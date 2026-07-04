Колумбия пречупи Гана и подпечата билет за 1/8-финалите на Мондиал 2026

Отборът на Колумбия се класира за осминафиналите на Световното първенство по футбол в Северна Америка, след като надделя с минималното 1:0 над коравия състав на Гана. Последният мач от фазата на 1/16-финалите се изигра пред препълнените трибуни на стадион „Ероухед Стейдиъм“ в Канзас Сити, Мисури. При изключително тежки атмосферни условия с висока влажност и температура около 31°C, южноамериканците демонстрираха по-добра тактическа дисциплина и заслужено продължават напред.

Светкавично начало и ранно щастие за Колумбия

Двубоят започна с високо темпо и здрава физическа битка, като двата отбора бяха принудени да направят принудителни смени поради контузии още в първите 15 минути. Още в 7-ата минута нападателят на Колумбия Джон Кордоба напусна принудително, а на негово място влезе Луис Суарес.

Именно Суарес се превърна в жокер за селекционера Нестор Лоренсо. В 14-ата минута той напредна по фланга и изпрати перфектно, премерено центриране към задната греда, където непокритият Йон Ариас засече топката от близка дистанция във вратата на Лоурънс Ати-Зиги за 1:0. Това бе дебютно попадение за Ариас на световни финали. Малко преди това Гана имаше шанс чрез Марвин Сеная, който също се контузи и бе заменен от Алиду Сейду.

Натиск на „Лос Кафетерос“ и ВАР драма

Колумбийците контролираха играта през голяма част от времето, притежавайки топката в над 60% от мача. Звездата Луис Диас пропусна няколко чисти положения да удвои преднината, а негов гол в 57-ата минута бе отменен от френския главен съдия Клеман Тюрпен поради засада, потвърдена от ВАР. На полувремето Лоренсо замени капитана Хамес Родригес с Ричард Риос, за да внесе повече стабилност в халфовата линия.

Беззъба атака на „Черните звезди“

Тактическата постройка на селекционера на Гана Карлос Кейрош бе насочена към силна дефанзивна игра, но африканците изпитаха огромни затруднения в предни позиции. Въпреки присъствието на Томас Партей, Иняки Уилямс и Антоан Семеньо, Гана така и не успя да отправи нито един точен удар в очертанията на вратата, пазена от Камило Варгас. Промените в състава през второто полувреме с влизането на Абдул Фатаву Исахаку и Елиша Овусу донесоха единствено повече агресия и серия от жълти картони за африканския тим. В заключителните минути резервата за Колумбия Хуан Фернандо Кинтеро организира опасни контри, но нов гол не падна.

Пътят към Ванкувър

С този успех Колумбия продължава впечатляващото си и непобедено представяне на турнира в Северна Америка. На 7 юли (вторник) от 23:00 часа българско време, „Лос Кафетерос“ излизат в осминафинален сблъсък на стадион „Ванкувър Стейдиъм“ в Канада. Техен съперник ще бъде тимът на Швейцария, който по-рано елиминира Алжир с 2:0.

Източници: Sportal.bg, Gong.bg, ФОКУС, The Guardian и ESPN