Поредно историческо постижение за Меси

Капитанът на Аржентина – Лионел Меси, постигна поредно историческо постижение по време на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Аржентина продължава защитата на титлата си от Катар, след като отстрани изключително трудно тима на Египет от осминафиналите на Мондиал 2026. Световният шампион стигна до обрат от 0:2 до 3:2, а едно от попаденията бе дело именно на Меси.
С осмия си гол на финалите Меси се превърна в първия футболист в историята, който бележи в шест поредни елиминационни двубоя на световни първенства.
Меси се разписа за 2:2, а през първото полувреме пропусна дузпа и удари греда.
Пропускът от бялата точка бе втори за аржентинеца по време на Мондиала и негов рекорден четвърти на световни първенства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герги
08:03 08.07.2026
2 Изключително
Коментиран от #4, #9
08:05 08.07.2026
3 Някой
08:24 08.07.2026
4 Уточни
До коментар #2 от "Изключително":Не се разбра... за Роналдо ли пишете?!
08:30 08.07.2026
5 Разбирач
3-2.късмета ще ти изневери скоро. На третият път стоманата ще се счупи
08:34 08.07.2026
6 Корупция голяма
Коментиран от #12
08:50 08.07.2026
7 Зик
09:14 08.07.2026
8 Татра
09:15 08.07.2026
9 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Изключително":След Пеле и Марадона, Меси е Царят на футбола!
09:27 08.07.2026
10 Харно
09:34 08.07.2026
11 Иван Грозни
09:34 08.07.2026
12 Гоут
До коментар #6 от "Корупция голяма":Messiii велик,велик....всички м@нгусти можете само да му целувате топkuте
09:39 08.07.2026