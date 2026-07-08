Египет пусна жалба до ФИФА след загубата от Аржентина

Египетската футболна асоциация е внесла официален протест във ФИФА относно съдийството в осминафиналния мач от Световното първенство срещу Аржентина, завършил при резултат 2:3.
Африканският отбор изразява недоволство от няколко решения на рефера Франсоа Летексие. Според египтяните, съдията е изиграл „решаваща роля“ за победата на техния съперник.
В жалбата си Футболната асоциация на Египет настоява за разследване на спорните моменти от двубоя и иска френската съдийска бригада да бъде отстранена от по-нататъшно участие в турнира.
На четвъртфиналите на Мондиал 2026 Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на 12 юли.
🚨 Big controversy brewing!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 8, 2026
🇪🇬 Egypt coach Hossam Hassan risks FIFA sanctions after crossing his arms in the Argentina match
That exact gesture is FIFA’s official signal to trigger the anti-racism protocol when players or staff report racism on the pitch.
Hassan used it to… pic.twitter.com/SOY9ldaymI
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #7
08:30 08.07.2026
2 Разбирач
08:36 08.07.2026
3 що на фифа ?
Коментиран от #4
08:40 08.07.2026
4 Разбирач
До коментар #3 от "що на фифа ?":За целта просто трябва да направят това Тръмп президент на Египет
08:56 08.07.2026
5 Наблюдател
Коментиран от #6
08:59 08.07.2026
6 Аржентина
До коментар #5 от "Наблюдател":колонизатор ли е?
09:10 08.07.2026
7 Пешо
До коментар #1 от "Трол":В фшдемократичния запад не стават такива неща. Империята на злото рухнала преди почти 40г.е виновна!
09:13 08.07.2026
8 Иван Грозни
09:27 08.07.2026
9 Фейк на часа
Приятен ден!
09:30 08.07.2026
10 По същия начин ФИФА спря България
09:44 08.07.2026
11 БеГемот
09:44 08.07.2026