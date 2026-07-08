Левски каца в София и отива на тренировка

Представителния отбор на Левски се прибира в София с чартърен полет от Баня Лука, Босна и Херцеговина в сряда, 8 юли. Очаква се делегацията на „сините“ да кацне на Терминал 2 на Аерогара София около 12:00 часа.
След прибирането в България отборът ще проведе тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, като заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.
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1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
13:33 08.07.2026
2 газо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Куци коне са!
13:41 08.07.2026
3 Хахаха
13:45 08.07.2026