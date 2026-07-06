Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратарят на Испания: Роналдо вече не е същият, но все пак трябва да го държим далеч от вратата

Вратарят на Испания: Роналдо вече не е същият, но все пак трябва да го държим далеч от вратата

6 Юли, 2026 11:59 702 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • португалия-
  • испания-
  • унай симон-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Той е играч, който когато стъпи в наказателното поле, е решаващ

Вратарят на Испания: Роналдо вече не е същият, но все пак трябва да го държим далеч от вратата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят на Испания Унай Симон, който е рекордьор по поредни минути без допуснат гол на Световно първенство, направи интерсен коментар по адрес на Кристиано Роналдо преди осминафинала срещу Португалия. Според стража на Атлетик Билбао капитанът на "мореплавателите" вече не е същият играч, но все още е доста опасен.

„В крайна сметка той вече не е същият играч отпреди шест или седем години, когото гледахме в Реал Мадрид или когато беше в своя пик, в най-добрия си момент. Въпреки това истината е, че трябва да се опитаме да го държим възможно най-далеч от наказателното поле“, започна Симон.

„Кристиано е играч, който когато стъпи в наказателното поле, е решаващ. Той знае как да търси пространствата много добре, стреля отлично с първото докосване и притежава онзи глад за голове и голмайсторска способност, които са за завиждане и които всички ние бихме искали да имаме в нашия отбор“, допълни той.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове