието обаче се провали, а държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че управляващите в Иран "не са готови за сделка".

Продължаващият конфликт крие риск от повишаване на инфлацията в много държави, включително Обединеното кралство и САЩ, което води до по-високи цени за потребителите. По-високите цени на петрола обикновено водят до поскъпване на бензина и дизела.

Цените на природния газ също отбелязват ръст през последния месец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    25 2 Отговор
    Всички европейски овце на туртунетки..!

    Коментиран от #6

    08:19 24.07.2026

  • 2 дончо боклука

    27 2 Отговор
    го псувам и кълна всеки божи ден

    Коментиран от #25

    08:20 24.07.2026

  • 3 Ъъъ

    33 1 Отговор
    "За първи път от месец май! Петролът отново струва $100 за барел"

    А защо и заради кого е $100? Заради Путин ли?

    Коментиран от #11, #26

    08:22 24.07.2026

  • 4 а, бе, не мислехте ли друго

    23 0 Отговор
    За
    "Бай Дончо"
    А, пък то кво стана?!

    08:23 24.07.2026

  • 5 Лост

    28 2 Отговор
    Преди години при 100 долара за барел нафтата беше 2.70 лв.

    08:23 24.07.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    УЖАСНО
    И СЕГА БЕЗ ОЙЛ
    КАК ВИЛИДЖ ПИПЪЛ
    ЩЕ ПРАВИ ВОАЯЖ ИЗ ПОСВЕТА И У НАС

    08:23 24.07.2026

  • 7 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    Тези войни са за спасението на петродолара ,кое е по важно да имаш ресурсите или тоновете хартия ????

    08:27 24.07.2026

  • 8 Ойл

    9 1 Отговор
    Ганчо кара само стари шест цилиндрови БМВ, Мерцедес, Ауди и явно не то бърка в джоба.

    08:28 24.07.2026

  • 9 Пловдив

    16 2 Отговор
    В мътни времена се печели най-много.Сега износители на петрол печелят милиарди.

    Коментиран от #15

    08:29 24.07.2026

  • 10 Нострадамус

    23 3 Отговор
    Колкото и да не ви се вярва, Световната война иде и след нея света няма да е същия никога повече! И то за какво? Заради адската алчност на евреи и кравари!

    Коментиран от #32

    08:31 24.07.2026

  • 11 Естествено!

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    Путин е виновен!

    08:33 24.07.2026

  • 12 Нека

    10 1 Отговор
    всички аплодираме Чичо Дончо.

    08:33 24.07.2026

  • 13 Демократъ

    7 3 Отговор
    Дизелче а да ви е амайкътасе лска

    08:35 24.07.2026

  • 14 ЕСтествено

    23 2 Отговор
    Защо т. н. ЕС не налага пакети санкции на САЩ? Реално ЕС търпи вреди основно заради политиките на САЩ и Израел? Къде са пакетите санкци?

    Коментиран от #21

    08:38 24.07.2026

  • 15 ддд

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пловдив":

    В момента най големият износител е бай Дончо. Ясно е защо се поддържа този конфликт жив.

    08:42 24.07.2026

  • 16 Заради

    6 1 Отговор
    идиотатръмп.

    08:48 24.07.2026

  • 17 Някой

    7 2 Отговор
    Оплаква Ив и жалби - към Белия дом и Перчема.
    Иначе, що мълчите за американските безобразия? Що не им скочат всички? Като бе, сега ще плащате и ще мълчите. Подлогите това заслужават!

    08:48 24.07.2026

  • 18 Циклофренията

    6 1 Отговор
    на Тръмп е това ! Горе -долу ! Иначе мишките ще прогризат чувала !

    08:49 24.07.2026

  • 19 Нека се Качва !

    5 1 Отговор
    Имате Си Тръмп !

    Ще му Плащате !

    08:49 24.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Що е то ?

    5 0 Отговор
    Циклофренията е остаряло медицинско наименование на съвременното биполярно афективно разстройство (БАР) – психично заболяване, при което човек изпитва екстремни и циклични промени в настроението, енергията и нивата на активност.

