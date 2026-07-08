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Бивши съдии атакуваха решението за отменения гол на Египет

Бивши съдии атакуваха решението за отменения гол на Египет

8 Юли, 2026 15:00 1 381 25

  • египет-
  • аржентина-
  • мондиал 2026-
  • футбол-
  • световно първенство

Итуралде и Скот критикуват намесата на VAR и определят ситуацията като „незначителен контакт“ далеч от вратата

Бивши съдии атакуваха решението за отменения гол на Египет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отмененият гол на Египет в осминафинала срещу Аржентина на Мондиал 2026 предизвика сериозни спорове и реакции сред футболните специалисти. В 58-ата минута „фараоните“ реализираха второ попадение чрез Мостафа Зико, но голът бе анулиран след намеса на VAR заради нарушение на Хасан срещу Лисандро Мартинес в началото на атаката — почти на 100 метра от аржентинската врата.

Решението на главния съдия Франсоа Летексие предизвика недоволство, а сред критиците му се оказаха и двама бивши рефери — Едуардо Итуралде Гонсалес и Греъм Скот, които сега работят като анализатори.

Итуралде бе категоричен, че намесата на VAR е била неправилна:
„Този гол изобщо не трябваше да бъде преразглеждан, защото няма явна грешка на съдията. Още от самото начало на елиминационните фази наблюдаваме много натрапчива VAR система. Независимо дали ни харесва или не, ще трябва да свикнем с нея. Това беше много незначителна атака и според философията на VAR инцидентът не трябва да се преразглежда, а по-скоро да се третира като решение на съдията.

Основният проблем е, че Правилата на играта винаги са били универсални, което означава, че са едни и същи навсякъде. С появата на VAR този инструмент се използва без единен критерий, така че играчите и феновете са объркани от различните тълкувания на различните турнири“, заяви той.

Греъм Скот също се противопостави на решението и го определи като грешка:
„Според мен голът трябваше да бъде зачетен. Сблъсъкът между двамата играчи е напълно в рамките на нормалната футболна игра и не представлява нарушение“, каза той пред The Athletic.

Скот подчерта и огромната дистанция между контакта и гола:
„Контактът е на около 90 метра от вратата. След него аржентинският отбор разполагаше с достатъчно време и възможности да организира защитата си и да предотврати попадението. Не ме изненадва недоволството на Египет. Напълно логично е те да се чувстват ощетени след решението голът да не бъде признат“, коментира той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 език мой

    14 34 Отговор
    "Няма явна грешка на съдията и ВАР не трябва да се намесва"
    Да, ама не. Съдията не отсъжда фаул, топката е отнета и става бърза контраатака. Целия отбор на Аржентина е напред. Разчитат на това , че ще задържат топката. Отнемат им я с нарушение!
    Значи, голът е нередовен. А съдията се е забавил прекомерно.

    Коментиран от #2, #8, #14

    15:04 08.07.2026

  • 2 Улав

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "език мой":

    Не те слуша главата

    Коментиран от #5

    15:05 08.07.2026

  • 3 Дзак

    15 8 Отговор
    При това е напълно нормално да странят на голямо разстояние от Меси, да не би случайно да го настъпят, което му позволи безпрепятствени действия в нападение!

    15:06 08.07.2026

  • 4 име

    24 8 Отговор
    Цялото първиство е пълен леш! Наредено яко за пари, ама от алчни кравари какво да очакваш. Онзи шут на ФИФА да хвърля гащи, освен за подлога, за друго не става.

    Коментиран от #25

    15:08 08.07.2026

  • 5 като си улав

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Улав":

    не се излагай публинчо.
    Изразих шозиция.
    Ти имаш ли конкретна позиция? Гледал ли си въожще мача?

    Коментиран от #13

    15:09 08.07.2026

  • 6 Фифа е фирма и иска пари

    27 5 Отговор
    Ако Меси отиде на финал, Фифа ще прибере десетки милиони повече. Ако Египет отиде на финал Фифа ще прибере значително по малко пари. Затова слагат корумпирани съдии да зяпат ВАРА.

