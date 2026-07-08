Алваро Арбелоа официално е новият мениджър на Фулъм

Испанецът Алваро Арбелоа е новият мениджър на Фулъм, съобщиха от клуба от Висшата лига на Англия. Той пристига в Западен Лондон директно от Реал Мадрид, където работи през втората половина на миналия сезон след уволнението на Шаби Алонсо.

43-годишният Арбелоа сложи подписа си под договор с „котиджърс“ за три сезона. Той заменя португалеца Марко Силва, който избра да се завърне в родината си, за да поеме Бенфика.

„С удоволствие съобщаваме, че Алваро Арбелоа е новият старши треньор на Фулъм. 43-годишният специалист се съгласи на тригодишен договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2029 г.“, се казва в изявлението на лондончани.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

„След богата на трофеи състезателна кариера, треньорският път на Арбелоа премина през може би най-големия клуб в света, започвайки от младежките отбори на Реал Мадрид, а след това и до първия тим през миналия сезон“, добавиха „котиджърс“.

За Арбелоа това ще бъде първи треньорски опит извън Испания и в частност Реал Мадрид. Той обаче познава футбола в Англия, тъй като като играч носеше екипите на Ливърпул и Уест Хем Юнайтед.