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Халф на ЦСКА вече може да стане национал на България

Халф на ЦСКА вече може да стане национал на България

8 Юли, 2026 12:01 572 6

  • цска-
  • джеймс ето’о-
  • футбол-
  • национален отбор

Ако Александър Димитров и щаба му реши, може да направи Ето’о първият африканец

Халф на ЦСКА вече може да стане национал на България - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на ЦСКА Джеймс Ето’о може да играе за националния отбор на България. Това обяви футболният портал „NT Football hub“, който следи именно подобни казуси.

„Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Eтo’o вече има право да играе за България, след като живя в страната 5 години. Роден в Яунде, той идва за първи път в България през 2021 г., когато се присъединява към Ботев Пловдив. Единственият му мач за Камерун е в приятелски мач срещу Уганда през 2025 г.“, съобщава „NТ Football hub“.

Така, ако Александър Димитров и щаба му реши, може да направи Ето’о първият африканец, който ще стане национал на България. Преди него е имало само сърби, бразилци и един хърватин. Трябва да отчетем и единствения мач на бившия бек на ЦСКА Тиаго Силва за България.

След като той участва в една контрола с Турция, от ФИФА разпоредиха, че не може да е роден национал, защото има участие на световно първенство за U20 с тима на Бразилия. Оттогава обаче правилата много са промениха и при желание Джеймс Eтo’o, който вече не е викан за тима на Камерун, може да играе за страната ни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аре няма нужда

    3 1 Отговор
    от нигъри в националния

    12:07 08.07.2026

  • 2 Левски 1914

    1 4 Отговор
    Това МЕНТЕ продължава да съсипва нашия футбол.

    Коментиран от #4

    12:07 08.07.2026

  • 3 като е гарга да е рошава

    4 0 Отговор
    дайте му и някоя чалга певица

    12:20 08.07.2026

  • 4 Бай Ганьо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Кой е той Вашия футбол?
    На този който и Андора се присмива.

    Коментиран от #5

    12:26 08.07.2026

  • 5 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ганьо":

    А защо се присмива ,защото вашия Ганчев първи започна да докарва тези карабинери.

    12:45 08.07.2026

  • 6 Тиква

    1 0 Отговор
    Охо,красив балкански г о р и л.

    12:51 08.07.2026

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