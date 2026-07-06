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Голям скандал на Световното! Тръмп наредил да отменят червения картон на Балогун

Голям скандал на Световното! Тръмп наредил да отменят червения картон на Балогун

6 Юли, 2026 12:57 2 149 36

  • доналд тръмп-
  • фифа-
  • джани инфантино-
  • футбол-
  • червен картон-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство-
  • фоларин балогун

До извънредната ситуация се стигна след личен телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино

Голям скандал на Световното! Тръмп наредил да отменят червения картон на Балогун - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световното първенство по футбол през 2026 година беше разтърсено от безпрецедентен политически и спортен скандал броени часове преди елиминациите. Световната централа ФИФА взе шокиращо решение да отмени наказанието на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун за ключовия осминафинален сблъсък срещу Белгия в Сиатъл. До извънредната ситуация се стигна след личен телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, пише Euronews.

Нападателят трябваше да пропусне двубоя, след като получи директен червен картон след преразглеждане с ВАР за настъпване срещу бранител на Босна и Херцеговина при победата на американците с 2:0 в предишната фаза. Според официалните разпоредби директният червен картон носи автоматично наказание от един мач, което не подлежи на обжалване от съответната федерация. От ФИФА обаче обявиха, че санкцията се отлага условно за период от една година, без първоначално да предоставят подробно обяснение за този изумителен ход.

Източници, запознати със ситуацията, разкриха, че Доналд Тръмп се е свързал лично с Инфантино още в сряда, веднага след инцидента на терена. Държавният секретар Марко Рубио също публично призова картонът да бъде отменен. Самият американски президент реагира веднага след решението в своята платформа Трът Соушъл, където написа: "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост!".

Решението предизвика вълна от гняв в лагера на Белгия. Кралската белгийска футболна асоциация излезе с официална позиция, в която изрази своето изумление от този ход, определяйки го като директно противоречие с правилата на самата централа. Белгийците обявиха, че проучват всички правни възможности за защита на честната игра. Селекционерът Руди Гарсия беше изключително остър по време на пресконференцията преди мача, споделяйки: "Не знаех, че на Световното първенство на ФИФА 5 юли вече е 1 април и че е Денят на шегата". Той допълни още: "Не защитаваме националния отбор или федерацията. Ние защитаваме футбола, независимо дали става дума за етика или интегритет". Вратарят Тибо Куртоа също призна, че решението е "малка изненада" и добави: "Ако беше направено по-рано, може би щеше да успеем да бъдем по-подготвени психически".

В лагера на домакините от САЩ новината беше посрещната с огромно облекчение. Балогун е ключова фигура в състава със своите три гола от началото на Мондиала, а амбициите на съдомакините са да достигнат поне до четвъртфиналите за първи път от 2002 година насам. Преди решението самият нападател беше споделил, че наказанието е "нещо, което просто трябва да приема". Селекционерът Маурисио Почетино обаче защити решението на ФИФА, определяйки санкцията като твърде тежка за неволно нарушение. Почетино заяви: "Това е справедливо решение, защото това никога не трябваше да бъде червен картон", като допълни: "Не че сме жертви, но не сме и лошите момчета, злите тук". Звездата Кристиан Пулишич пък определи развръзката като сериозен импулс за отбора.

В официалното си изявление Дисциплинарната комисия на ФИФА се позова на член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява санкцията да бъде отложена условно с изпитателен срок от една година. Така Балогун ще изтърпи наказанието си само ако извърши подобно провинение през следващите дванадесет месеца. Като прецедент беше посочен случаят с Кристиано Роналдо от миналата година, чието наказание също беше частично отложено, за да играе в първия мач на Португалия. Въпреки това, случаят с американския нападател заплашва да остави сериозна въпросителна около независимостта на решенията по високите етажи на световния футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хасковски каунь

    55 1 Отговор
    И футболът сии+ба майката

    Коментиран от #11, #29

    13:01 06.07.2026

  • 3 Айде

    60 1 Отговор
    направо да я дават на Американците (Дони) тази купа и да се приключва с тази пародия на спортно състезание.

    13:02 06.07.2026

  • 4 хехе

    58 0 Отговор
    Инфантино направо да дава купата на краварите, а "миротвореца" да го обявят за гол майстор на Мондиала и да му връчат златната обувка.

