Всички 1/4-финали на Мондиал 2026 и схемата до големия финал

Световното първенство навлезе в решителната си фаза - останаха само 8 отбора и всеки от тях таи надежди за трофея. Днес е почивен ден, а от утре започват четвъртфиналите. Завесата вдигат Франция и Мароко, а до края на седмицата ще се изиграят и останалите три мача от тази фаза на турнира.
Ето и програмата за 1/4-финалите:
9 юли, 23:00 часа
Франция - Мароко
10 юли, 22:00 часа
Испания - Белгия
12 юли, 00:00 часа
Норвегия - Англия
12 юли, 04:00 часа
Аржентина - Швейцария
А ето и схемата за полуфиналите:
14 юли, 22:00 часа
Франция/Мароко - Испания/Белгия
15 юли, 22:00 часа
Норвегия/Англия - Аржентина/Швейцария
Мачът за третото място е на 18 юли, а финалът - на 19 юли от 22:00 часа в Ню Йорк..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
12:52 08.07.2026