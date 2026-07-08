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Всички 1/4-финали на Мондиал 2026 и схемата до големия финал

Всички 1/4-финали на Мондиал 2026 и схемата до големия финал

8 Юли, 2026 12:29 574 1

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Завесата вдигат Франция и Мароко, а до края на седмицата ще се изиграят и останалите три мача от тази фаза на турнира

Всички 1/4-финали на Мондиал 2026 и схемата до големия финал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световното първенство навлезе в решителната си фаза - останаха само 8 отбора и всеки от тях таи надежди за трофея. Днес е почивен ден, а от утре започват четвъртфиналите. Завесата вдигат Франция и Мароко, а до края на седмицата ще се изиграят и останалите три мача от тази фаза на турнира.

Ето и програмата за 1/4-финалите:

9 юли, 23:00 часа

Франция - Мароко

10 юли, 22:00 часа

Испания - Белгия

12 юли, 00:00 часа

Норвегия - Англия

12 юли, 04:00 часа

Аржентина - Швейцария


А ето и схемата за полуфиналите:

14 юли, 22:00 часа

Франция/Мароко - Испания/Белгия

15 юли, 22:00 часа

Норвегия/Англия - Аржентина/Швейцария

Мачът за третото място е на 18 юли, а финалът - на 19 юли от 22:00 часа в Ню Йорк..


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