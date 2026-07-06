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Изпълнителният директор на Левски загатна за още трансфери и заяви: По-силни сме от миналата година

Изпълнителният директор на Левски загатна за още трансфери и заяви: По-силни сме от миналата година

6 Юли, 2026 12:31 518 7

  • даниел боримиров-
  • футбол-
  • левски

Тимът на Хулио Веласкес ще търси добър резултат още в първия двубой, а Боримиров изрази увереност, че съставът е подготвен за предстоящото европейско предизвикателство

Изпълнителният директор на Левски загатна за още трансфери и заяви: По-силни сме от миналата година - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, даде изявление пред медиите на летище „Васил Левски“ в София преди отпътуването на отбора за Босна и Херцеговина. „Сините“ започват участието си в новия сезон с гостуване на Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига във вторник, 7 юли, от 21:30 часа.

Тимът на Хулио Веласкес ще търси добър резултат още в първия двубой, а Боримиров изрази увереност, че съставът е подготвен за предстоящото европейско предизвикателство.

„Мисля, че сме добре подготвени за този мач и се надявам в утрешния мач да го покажем. Подсилихме се, по-силни сме от миналия сезон, от миналата година. Надявам се това да го покажем още в утрешния мач“, започна шефът на „сините“.

„Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ние ще подходим с необходимото уважение. С играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ЕлСмешнико

    3 8 Отговор
    тва шмъркало ще го видим каква песничка ще запее като ги тепат здраво ............

    Коментиран от #2

    12:34 06.07.2026

  • 2 Левски 1914

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "ЕлСмешнико":

    Това да не е МЕНТЕТО.

    12:38 06.07.2026

  • 3 Лост

    2 5 Отговор
    Левски върнаха ли парите на Черепо ?

    12:46 06.07.2026

  • 4 Брей! Дани мокрия кога

    3 4 Отговор
    научи ,, български" ? Но пък продължава да ,, чернизира" подУенци!

    12:56 06.07.2026

  • 5 Юроидиът

    3 2 Отговор
    Даниелоо,k@тyня е силен със съдиите !!!!

    12:56 06.07.2026

  • 6 Глас

    3 6 Отговор
    ЦСКА ще ви бие където ви хване!

    12:56 06.07.2026

  • 7 Левски 1914

    3 0 Отговор
    Нещо си се пообъркал момче, след 2 месеца ще санат 10 години откакто цска го няма, ФАЛИРА.

    13:12 06.07.2026

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