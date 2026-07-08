Левски каца в София и отива на тренировка

Представителния отбор на Левски се прибира в София с чартърен полет от Баня Лука, Босна и Херцеговина в сряда, 8 юли. Очаква се делегацията на „сините“ да кацне на Терминал 2 на Аерогара София около 12:00 часа.

След прибирането в България отборът ще проведе тренировка на стадион „Георги Аспарухов“, като заниманието ще бъде открито за привърженици и представители на медиите.