Изпълнителният директор на Левски загатна за още трансфери и заяви: По-силни сме от миналата година



Изпълнителният директор на Левски - Даниел Боримиров, даде изявление пред медиите на летище „Васил Левски“ в София преди отпътуването на отбора за Босна и Херцеговина. „Сините“ започват участието си в новия сезон с гостуване на Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на Шампионската лига във вторник, 7 юли, от 21:30 часа.

Тимът на Хулио Веласкес ще търси добър резултат още в първия двубой, а Боримиров изрази увереност, че съставът е подготвен за предстоящото европейско предизвикателство.

„Мисля, че сме добре подготвени за този мач и се надявам в утрешния мач да го покажем. Подсилихме се, по-силни сме от миналия сезон, от миналата година. Надявам се това да го покажем още в утрешния мач“, започна шефът на „сините“.

„Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ние ще подходим с необходимото уважение. С играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се от мач на мач да ставаме все по-добри“.