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Поредно историческо постижение за Меси

Поредно историческо постижение за Меси

8 Юли, 2026 07:59 1 199 12

  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Аржентина продължава защитата на титлата си от Катар, след като отстрани изключително трудно тима на Египет от осминафиналите на Мондиал 2026

Поредно историческо постижение за Меси - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Аржентина – Лионел Меси, постигна поредно историческо постижение по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Аржентина продължава защитата на титлата си от Катар, след като отстрани изключително трудно тима на Египет от осминафиналите на Мондиал 2026. Световният шампион стигна до обрат от 0:2 до 3:2, а едно от попаденията бе дело именно на Меси.

С осмия си гол на финалите Меси се превърна в първия футболист в историята, който бележи в шест поредни елиминационни двубоя на световни първенства.

Меси се разписа за 2:2, а през първото полувреме пропусна дузпа и удари греда.

Пропускът от бялата точка бе втори за аржентинеца по време на Мондиала и негов рекорден четвърти на световни първенства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    21 10 Отговор
    Целият отбор на Аржентина да се наредят на опашка и да целуват ръка на съдията...,да внимават да не е много ниско ръката...

    08:03 08.07.2026

  • 2 Изключително

    15 11 Отговор
    Неприятна и егоистична личност като човек и спортист!

    Коментиран от #4, #9

    08:05 08.07.2026

  • 3 Някой

    4 2 Отговор
    Преди предното световно нямаше гол в елиминациите. На предното световно в елиминациите е вкарал 5 гола от 3 дузпи и 2 други. Със сигурност постигна рекорд по пропуснати дузпи общо и за едно световно. Дотук пропуснал 4 от 8 дузпи. Сигурно и колко дузпи е изпълнявал? Въобще не трябваше той да изпълнява дузпите, но като при Роналдо все едно е задължително.

    08:24 08.07.2026

  • 4 Уточни

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изключително":

    Не се разбра... за Роналдо ли пишете?!

    08:30 08.07.2026

  • 5 Разбирач

    3 5 Отговор
    Ако оставиш на пейката Меси още първото полувреме щяха да бият..все с
    3-2.късмета ще ти изневери скоро. На третият път стоманата ще се счупи

    08:34 08.07.2026

  • 6 Корупция голяма

    6 4 Отговор
    С големи мъки ФИФА им даде мача. Съдията беше 12-ят играч за Аржентина, което се виждаше ясно. Съдийството беше под всяка критика, парите какво ли не правят!? Египет бяха по-добрите играчи...

    Коментиран от #12

    08:50 08.07.2026

  • 7 Зик

    3 1 Отговор
    Чакам с нетърпение това шоу да свърши най сетне.

    09:14 08.07.2026

  • 8 Татра

    1 1 Отговор
    Имаме колега който единственото нещо което го интересува и само за това говори в повечето време е футбол. А сега с това световно вече стана досаден и със какви сувенири си купил пак .

    09:15 08.07.2026

  • 9 ИСТИНАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Изключително":

    След Пеле и Марадона, Меси е Царят на футбола!

    09:27 08.07.2026

  • 10 Харно

    1 1 Отговор
    Има два вида запалянковци,едните са фенове на МЕСИ другите на най големият гол майстор който цял живот стои и чака да му я дадат за гол,какво казват едните и другите е без значение,изводите си ги праеиме ние

    09:34 08.07.2026

  • 11 Иван Грозни

    2 1 Отговор
    Всеки може да стане цар ако е любимец на съдиите/платените/.Това първество заприлича на конкурсите за красота в българия. Голям рев беше за бразилия /12 мин.продължение на мача. Същото за Роналдо.Трета грешка няма да допусне големият капитал.

    09:34 08.07.2026

  • 12 Гоут

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Корупция голяма":

    Messiii велик,велик....всички м@нгусти можете само да му целувате топkuте

    09:39 08.07.2026

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