Голям скандал на Световното! Тръмп наредил да отменят червения картон на Балогун

Световното първенство по футбол през 2026 година беше разтърсено от безпрецедентен политически и спортен скандал броени часове преди елиминациите. Световната централа ФИФА взе шокиращо решение да отмени наказанието на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун за ключовия осминафинален сблъсък срещу Белгия в Сиатъл. До извънредната ситуация се стигна след личен телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, пише Euronews.
Нападателят трябваше да пропусне двубоя, след като получи директен червен картон след преразглеждане с ВАР за настъпване срещу бранител на Босна и Херцеговина при победата на американците с 2:0 в предишната фаза. Според официалните разпоредби директният червен картон носи автоматично наказание от един мач, което не подлежи на обжалване от съответната федерация. От ФИФА обаче обявиха, че санкцията се отлага условно за период от една година, без първоначално да предоставят подробно обяснение за този изумителен ход.
Източници, запознати със ситуацията, разкриха, че Доналд Тръмп се е свързал лично с Инфантино още в сряда, веднага след инцидента на терена. Държавният секретар Марко Рубио също публично призова картонът да бъде отменен. Самият американски президент реагира веднага след решението в своята платформа Трът Соушъл, където написа: "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост!".
Решението предизвика вълна от гняв в лагера на Белгия. Кралската белгийска футболна асоциация излезе с официална позиция, в която изрази своето изумление от този ход, определяйки го като директно противоречие с правилата на самата централа. Белгийците обявиха, че проучват всички правни възможности за защита на честната игра. Селекционерът Руди Гарсия беше изключително остър по време на пресконференцията преди мача, споделяйки: "Не знаех, че на Световното първенство на ФИФА 5 юли вече е 1 април и че е Денят на шегата". Той допълни още: "Не защитаваме националния отбор или федерацията. Ние защитаваме футбола, независимо дали става дума за етика или интегритет". Вратарят Тибо Куртоа също призна, че решението е "малка изненада" и добави: "Ако беше направено по-рано, може би щеше да успеем да бъдем по-подготвени психически".
В лагера на домакините от САЩ новината беше посрещната с огромно облекчение. Балогун е ключова фигура в състава със своите три гола от началото на Мондиала, а амбициите на съдомакините са да достигнат поне до четвъртфиналите за първи път от 2002 година насам. Преди решението самият нападател беше споделил, че наказанието е "нещо, което просто трябва да приема". Селекционерът Маурисио Почетино обаче защити решението на ФИФА, определяйки санкцията като твърде тежка за неволно нарушение. Почетино заяви: "Това е справедливо решение, защото това никога не трябваше да бъде червен картон", като допълни: "Не че сме жертви, но не сме и лошите момчета, злите тук". Звездата Кристиан Пулишич пък определи развръзката като сериозен импулс за отбора.
В официалното си изявление Дисциплинарната комисия на ФИФА се позова на член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява санкцията да бъде отложена условно с изпитателен срок от една година. Така Балогун ще изтърпи наказанието си само ако извърши подобно провинение през следващите дванадесет месеца. Като прецедент беше посочен случаят с Кристиано Роналдо от миналата година, чието наказание също беше частично отложено, за да играе в първия мач на Португалия. Въпреки това, случаят с американския нападател заплашва да остави сериозна въпросителна около независимостта на решенията по високите етажи на световния футбол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хасковски каунь
Коментиран от #11, #29
13:01 06.07.2026
3 Айде
13:02 06.07.2026
4 хехе
13:02 06.07.2026
5 Значи Очаквайте
Коментиран от #18
13:05 06.07.2026
6 Зеления
Надежда Нейнски, Тагарев, Елена Поптодорова и всички евролиберали, които защитаваха американските самолети на летище София, понеже били на съюзници, да обяснят как България е съюзник на тоталитарен режим, който:
-отвлича чужди президенти
-бомбандира без да обявява война
-убива в лодки в Атлантическия океан САМО ЗАПОДОЗРЕНИ че са трафиканти, без съд и присъда
-нарежда на ФИФА, да не следва правилата и да отмени червения картон. Ами САЩ утре ще наредят на Инфантино те да станат световни шампиони, а борбата между другите да е от второ място надолу...и това също ще ни бъде представено като нещо нормално !!!
