Вратарят на Испания: Роналдо вече не е същият, но все пак трябва да го държим далеч от вратата

Вратарят на Испания Унай Симон, който е рекордьор по поредни минути без допуснат гол на Световно първенство, направи интерсен коментар по адрес на Кристиано Роналдо преди осминафинала срещу Португалия. Според стража на Атлетик Билбао капитанът на "мореплавателите" вече не е същият играч, но все още е доста опасен.

„В крайна сметка той вече не е същият играч отпреди шест или седем години, когото гледахме в Реал Мадрид или когато беше в своя пик, в най-добрия си момент. Въпреки това истината е, че трябва да се опитаме да го държим възможно най-далеч от наказателното поле“, започна Симон.

„Кристиано е играч, който когато стъпи в наказателното поле, е решаващ. Той знае как да търси пространствата много добре, стреля отлично с първото докосване и притежава онзи глад за голове и голмайсторска способност, които са за завиждане и които всички ние бихме искали да имаме в нашия отбор“, допълни той.