Бивши съдии атакуваха решението за отменения гол на Египет

Отмененият гол на Египет в осминафинала срещу Аржентина на Мондиал 2026 предизвика сериозни спорове и реакции сред футболните специалисти. В 58-ата минута „фараоните“ реализираха второ попадение чрез Мостафа Зико, но голът бе анулиран след намеса на VAR заради нарушение на Хасан срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката — почти на 100 метра от аржентинската врата.
Решението на главния съдия Франсоа Летексие предизвика недоволство, а сред критиците му се оказаха и двама бивши рефери — Едуардо Итуралде Гонсалес и Греъм Скот, които сега работят като анализатори.
Итуралде бе категоричен, че намесата на VAR е била неправилна:
„Този гол изобщо не трябваше да бъде преразглеждан, защото няма явна грешка на съдията. Още от самото начало на елиминационните фази наблюдаваме много натрапчива VAR система. Независимо дали ни харесва или не, ще трябва да свикнем с нея. Това беше много незначителна атака и според философията на VAR инцидентът не трябва да се преразглежда, а по-скоро да се третира като решение на съдията.
Основният проблем е, че Правилата на играта винаги са били универсални, което означава, че са едни и същи навсякъде. С появата на VAR този инструмент се използва без единен критерий, така че играчите и феновете са объркани от различните тълкувания на различните турнири“, заяви той.
Греъм Скот също се противопостави на решението и го определи като грешка:
„Според мен голът трябваше да бъде зачетен. Сблъсъкът между двамата играчи е напълно в рамките на нормалната футболна игра и не представлява нарушение“, каза той пред The Athletic.
Скот подчерта и огромната дистанция между контакта и гола:
„Контактът е на около 90 метра от вратата. След него аржентинският отбор разполагаше с достатъчно време и възможности да организира защитата си и да предотврати попадението. Не ме изненадва недоволството на Египет. Напълно логично е те да се чувстват ощетени след решението голът да не бъде признат“, коментира той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 език мой
Да, ама не. Съдията не отсъжда фаул, топката е отнета и става бърза контраатака. Целия отбор на Аржентина е напред. Разчитат на това , че ще задържат топката. Отнемат им я с нарушение!
Значи, голът е нередовен. А съдията се е забавил прекомерно.
Коментиран от #2, #8, #14
15:04 08.07.2026
2 Улав
До коментар #1 от "език мой":Не те слуша главата
Коментиран от #5
15:05 08.07.2026
3 Дзак
15:06 08.07.2026
4 име
Коментиран от #25
15:08 08.07.2026
5 като си улав
До коментар #2 от "Улав":не се излагай публинчо.
Изразих шозиция.
Ти имаш ли конкретна позиция? Гледал ли си въожще мача?
Коментиран от #13
15:09 08.07.2026
6 Фифа е фирма и иска пари
15:11 08.07.2026
7 имаше много съдийски тесли
Ударени бяха: Хърватска, Германия, Чехия и пр.
Като цяло европейските орбори.
Афротата получиха купища реверанси, но това не беше проблем.
А първия мач в който не получават реверанс се оказва световен проблем?
Отменен гол и 2 измислени дузпи имаше срещу Норвегия!
Коментиран от #10, #12
15:12 08.07.2026
8 айсик
До коментар #1 от "език мой":топката не отнета вследствие на нарушение. При отнемането на топката, дори да не беше се случило това формално нарушение, египтяните пак щяха да организират атака. Аржентинците и без това формално съвсем малко нарушение, щяха да загубят топката. това е все едно ако играта е продължила след спорен тъч дали топката е преминала линията 100% или 95%. И какво, ако ВАР покаже че са 100 % голът да се отмени ли.
Коментиран от #11
15:15 08.07.2026
9 Трайчо
15:17 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 няма такъв филм
До коментар #8 от "айсик":Първо никой не оспора факта, че топката е отнета с нарушение. Те оспорват правото на ВАР да се намеси щото нямало очевидна грешка. Т.е. след като съдията прави тази грешка, трябва да се зачете гола. Но грешката е факт.
Няма и как да твърдим, че без нарушението пак така щяло да стане. То съвсем като децата пчнахте.
И още нещо. Така както се развиваше мача и с този гол Аржентина пак щеше да ги обърне. Смляха ги за 15 минути като се отпушиха.
