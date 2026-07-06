Голям скандал на Световното! Тръмп наредил да отменят червения картон на Балогун

Световното първенство по футбол през 2026 година беше разтърсено от безпрецедентен политически и спортен скандал броени часове преди елиминациите. Световната централа ФИФА взе шокиращо решение да отмени наказанието на голмайстора на САЩ Фоларин Балогун за ключовия осминафинален сблъсък срещу Белгия в Сиатъл. До извънредната ситуация се стигна след личен телефонен разговор между американския президент Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, пише Euronews.

Нападателят трябваше да пропусне двубоя, след като получи директен червен картон след преразглеждане с ВАР за настъпване срещу бранител на Босна и Херцеговина при победата на американците с 2:0 в предишната фаза. Според официалните разпоредби директният червен картон носи автоматично наказание от един мач, което не подлежи на обжалване от съответната федерация. От ФИФА обаче обявиха, че санкцията се отлага условно за период от една година, без първоначално да предоставят подробно обяснение за този изумителен ход.

Източници, запознати със ситуацията, разкриха, че Доналд Тръмп се е свързал лично с Инфантино още в сряда, веднага след инцидента на терена. Държавният секретар Марко Рубио също публично призова картонът да бъде отменен. Самият американски президент реагира веднага след решението в своята платформа Трът Соушъл, където написа: "Благодаря на ФИФА, че постъпи правилно и поправи една голяма несправедливост!".

Решението предизвика вълна от гняв в лагера на Белгия. Кралската белгийска футболна асоциация излезе с официална позиция, в която изрази своето изумление от този ход, определяйки го като директно противоречие с правилата на самата централа. Белгийците обявиха, че проучват всички правни възможности за защита на честната игра. Селекционерът Руди Гарсия беше изключително остър по време на пресконференцията преди мача, споделяйки: "Не знаех, че на Световното първенство на ФИФА 5 юли вече е 1 април и че е Денят на шегата". Той допълни още: "Не защитаваме националния отбор или федерацията. Ние защитаваме футбола, независимо дали става дума за етика или интегритет". Вратарят Тибо Куртоа също призна, че решението е "малка изненада" и добави: "Ако беше направено по-рано, може би щеше да успеем да бъдем по-подготвени психически".

В лагера на домакините от САЩ новината беше посрещната с огромно облекчение. Балогун е ключова фигура в състава със своите три гола от началото на Мондиала, а амбициите на съдомакините са да достигнат поне до четвъртфиналите за първи път от 2002 година насам. Преди решението самият нападател беше споделил, че наказанието е "нещо, което просто трябва да приема". Селекционерът Маурисио Почетино обаче защити решението на ФИФА, определяйки санкцията като твърде тежка за неволно нарушение. Почетино заяви: "Това е справедливо решение, защото това никога не трябваше да бъде червен картон", като допълни: "Не че сме жертви, но не сме и лошите момчета, злите тук". Звездата Кристиан Пулишич пък определи развръзката като сериозен импулс за отбора.

В официалното си изявление Дисциплинарната комисия на ФИФА се позова на член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява санкцията да бъде отложена условно с изпитателен срок от една година. Така Балогун ще изтърпи наказанието си само ако извърши подобно провинение през следващите дванадесет месеца. Като прецедент беше посочен случаят с Кристиано Роналдо от миналата година, чието наказание също беше частично отложено, за да играе в първия мач на Португалия. Въпреки това, случаят с американския нападател заплашва да остави сериозна въпросителна около независимостта на решенията по високите етажи на световния футбол.