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Валенсия привлече японския талант Рюносуке Сато

Валенсия привлече японския талант Рюносуке Сато

7 Юли, 2026 16:06 363 0

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Младата звезда от Страната на изгряващото слънце ще носи екипа на испанския гранд до 2031 година

Валенсия привлече японския талант Рюносуке Сато - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валенсия официално привлече 19-годишния японски полузащитник Рюносуке Сато. Младият талант, който вече е оставил ярка следа в родината си, ще защитава цветовете на испанския клуб през следващите пет години, след като подписа договор до лятото на 2031 година.

Рюносуке Сато е продукт на прочутата академия на ФК Токио, където бързо се превръща в един от най-обещаващите млади футболисти в Япония. През 2023 година, едва на 16-годишна възраст, той дебютира за мъжкия отбор на клуба, като по този начин влиза в историята като най-младия играч, обличал екипа на ФК Токио.

През юни 2025 година Сато получава повиквателна за националния отбор на Япония, където също прави своя дебют. През последния сезон младият халф игра под наем във Фаджано Окаяма, където се отличи с 19 участия във всички турнири, реализирайки 6 попадения и добавяйки 2 асистенции към актива си.


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