    Коментиран от #24

    08:53 24.07.2026

  • 23 познай

    10 1 Отговор
    от три пъти..кой е най големия печеливш от войната в укройна..взривиха север поток 1-2..сега и арабския петрол и газ...недосегаем..а скоро прилапаха и всичката икономика на Венецуела..А Европейската джамахерия ще лапа мухи..и ще провежда срещи с Зеления надрусания..

    08:54 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 недей

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "дончо боклука":

    нали си чул за ..не виновен този който лапа баничката..

    08:56 24.07.2026

  • 26 Реалист

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Ъъъ":

    И заради него! Всъщност Путин започна енергийния шантаж и война.

    09:22 24.07.2026

  • 27 Ще струва и повече

    7 2 Отговор
    Със световното зло САЩ!

    09:24 24.07.2026

  • 28 РумбуРаг

    2 1 Отговор
    ганчо нафта по 5 !

    09:28 24.07.2026

  • 29 може и така да е

    5 2 Отговор
    Ама руския е с чатал отгоре на 44 дилара, а Иран не продава никакъв. Т.е. печалбите са за северна и южна Америка и Африка.

    Коментиран от #33

    09:28 24.07.2026

  • 30 Путин

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    БОЛШОЕ Спасибо
    Доналд

    09:43 24.07.2026

  • 31 Боко

    1 0 Отговор
    Благодаря ти дядо рижко🥳

    09:48 24.07.2026

  • 32 не може да бъде

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нострадамус":

    Който не вярва че Третата световна война е прага е или наивник или глупак !?В американското издание The Hill един автор казва в пряк текст - "Сега е моментът да нанесем поражение на Русия и да спечелим Третата световна война ...само трябва да направим това и това" Но във фразата ..и да спечелим ТСВ подтекстът е -да повалим и Китай!?...А ако авторът си мисли че в Китай не разбират това ...е остава си за негова сметка!? .

    09:49 24.07.2026

  • 33 не може да бъде

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "може и така да е":

    Предлагам да видим има ли държава която в последните 12м е купувала петрол от Русия за 44$ за барел!?През последните 6 м.на 2025 г средната цена на руския петрол е около 60-65 $ за барел а през първото полугодие на 2026 вероятно ще бъде в границите 85-90 $ за барел!?русия просто не продава петрол на тия които не искат да се съобразят с пазарните цени!?тези които са измислили таван на цената на руския петрол просто нямат връзка с реалността -0ето сега цената пак е 100$ за барел-Брент ... на всичко отгоре има и дефицит на сяра -много важен продукт за производство на сярна киселина .и затова Urals стана много ценен продукт и цената му често надхвърля тази на Брент!?

    Коментиран от #34, #35, #36

    10:19 24.07.2026

  • 34 може може

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    Европа купува на 44. Новия договор за Гърция е на 44.
    а "вероятно ще бъде" - е твоя мечта. Реалността е друга
    "Руският петрол сорт „Уралс“ (Urals) се продава на цени около 41,66 долара за барел, като официалният ценови таван на Запад е определен на 44,10 долара за барел. Цената се движи динамично в зависимост от пазарните условия и геополитическото напрежение"
    Не те знам какво и къде гледаш - явно само в мечтите си.

    11:08 24.07.2026

  • 35 ето ти и цитат

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    "Според данни на Argus Media средната цена на сорта „Урал“ в западните руски пристанища през първите три дни на юли е била 41,66 долара за барел, което е по-малко от половината от нивото, достигнато по време на пика на сътресенията на петролния пазар през април. Министерството на финансите на Русия използва тези данни за изчисляване на данъците."
    Та... хайде недей да се пробваш да лъжеш щото винаги те хващам.

    11:09 24.07.2026

  • 36 и още нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "не може да бъде":

    ФАКТИ и ИИ манипулации в зависимост как си задал въпроса са 2 различни неща. Придържай се към факти и сухи данни, не тълкувания на Гугъл овервю.

    11:11 24.07.2026