Иван Иванов с успех в първия кръг на основната схема в Нотингам

Българският тенисист Иван Иванов демонстрира отлична форма и самочувствие на тревните кортове в Нотингам, където стартира участието си в основната схема на турнира "Чалънджър 50" с убедителен успех. В оспорван двубой, продължил едва 81 минути, Иванов надделя над нидерландския съперник Нилс Вискер с резултат 7:6(3), 6:3, като показа стабилна игра и хладнокръвие в ключовите моменти.

Пътят на Иванов към основната схема не беше лек – той започна надпреварата от квалификациите, но с борбеност и воля успя да си извоюва място сред най-добрите. Въпреки че влезе в турнира като №654 в световната ранглиста, младият българин не се притесни от по-високо класираните си опоненти и доказа, че е готов за големите предизвикателства.

Във втория кръг Иван Иванов ще се изправи срещу Луи Макстед – един от фаворитите на местната публика.

Иван Иванов вече е добре познат на феновете с титлите си при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ. Сега той се стреми да затвърди позициите си и при мъжете, като всяка победа в Нотингам го доближава до следващото голямо постижение.