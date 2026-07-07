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Джон Стоунс в полезрението на Ювентус, Милан и Интер

Джон Стоунс в полезрението на Ювентус, Милан и Интер

7 Юли, 2026 22:12 374 0

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Английският бранител напуска Манчестър Сити и предизвиква интерес сред италианските грандове, но високата му заплата и контузиите остават препъникамък

Джон Стоунс в полезрението на Ювентус, Милан и Интер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лятото на трансферите в Серия А започва с истински фурор, след като Джон Стоунс – дългогодишният стълб в защитата на Манчестър Сити – се оказа свободен агент. След изтичането на договора си с "гражданите", 32-годишният английски национал е на кръстопът в кариерата си, а три от най-големите имена в италианския футбол вече надушват възможността да го привлекат в редиците си.

Според последните информации, Ювентус е сред първите клубове, които сериозно обмислят да подсилят отбраната си с опитния централен защитник. "Бианконерите" внимателно анализират ситуацията, но засега няма конкретни стъпки към сделка. Не по-малко амбициозни са и вечните съперници от Милано – Интер и Милан, които също следят развитието около Стоунс с повишен интерес.

Въпреки безспорния си опит и впечатляваща визитка, Джон Стоунс не е лишен от предизвикателства. Всички потенциални кандидати са нащрек заради високите финансови изисквания на защитника, както и заради честите му травми, които хвърлят сянка върху евентуалния му принос на терена.

Стоунс може да се похвали с изключително успешна кариера под ръководството на Пеп Гуардиола. В рамките на десет сезона той се превърна в ключова фигура за "небесносините", като допринесе за спечелването на шест титли от Висшата лига, три трофея от ФА Къп, пет Купи на лигата и престижната Шампионска лига през сезон 2022/23.

В момента Джон Стоунс продължава да защитава цветовете на английския национален отбор. На последния голям турнир той се появи като резерва и изигра ключова роля при драматичната победа с 3:2 над домакина Мексико, която изпрати "трите лъва" на четвъртфиналите.


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