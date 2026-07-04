Зверев се класира напред в турнира "Уимбълдън" след убедителна победа

Шампионът от Откритото първенство на Франция и втори поставен Александър Зверев (Германия) се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" при мъжете, предаде БТА.

Зверев победи Маркос Хирон (САЩ) с 6:2, 7:6(4), 6:4 за два часа и 35 минути игра. Представителят на Германия имаше по-сериозни затрудения единствено във втория сет, в който се наложи след тайбрек.

В спор за достигане до четвъртфиналите Александър Зверев, чието най-добро постижение в Лондон е именно четвърти кръг, ще се изправи срещу чеха Иржи Лехечка.

13-ият поставен Лехечка се справи с Хауме Мунар (Испания) в четири сета - 6:4, 6:4, 4:6, 6:4 в двубой, продължил два часа и 57 минути.

Третия кръг преодоля и петият поставен австралиец Алекс де Минор, който преодоля Закари Свайда (САЩ) с 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 за два часа и 40 минути.

Де Минор очаква сблъсък с Флавио Коболи в следващия етап на Откритото първенство на Великобритания, след като деветият поставен италианец отстрани в мач, продължил четири часа 19-ия в схемата Карен Хачанов (Русия).

Коболи победи Хачанов в петсетова драма, след като загуби първата част без да вземе нито гейм - 0:6, 7:6(4), 6:7(5), 6:2, 6:2.

23-годишният Артър Фери (Великобритания) надигра белгиеца Зизу Бергс с 2:6, 7:5, 2:6, 7:6(3), 7:6(5) в интригуващ сблъсък, продължил четири часа и 18 минути. В четвъртия кръг Фери може да се изправи срещу Григор Димитров, ако българинът отстрани италианеца Матео Беретини.