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Млада звезда и голмайстор на Швейцария аут и срещу Аржентина

Млада звезда и голмайстор на Швейцария аут и срещу Аржентина

8 Юли, 2026 14:30 664 3

  • швейцария-
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  • аржентина-
  • футбол

Манзамби пропусна двубоя срещу Колумбия, след като беше принуден да прекъсне тренировката ден преди мача

Млада звезда и голмайстор на Швейцария аут и срещу Аржентина - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младата звезда на Швейцария Йохан Манзамби вероятно ще пропусне четвъртфиналите на Световното първенство срещу действащия шампион Аржентина в събота.

„Все още имахме надежди до тази сутрин. Но не мисля, че можеш да се възстановиш от такава контузия за толкова кратко време“, каза селекционерът Мурат Якин след победата с 4:3 след дузпи срещу Колумбия на осминафиналите, цитиран от ДПА.

Манзамби пропусна двубоя срещу Колумбия, след като беше принуден да прекъсне тренировката ден преди мача.

Треньорът добави, че не е сигурен дали Манзамби ще бъде на разположение за евентуален полуфинал.

„За щастие, той не изпитва болка. Да видим какво ще се случи през следващите ден-два“, коментира Якин.

Манзамби е най-резултатният играч на Швейцария на турнира с три гола и две асистенции.


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