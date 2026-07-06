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Кирил Десподов започна тренировки след дълго възстановяване

Кирил Десподов започна тренировки след дълго възстановяване

6 Юли, 2026 20:05 408 0

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Първи стъпки на тревата след тежка контузия

Кирил Десподов започна тренировки след дълго възстановяване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След месеци, изпълнени с изпитания и неуморна борба с травма, Кирил Десподов най-сетне се появи на тренировъчния терен на ПАОК. Българският национал, който бе възпрепятстван от сериозни здравословни проблеми през изминалия сезон, направи своето дългоочаквано завръщане по време на летния лагер на отбора в нидерландския град Залтбомел.

В четвъртия ден от подготовката, Десподов излезе на тревата за първи път това лято, след като досега работеше единствено във фитнеса под зоркия поглед на медицинския щаб. Лекарите на ПАОК споделиха пред медиите, че българското крило следва стриктна индивидуална програма, която цели постепенното му интегриране към основната група. Очаква се по-късно днес да бъде направен подробен анализ на състоянието му, за да се оцени напредъкът във възстановяването.

Изминалият сезон бе истинско изпитание за петкратния носител на приза "Футболист №1 на България". Десподов се сблъска с поредица от контузии, като най-сериозната бе възпаление и инфекция на големия пръст на десния крак. През май той се подложи на хирургическа интервенция, а последвалата рехабилитация се оказа не по-малко предизвикателна.

Въпреки положителните новини за завръщането на българската звезда, треньорът Алесио Лиши няма да може да разчита на него в утрешната приятелска среща срещу АЕК Ларнака. Освен Десподов, още петима футболисти на ПАОК остават извън сметките поради травми или непълно възстановяване.


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