    13:02 06.07.2026

  • 5 Значи Очаквайте

    24 2 Отговор
    ,, Съдийски балтий за Белгия(не че са ми симпатични)!А ,,белгийците" да вземат да направят,, нещо ,, ала Синегал"

    Коментиран от #18

    13:05 06.07.2026

  • 6 Зеления

    41 2 Отговор
    Розовите понита искам да ми обяснят САЩ еднакво тоталитарна държава ли е заедно с Иран, С. Корея и Русия?

    Надежда Нейнски, Тагарев, Елена Поптодорова и всички евролиберали, които защитаваха американските самолети на летище София, понеже били на съюзници, да обяснят как България е съюзник на тоталитарен режим, който:
    -отвлича чужди президенти
    -бомбандира без да обявява война
    -убива в лодки в Атлантическия океан САМО ЗАПОДОЗРЕНИ че са трафиканти, без съд и присъда
    -нарежда на ФИФА, да не следва правилата и да отмени червения картон. Ами САЩ утре ще наредят на Инфантино те да станат световни шампиони, а борбата между другите да е от второ място надолу...и това също ще ни бъде представено като нещо нормално !!!

    13:06 06.07.2026

  • 7 Жеко

    14 4 Отговор
    В мрежите пиша , че всичко е нагласено .
    На финала трябва да играят Мексико и Португалия .
    Футболистите на Еквадор са били заплашени и е трябвало да паднат .

    13:09 06.07.2026

  • 8 Някой си

    33 1 Отговор
    Накъде върви спорта?Първо олимпиадата във Франция беше грозна пародия,сега пък и футболното световно ще опоручат!

    13:10 06.07.2026

  • 9 Награден комбайнер

    13 0 Отговор
    И Тръмпоча е кат мен 😂😂

    13:12 06.07.2026

  • 10 Мишел

    26 0 Отговор
    Би трябвало да поледва бойкот на първенството в САЩ.

    Коментиран от #12, #19, #22

    13:12 06.07.2026

  • 11 Пешо

    33 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Еее ... Путин и СССР да виновни. Няма друг начин.. такива неща не стават в демократичния Запад.
    Червения картон е бил заплаха за националната сигурност на САЩ....

    13:13 06.07.2026

  • 12 Зеления

    23 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    "Би трябвало да поледва бойкот на първенството в САЩ."

    не само бойкот, ако действително на тази планета има демократични държави трябва да се съберат и да си оттеглят отборите от световното. Ако не може да бъде постигнато съгласие за целия свят поне европейските отбори, които се бият в гърдите че живеят в демократичния ЕС, трябва да напуснат в знак на подкрепа към Белгия.

    всички спортни организации имащи спортове поне в зимните и летни олимпиади, трябва да се съберат и да решат в следващите 100 години в САЩ да не се провеждат никакви спортни състезания за зимни, летни олимпиади, световни първенства по всички спортове

    13:19 06.07.2026

  • 13 Джани Инфантино

    20 0 Отговор
    Беше ми направен ултиматум. Да отменя червения на Белгун или да картотекирам Боко тиквата от Бистришките тигри на негово място.

    13:21 06.07.2026

  • 14 Някой

    22 0 Отговор
    Онзи можеше да му счупи глезена - абсолютен червен картон. Макар реално в този момент сигурно да не гледаше натам. Но дори за невнимание с опасна игра се дига червен картон. Особено при такава опасност за здравето. Така и не са посочили защо е отменен картона?
    Онзи играч се бил родил в САЩ на дошли от Англия, които после се върнали там. По правилата на Тръмп изобщо не трябва да е американски гражданин. Отделно Тръмп забраняващ влизането в САЩ от разни държави и воденият най-добър съдия на Африка не го допуснаха. А иранците да влизат за мач и веднага изгонени.
    От преди световното казвах, че то трябва да се премести и САЩ да не е домакин.
    Минимум следващите 30 години трябва да се забрани кандидатура на САЩ за какъвто и да е международен турнир.
    А Инфантино да вземе да подари е една тенекиена купа на Тръмп.
    ФИФА уж забранила всякакви политически действия на техни мероприятия и футболни срещи.

