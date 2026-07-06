Томас Тухел: Този отбор никога не се предава и никога не се връща назад

Англия си осигури място на 1/4-финалите на Световното първенство след драматична победа над домакина Мексико на препълнения стадион „Ацтека“. В истински футболен трилър „Трите лъва“ триумфираха с 3:2. Веднага след последния съдийски сигнал селекционерът на англичаните Томас Тухел не скри огромната си гордост от характера, който са демонстрирали неговите футболисти.

"Много съм горд от момчетата, направихме страхотно представяне, уловихме момента. Във всеки един момент показвахме нашите възможности. Всичко е въпрос на манталитет", започна Тухел.

"Както винаги съм казвал, този отбор винаги има възможност да показва повече, защото никога не се предава и никога не се връща назад", допълни треньорът.

"Хубаво е да победим. В следващите два дни ще мислим за този мач докато почиваме, защото това наистина е "Ацтека", всеки един момент тук е много специален", завърши германецът.