13:06 06.07.2026
7 Жеко
На финала трябва да играят Мексико и Португалия .
Футболистите на Еквадор са били заплашени и е трябвало да паднат .
13:09 06.07.2026
8 Някой си
13:10 06.07.2026
9 Награден комбайнер
13:12 06.07.2026
10 Мишел
Коментиран от #12, #19, #22
13:12 06.07.2026
11 Пешо
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Еее ... Путин и СССР да виновни. Няма друг начин.. такива неща не стават в демократичния Запад.
Червения картон е бил заплаха за националната сигурност на САЩ....
13:13 06.07.2026
12 Зеления
До коментар #10 от "Мишел":"Би трябвало да поледва бойкот на първенството в САЩ."
не само бойкот, ако действително на тази планета има демократични държави трябва да се съберат и да си оттеглят отборите от световното. Ако не може да бъде постигнато съгласие за целия свят поне европейските отбори, които се бият в гърдите че живеят в демократичния ЕС, трябва да напуснат в знак на подкрепа към Белгия.
всички спортни организации имащи спортове поне в зимните и летни олимпиади, трябва да се съберат и да решат в следващите 100 години в САЩ да не се провеждат никакви спортни състезания за зимни, летни олимпиади, световни първенства по всички спортове
13:19 06.07.2026
13 Джани Инфантино
13:21 06.07.2026
14 Някой
Онзи играч се бил родил в САЩ на дошли от Англия, които после се върнали там. По правилата на Тръмп изобщо не трябва да е американски гражданин. Отделно Тръмп забраняващ влизането в САЩ от разни държави и воденият най-добър съдия на Африка не го допуснаха. А иранците да влизат за мач и веднага изгонени.
От преди световното казвах, че то трябва да се премести и САЩ да не е домакин.
Минимум следващите 30 години трябва да се забрани кандидатура на САЩ за какъвто и да е международен турнир.
А Инфантино да вземе да подари е една тенекиена купа на Тръмп.
ФИФА уж забранила всякакви политически действия на техни мероприятия и футболни срещи.
13:22 06.07.2026
15 Някой
СССР!!!!
13:23 06.07.2026
16 Простият
13:42 06.07.2026
17 Либр Белжик
13:52 06.07.2026
18 Аре
До коментар #5 от "Значи Очаквайте":научете кога се оплзва "й" и кога "и". Толкова ли ви е сложен тоя правопис?
Коментиран от #25
13:54 06.07.2026
19 Простият
До коментар #10 от "Мишел":Прав си така е, но не всички са предвидливи като нас българите. Ние това го предвидихме още на квалификациите и още тогава бойкотирахме световното и затова сега блеем отстрани като овце, ама вече виждаме че и другите идват на нашия акъл.
13:54 06.07.2026
20 Жан-Мари Пфаф
13:55 06.07.2026
21 Белгия ще бие
13:56 06.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тома
14:02 06.07.2026
24 сащисан кравар
14:03 06.07.2026
25 Тоя или
До коментар #18 от "Аре":Този правопис? Попитай професор Мурдаров!
14:03 06.07.2026
26 Испания или Франция
Коментиран от #27
14:09 06.07.2026
27 Нема страшно
До коментар #26 от "Испания или Франция":Те и белгийците могат да ги опънат, стига да искат.
14:14 06.07.2026
28 дядо Дони
14:15 06.07.2026
29 Ааа
До коментар #2 от "Хасковски каунь":То тва отдавна бе, бате.
14:18 06.07.2026
30 Сокър
14:21 06.07.2026
31 То по тази логика
14:22 06.07.2026
32 Уточнение
14:23 06.07.2026
33 Теслатъ
14:23 06.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 световното е пълен потрес
14:35 06.07.2026
36 Платен провокатор
14:51 06.07.2026