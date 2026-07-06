Изпълнителният директор на Левски загатна за още трансфери и заяви: По-силни сме от миналата година

Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, даде изявление пред медиите на летище „Васил Левски“ в София преди отпътуването на отбора за Босна и Херцеговина. „Сините“ започват участието си в новия сезон с гостуване на Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига във вторник, 7 юли, от 21:30 часа.
Тимът на Хулио Веласкес ще търси добър резултат още в първия двубой, а Боримиров изрази увереност, че съставът е подготвен за предстоящото европейско предизвикателство.
„Мисля, че сме добре подготвени за този мач и се надявам в утрешния мач да го покажем. Подсилихме се, по-силни сме от миналия сезон, от миналата година. Надявам се това да го покажем още в утрешния мач“, започна шефът на „сините“.
„Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ние ще подходим с необходимото уважение. С играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕлСмешнико
Коментиран от #2
12:34 06.07.2026
2 Левски 1914
До коментар #1 от "ЕлСмешнико":Това да не е МЕНТЕТО.
12:38 06.07.2026
3 Лост
12:46 06.07.2026
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12:56 06.07.2026
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