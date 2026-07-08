Бивши съдии атакуваха решението за отменения гол на Египет

Отмененият гол на Египет в осминафинала срещу Аржентина на Мондиал 2026 предизвика сериозни спорове и реакции сред футболните специалисти. В 58-ата минута „фараоните“ реализираха второ попадение чрез Мостафа Зико, но голът бе анулиран след намеса на VAR заради нарушение на Хасан срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката — почти на 100 метра от аржентинската врата.

Решението на главния съдия Франсоа Летексие предизвика недоволство, а сред критиците му се оказаха и двама бивши рефери — Едуардо Итуралде Гонсалес и Греъм Скот, които сега работят като анализатори.

Итуралде бе категоричен, че намесата на VAR е била неправилна:

„Този гол изобщо не трябваше да бъде преразглеждан, защото няма явна грешка на съдията. Още от самото начало на елиминационните фази наблюдаваме много натрапчива VAR система. Независимо дали ни харесва или не, ще трябва да свикнем с нея. Това беше много незначителна атака и според философията на VAR инцидентът не трябва да се преразглежда, а по-скоро да се третира като решение на съдията.

Основният проблем е, че Правилата на играта винаги са били универсални, което означава, че са едни и същи навсякъде. С появата на VAR този инструмент се използва без единен критерий, така че играчите и феновете са объркани от различните тълкувания на различните турнири“, заяви той.

Греъм Скот също се противопостави на решението и го определи като грешка:

„Според мен голът трябваше да бъде зачетен. Сблъсъкът между двамата играчи е напълно в рамките на нормалната футболна игра и не представлява нарушение“, каза той пред The Athletic.

Скот подчерта и огромната дистанция между контакта и гола:

„Контактът е на около 90 метра от вратата. След него аржентинският отбор разполагаше с достатъчно време и възможности да организира защитата си и да предотврати попадението. Не ме изненадва недоволството на Египет. Напълно логично е те да се чувстват ощетени след решението голът да не бъде признат“, коментира той.