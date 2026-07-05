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Война в жегата: Франция пречупи парагвайския бетон и провокациите по пътя към Топ 8 на света

Война в жегата: Франция пречупи парагвайския бетон и провокациите по пътя към Топ 8 на света

5 Юли, 2026 04:29, обновена 5 Юли, 2026 04:34 494 0

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Килиан Мбапе класира „петлите“ на 1/4-финал след изстрадан триумф с 1:0 в най-изнервящия мач на Мондиал 2026

Война в жегата: Франция пречупи парагвайския бетон и провокациите по пътя към Топ 8 на света - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция победи Парагвай с 1:0 на стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“ във Филаделфия и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. В двубой, белязан от рекордна лятна жега, изключително груба игра и спорни съдийски отсъждания, щастието се усмихна на европейците след дузпа в 70-ата минута, реализирана от капитана Килиан Мбапе. С този гол Мбапе вече има 7 попадения на настоящия Мондиал и общо 19 в кариерата си на Световни финали. Към 4:30 часа българско време на 5 юли 2026 г., отзивите от двата лагера и световните медии отразяват огромното напрежение и физическия сблъсък на терена.

Реакциите от щаба и играчите на Франция: „Готови сме да си изцапаме ръцете“

Селекционерът на Франция Дидие Дешан изрази задоволство от характера на своите футболисти в тези тежки климатични условия:

„Разполагаме с огромно офанзивно качество, но срещу толкова дълбок дефанзивен блок на всеки отбор ще му бъде трудно. Особено когато интензивността на играта спадне, което е неизбежно в тази задушаваща жега. Радвам се, че момчетата не се подведоха по провокациите“.

Капитанът и голмайстор Килиан Мбапе беше още по-директен в изказването си пред медиите:

„Знаехме отлично какъв мач ни предстои. Показахме на света, че Франция не е просто отбор, който може да играе красив и атакуващ футбол. Ако се налага да си изцапаме ръцете и да се борим мъжки, ще го направим. Нямаме никакъв проблем с това“.

Защитникът Уилям Салиба реши да запази добрия тон пред камерите на Fox Sports:

„Днес не ни беше никак лесно, защото се изправихме срещу много солиден и организиран отбор. Парагвай се защитаваше отлично, но ние останахме концентрирани в дефанзивен план и накрая намерихме начин да отбележим“.

След последния съдийски сигнал се стигна и до напрежение, тъй като Мбапе отказа да стисне ръката на противниковия вратар Орландо Хил, което провокира стража да замери френската звезда с топката.

Гневът на Парагвай: Героят Хил и тактиката на „гуараните“

Въпреки загубата, вратарят на Южна Америка Орландо Хил бе избран за Играч на мача, след като направи редица феноменални спасявания, включително две поредни срещу Мбапе в добавеното време.

Южноамериканците, които в предния кръг сензационно елиминираха Германия, приложиха същата тактика на забавяне на играта и накъсване на темпото. Според статистиката на Opta, Парагвай е завършил срещата с едва 54% точни подавания – най-ниската успеваемост в елиминационен мач на Световно първенство от 60 години насам. Те удържаха нулевото равенство до 69-ата минута, когато влезлият като резерва Дезире Дуе бе съборен в наказателното поле от Диего Гомес. Въпреки бурните протести на парагвайците, съдията Илгиз Танташев потвърди дузпата след преглед с VAR.

Медиите по света: „Франция свали смокинга за мръсен футбол“

Световните спортни издания единодушно определят срещата като изключително грозна, но жизненоважна за Франция.

  • The Guardian: Британското издание излезе със заглавие „Мбапе и Франция свалиха смокингите, за да играят мръсен футбол и да победят Парагвай“. Медията отбелязва, че Парагвай съзнателно е влязъл в ролята на „злодея на пантомимата“, бавейки всяка възможна секунда (дори изритвайки топката по трибуните), но в крайна сметка „футболната карма“ е възтържествувала.
  • ESPN: Анализаторите на медията правят исторически паралел с Мондиал 1998. Тогава Франция, с Дидие Дешан като капитан на терена, също срещна Парагвай на 1/8-финал в сходна жега, измъчи се максимално срещу „бетона“ на Хосе Луис Чилавер и победи едва със златен гол на Лоран Блан.ESPN подчертава, че тогавашният труден успех отпуши състава по пътя към световната титла – нещо, на което Дешан се надява и сега.
  • Коментарите на феновете в Reddit: В социалните мрежикипят сериозни критики към главния рефер от Узбекистан Илгиз Танташев. Неутралните привърженици го обвиняват, че е изпуснал мача и е позволил на южноамериканците да превърнат футболния двубой в „ММА среща“, спестявайки им множество картони при очевидни грубости извън играта.

Какво предстои?

Франция продължава напред и официално сформира първата четвъртфинална двойка на турнира. На 9 юли 2026 г. на стадиона в Бостън „петлите“ ще се изправят срещу отбора на Мароко, който по-рано през деня категорично отстрани домакина Канада с 3:0. Това ще бъде директно повторение на полуфиналния сблъсък от Катар 2022


САЩ
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