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Египет пусна жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египет пусна жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

8 Юли, 2026 08:29 1 722 11

  • фифа-
  • световно първенство-
  • аржентина-
  • футбол-
  • франсоа летексие-
  • египет

Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие

Египет пусна жалба до ФИФА след загубата от Аржентина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Египетската футболна асоциация е внесла официален протест във ФИФА относно съдийството в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Аржентина, завършил при резултат 2:3.

Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие. Според египтяните, съдията е изиграл „решаваща роля“ за победата на техния съперник.

В жалбата си Футболната асоциация на Египет настоява за разследване на спорните моменти от двубоя и иска френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.

На четвъртфиналите на Мондиал 2026 Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на 12 юли.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    12 15 Отговор
    Мишката се оплакала на котката защо котките ловят мишки.

    Коментиран от #7

    08:30 08.07.2026

  • 2 Разбирач

    31 7 Отговор
    Не трябваше до Фифа, а до Тръмп.... Фифа си бута Аржентина, но до кога.

    08:36 08.07.2026

  • 3 що на фифа ?

    35 0 Отговор
    Трябваше да се обадят на Трмпи. Той с едно позвъняване щеше да оправи всичко. 😀

    Коментиран от #4

    08:40 08.07.2026

  • 4 Разбирач

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "що на фифа ?":

    За целта просто трябва да направят това Тръмп президент на Египет

    08:56 08.07.2026

  • 5 Наблюдател

    14 1 Отговор
    Все едно да пуснат жалба навремето срещу Англия, че ги е колонизирала.

    Коментиран от #6

    08:59 08.07.2026

  • 6 Аржентина

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    колонизатор ли е?

    09:10 08.07.2026

  • 7 Пешо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    В фшдемократичния запад не стават такива неща. Империята на злото рухнала преди почти 40г.е виновна!

    09:13 08.07.2026

  • 8 Иван Грозни

    10 1 Отговор
    Може да няма последствия от жалбата което е сигурно, но цял свят видя, че корупцията е на световно равнище.На този съдия не му пука защото си оправи нещата до живот.Лошо за спортистите лошо и за запалянковците.Как ще посещаваш мачове като знаеш, че любимият ти отбор е обречен.Така е и в БГ-то.

    09:27 08.07.2026

  • 9 Фейк на часа

    9 1 Отговор
    Египет изигрха много лоши последни 10 минути. Трябваше да се приберат, да затворят играта, Аржентина не можеха да вкарат три гола при тотална защита. Вместо това Египет се отпуснаха след втория гол и помислиха, че мача е свършил. Аз също съжалявам защото далаверата е друга - Аржентина я пуснаха в много слаб поток, досега най-сериозният противник на Аржентина е Австрия. Както и да е - не приемайте футбола насериозно, а като мотиватор вие лично да спортувате.
    Приятен ден!

    09:30 08.07.2026

  • 10 По същия начин ФИФА спря България

    4 0 Отговор
    Едно такова френско ла. йно спря и България към Финала в САщ 94!

    09:44 08.07.2026

  • 11 БеГемот

    0 0 Отговор
    Абе те изпуснаха питомното тръгнали да гонят дивото....истината е че сами са си виновни ....мача е 90 минути а на тях им свърши въздуха....

    09:44 08.07.2026

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