Египет пусна жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египетската футболна асоциация е внесла официален протест във ФИФА относно съдийството в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Аржентина, завършил при резултат 2:3.

Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие. Според египтяните, съдията е изиграл „решаваща роля“ за победата на техния съперник.

В жалбата си Футболната асоциация на Египет настоява за разследване на спорните моменти от двубоя и иска френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.

На четвъртфиналите на Мондиал 2026 Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на 12 юли.

🚨 Big controversy brewing!



🇪🇬 Egypt coach Hossam Hassan risks FIFA sanctions after crossing his arms in the Argentina match



That exact gesture is FIFA’s official signal to trigger the anti-racism protocol when players or staff report racism on the pitch.



Hassan used it to… pic.twitter.com/SOY9ldaymI — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 8, 2026