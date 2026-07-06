Английският вратар изравни рекорд на Питър Шилтън

Английският вратар Джордан Пикфорд записа името си в историята на британския футбол по време на 1/8-финалния сблъсък срещу Мексико (3:2). Стражът на „Трите лъва“ изравни легендарния рекорд на Питър Шилтън за най-много изиграни мачове за Англия на световни първенства, достигайки котата от 17 двубоя на планетарни форуми.

Историческото постижение на Пикфорд е натрупан в рамките на три поредни световни първенства под ръководството на Гарет Саутгейт и Томас Тухел. Вратарят записа максимума от 7 срещи по време на Мондиал 2018 в Русия, добави още 5 двубоя на Световното първенство в Катар през 2022 г. и фиксира своя 5-и мач на настоящия голям форум през 2026 г.

Достигането на рекорда на Шилтън, който постави своето постижение между 1982 и 1990 г., превръща Пикфорд в един от най-постоянните играчи на своята нация през последния век.

◉ 2018: 7 games

◉ 2022: 5 games

◉ 2026: 5 games



Jordan Pickford has equalled Peter Shilton’s record for the most World Cup appearances for England (17). 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/h1VqtqBfGR — Squawka (@Squawka) July 5, 2026