15:18 08.07.2026
12 Абе г. лупи
До коментар #7 от "имаше много съдийски тесли":Афрота не искат реверанс. Искат честна игра. Тука реверансите ги получиха аржентинците
Коментиран от #15, #16
15:19 08.07.2026
13 4829
До коментар #5 от "като си улав":Тихо мишле
15:19 08.07.2026
14 ЕЗИК ТВОЙ
До коментар #1 от "език мой":ВРАГ ТВОЙ. ТЪПУНЧО СЪДИЯТА БЕШЕ ГОЛА ВОДА КАТО ПОВЕЧЕТО КЛЕТИ ФРЕНСКИ СЪДИИ. ОРЕЗИЛИ МАЧА И ВКАРА НЕНУЖНО НАПРЕЖЕНИЕ. БЕШЕ НАГЛАСЕНО АРЖЕНТИНА ДА СЕ КЛАСИРА ПОНЕЖЕ КАСАЕ ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРТЕС НА ФИФА..
Коментиран от #17, #23
15:21 08.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 точно обратното доказах
До коментар #12 от "Абе г. лупи":Ако искаха честна игра, щяха да протестират при другите много по-фрапиращи случаи.
А в този какво имаме?
Една единствена спорна ситуация в полза на Аржентина. Въпреки нея резултата става 0-2.
После 15 минути тотална аржентинска доминация като нито една секунда не е под въпрос.
След това едни хора не могат да си преживея тфрустрацията.
Коментиран от #19
15:25 08.07.2026
17 и какво написа ти
До коментар #14 от "ЕЗИК ТВОЙ":Епитети и определения. Нищо конкретно. НИаквка фактология. Никакъв опут за разсъждение.
Н У Л А!
15:26 08.07.2026
18 Тома
15:33 08.07.2026
19 Айде бе
До коментар #16 от "точно обратното доказах":За третия гол на Аржентина нищо не казваш! Що така ? След такова първенство, трябва "основен ремонт" на тази прогнила организация. На всички е ясно защо се прави , но ти и подобните на теб още сте с фенските пристрастия и не осъзнавате какво се случва в действителност. Бъдете здрави
Коментиран от #21
15:35 08.07.2026
20 Гост
Голът си беше напълно редовен, но ФИФА тряблаше да добута Меси до четврътфиналите. Абсолютно никакво нарушение нямаше при гола, нарушението беше на километри от гола, в напълно различна игрова ситуация, извън наказателното поле. Никой не може да докаже, че заради нарушението Египет вкараха гол. Да вкараха, но след мнооого време, в напълно нова игрова ситуация. Да не говорим, че ВАР няма право да се меси, когато нарушенето е извън наказателното поле, но се намеси... Също като червения картон на американеца - тоя картон вече не е картон. Пълен потрес е това първенство и ФИФА като цяло. Иначе, на мен въобще не ми пука, дали африкаските или южноамериканските роми ще победят. Просто убиват малкото, което беше останало от футбола.
15:35 08.07.2026
21 разбирам
До коментар #19 от "Айде бе":че доста ви е било тъжно в Максуда, но стиснете зъбки и чакайте друг мач.
Няма какво да ми тролите тука по двойки с фалшиф рейтинг на постингите.
Ако бяхте обективни, щяхте да сте много по-скандализирани от лансирането което получи Бразилия. Ма те и с авантите не можаха да се оправят завалиите.
15:38 08.07.2026
22 къде бяха тези съдии
Къде бяха когато съдията подари 2 напълно измислени дузпи на Селесао и даде 15 минути продължение при обявени 7?
Хайде нема нужда.
15:45 08.07.2026
23 виж тролчо
До коментар #14 от "ЕЗИК ТВОЙ":Като ще си даваш 12 или повече плюса, гледай поне да си написал нещо смсилено, или поне не толкова очебйно кухо.
Сега се налага да пускам водата
Чао
15:55 08.07.2026
24 пиша на всички пишлоци
Едно е ясно че нормалните държави не трябваше изобщо да си пращат отборите с скута на тез сатани. а СЕГА РЕВАТ ЧЕ АЛА БАЛА
За другия път да знаят!
15:56 08.07.2026
25 13 сат-ком звезди
До коментар #4 от "име":Шута на ФИФА с 4-те дъщери , дори и за подлога не става!
16:01 08.07.2026