    13:22 06.07.2026

  • 15 Някой

    10 0 Отговор
    На Червения картон пишело с бели букви:
    СССР!!!!

    13:23 06.07.2026

  • 16 Простият

    2 7 Отговор
    Аз не виждам нищо нередно в ситуацията. Тръмпи си шоумен, а световното по футбол отдавна си е едно световно шоу, ама аз съм си прозд и толкова разбирам от шоа, колкото и от футбол.

    13:42 06.07.2026

  • 17 Либр Белжик

    6 1 Отговор
    Белгия пак ще бие наглите гринговци и техния тартор Краснов.

    13:52 06.07.2026

  • 18 Аре

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Значи Очаквайте":

    научете кога се оплзва "й" и кога "и". Толкова ли ви е сложен тоя правопис?

    Коментиран от #25

    13:54 06.07.2026

  • 19 Простият

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Прав си така е, но не всички са предвидливи като нас българите. Ние това го предвидихме още на квалификациите и още тогава бойкотирахме световното и затова сега блеем отстрани като овце, ама вече виждаме че и другите идват на нашия акъл.

    13:54 06.07.2026

  • 20 Жан-Мари Пфаф

    7 2 Отговор
    Мръсни кравари. Белгия ще ви бие!

    13:55 06.07.2026

  • 21 Белгия ще бие

    10 2 Отговор
    САМО БЕЛГИЯ!ДОЛУ САЩ!

    13:56 06.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тома

    9 1 Отговор
    После Платини и Блатер били корумпирани.А да не говорим за нашите от бфс.

    14:02 06.07.2026

  • 24 сащисан кравар

    7 1 Отговор
    Ооо, чакайте финала още не е дошъл, тогава Бай Дончо, ще се развихри и назначи победителя😉

    14:03 06.07.2026

  • 25 Тоя или

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аре":

    Този правопис? Попитай професор Мурдаров!

    14:03 06.07.2026

  • 26 Испания или Франция

    4 1 Отговор
    Между тях Тръмп може да избере за кого да вика. Футболът все още не е американска игра.

    Коментиран от #27

    14:09 06.07.2026

  • 27 Нема страшно

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Испания или Франция":

    Те и белгийците могат да ги опънат, стига да искат.

    14:14 06.07.2026

  • 28 дядо Дони

    6 0 Отговор
    Да махат картона иначе отговора ще е опустошителен.Те са прекрасно долри хора и ще ме разберат.Никой не иска това да останат без държава...Рубио вече лети за ФИФА с условията за капитулация ..

    14:15 06.07.2026

  • 29 Ааа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    То тва отдавна бе, бате.

    14:18 06.07.2026

  • 30 Сокър

    5 0 Отговор
    Скоро ФИФА да си смени името на ФИСА - сокър асоциация, така и така друг дърпа конците там..

    14:21 06.07.2026

  • 31 То по тази логика

    8 0 Отговор
    Тръмп може да избере и световния шампион.Е то за какво се напъват футболистите?

    14:22 06.07.2026

  • 32 Уточнение

    3 0 Отговор
    Сеньор Инфантилно...

    14:23 06.07.2026

  • 33 Теслатъ

    5 0 Отговор
    Тц,тц,тц...., Рижави мъ кефи..., няма абсолютно никакви морални задръжки и показа истинсото лице на Западната Демокрация..... Абе прави бяха Древните Елени, шъ знайте!!!! -)))))))))))))))))))

    14:23 06.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 световното е пълен потрес

    4 0 Отговор
    Веднага след първата фаза, коаго се видя, че Германия и Холандия си заминаха, а същата участ очаква Франция, Португалия, Испания и Аржентина, се започнаха подигравките. Явно ФИФА са дали инструкции на съдиите и се почна - картони; дузпи; сензори в топките, улавящи върха на косъма на главата, което никой не е видял и още какво ли не. А това с отменения картон е пълна пародия и опорочава цялото световно. Световно с предрешени победители още преди мачовете да са почнали.

    14:35 06.07.2026

  • 36 Платен провокатор

    0 0 Отговор
    Истината боли, нали авторе? Като триеш, не променяш фактите.

    14:51 06.07.2026

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