Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левски каца в София и отива на тренировка

Левски каца в София и отива на тренировка

8 Юли, 2026 13:29 483 3

  • левски-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • тренировка

Заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите

Левски каца в София и отива на тренировка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Представителния отбор на Левски се прибира в София с чартърен полет от Баня Лука, Босна и Херцеговина в сряда, 8 юли. Очаква се делегацията на „сините“ да кацне на Терминал 2 на Аерогара София около 12:00 часа.

След прибирането в България отборът ще проведе тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, като заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Добри футболисти но им трябват много тренировки да станат отбор.

    Коментиран от #2

    13:33 08.07.2026

  • 2 газо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Куци коне са!

    13:41 08.07.2026

  • 3 Хахаха

    0 2 Отговор
    Хулио Веласкес ще изкара яда си върху футболистите.Веднага на тренировка хахаха!

    13:45 08.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове