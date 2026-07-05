Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович се наложи над руснака Роман Сафиулин на "Уимбълдън"

Новак Джокович се наложи над руснака Роман Сафиулин на "Уимбълдън"

5 Юли, 2026 19:45 429 1

  • тенис-
  • новак джокович-
  • роман сафиулин-
  • уимбълдън

Това бе 106-а победа на Джокович, който по този показател е номер 1 в историята на турнира в Лондон

Новак Джокович се наложи над руснака Роман Сафиулин на "Уимбълдън" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият номер 1 в света Новак Джокович победи руснака Роман Сафиулин със 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3 за три часа и 25 минути на корта. Това бе 106-а победа на 39-годишния сърбин, който по този показател е номер 1 в историята на турнира в Лондон. От 2017 година насам Ноле Джокович неизменно стига поне до четвъртфиналите, като това е негов девети поред, предаде БТА.

Джокович започна с пробив мача, но Сафиулин веднага върна пробива и двамата тръгнаха от 1:1. Руснакът проби и в шестия гейм и след това го затвърди за 5:2. Той имаше две възможности за спечелване на първия сет в осмия гейм, но ги пропусна. След това загуби подаването си, а сърбинът изравни при 5:5. Стигна се до тайбрек, в който и двамата направиха много мини пробиви, а Ноле поведе с 6:4, но пропусна две възможности да затвори частта. Това стана малко по-късно, като той се наложи с 8:6.

Във втория сет Джокович направи пробив за 4:2 и след това взимаше спокойно геймовете на свой сервис, за да поведе с 2:0.

В третия сет Сафиулин поведе с 2:0, но Джокович бързо изравни при 2:2. Все пак руснакът още веднъж взе подаването на съперника си и намали резултата, като спечели частта с 6:3.

Новак Джокович, който е носител на 24 титли от Големия шлем, не допусна да се стигне до пети сет, като в четвъртия постигна надежден аванс при 3:0 и спокойно затвори мача при 6:3.

Сърбинът направи 10 аса срещу 9 за Сафиулин, както и 43 печеливши удари срещу 45 за руснака. Джокович традиционно бе по-добър при ретурите, което му осигури важно предимство.

На четвъртфиналите Новак Джокович чака победителя от двубоя между канадеца Феликс Оже-Алиасим и испанеца Алехандро Давидович Фокина.

"Още една победа, Роман започна много добре мача, беше агресивен, той е солиден играч, когото уважавам много. Пожелавам му всичко най-добре за останалата част на сезона. Той трябва да се гордее с представянето си. Мисля, че добрият сервис ми помогна много в четвъртия сет.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Поздравления!

    20:04 05.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове