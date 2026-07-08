Поредно историческо постижение за Меси

Капитанът на Аржентина – Лионел Меси, постигна поредно историческо постижение по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Аржентина продължава защитата на титлата си от Катар, след като отстрани изключително трудно тима на Египет от осминафиналите на Мондиал 2026. Световният шампион стигна до обрат от 0:2 до 3:2, а едно от попаденията бе дело именно на Меси.

С осмия си гол на финалите Меси се превърна в първия футболист в историята, който бележи в шест поредни елиминационни двубоя на световни първенства.

Меси се разписа за 2:2, а през първото полувреме пропусна дузпа и удари греда.

Пропускът от бялата точка бе втори за аржентинеца по време на Мондиала и негов рекорден четвърти на световни първенства.