    15:11 08.07.2026

  • 7 имаше много съдийски тесли

    21 5 Отговор
    Но този мач дори не е в топ 10.

    Ударени бяха: Хърватска, Германия, Чехия и пр.
    Като цяло европейските орбори.
    Афротата получиха купища реверанси, но това не беше проблем.
    А първия мач в който не получават реверанс се оказва световен проблем?

    Отменен гол и 2 измислени дузпи имаше срещу Норвегия!

    Коментиран от #10, #12

    15:12 08.07.2026

  • 8 айсик

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "език мой":

    топката не отнета вследствие на нарушение. При отнемането на топката, дори да не беше се случило това формално нарушение, египтяните пак щяха да организират атака. Аржентинците и без това формално съвсем малко нарушение, щяха да загубят топката. това е все едно ако играта е продължила след спорен тъч дали топката е преминала линията 100% или 95%. И какво, ако ВАР покаже че са 100 % голът да се отмени ли.

    Коментиран от #11

    15:15 08.07.2026

  • 9 Трайчо

    11 3 Отговор
    Трябваше да питат Тръмп и всичко щеше да е точно.

    15:17 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 няма такъв филм

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "айсик":

    Първо никой не оспора факта, че топката е отнета с нарушение. Те оспорват правото на ВАР да се намеси щото нямало очевидна грешка. Т.е. след като съдията прави тази грешка, трябва да се зачете гола. Но грешката е факт.
    Няма и как да твърдим, че без нарушението пак така щяло да стане. То съвсем като децата пчнахте.
    И още нещо. Така както се развиваше мача и с този гол Аржентина пак щеше да ги обърне. Смляха ги за 15 минути като се отпушиха.

    15:18 08.07.2026

  • 12 Абе г. лупи

    16 5 Отговор

    До коментар #7 от "имаше много съдийски тесли":

    Афрота не искат реверанс. Искат честна игра. Тука реверансите ги получиха аржентинците

    Коментиран от #15, #16

    15:19 08.07.2026

  • 13 4829

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "като си улав":

    Тихо мишле

    15:19 08.07.2026

  • 14 ЕЗИК ТВОЙ

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "език мой":

    ВРАГ ТВОЙ. ТЪПУНЧО СЪДИЯТА БЕШЕ ГОЛА ВОДА КАТО ПОВЕЧЕТО КЛЕТИ ФРЕНСКИ СЪДИИ. ОРЕЗИЛИ МАЧА И ВКАРА НЕНУЖНО НАПРЕЖЕНИЕ. БЕШЕ НАГЛАСЕНО АРЖЕНТИНА ДА СЕ КЛАСИРА ПОНЕЖЕ КАСАЕ ФИНАНСОВИЯ ИНТЕРТЕС НА ФИФА..

    Коментиран от #17, #23

    15:21 08.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 точно обратното доказах

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Абе г. лупи":

    Ако искаха честна игра, щяха да протестират при другите много по-фрапиращи случаи.

    А в този какво имаме?
    Една единствена спорна ситуация в полза на Аржентина. Въпреки нея резултата става 0-2.
    После 15 минути тотална аржентинска доминация като нито една секунда не е под въпрос.

    След това едни хора не могат да си преживея тфрустрацията.

    Коментиран от #19

    15:25 08.07.2026

  • 17 и какво написа ти

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "ЕЗИК ТВОЙ":

    Епитети и определения. Нищо конкретно. НИаквка фактология. Никакъв опут за разсъждение.
    Н У Л А!

    15:26 08.07.2026

  • 18 Тома

    6 3 Отговор
    Същият контакт имаше и срещу Салах а последвалата атака стана 3-2 за Аржентина.Вар съдиите не забелязаха защото се баркаха по к....

    15:33 08.07.2026

  • 19 Айде бе

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "точно обратното доказах":

    За третия гол на Аржентина нищо не казваш! Що така ? След такова първенство, трябва "основен ремонт" на тази прогнила организация. На всички е ясно защо се прави , но ти и подобните на теб още сте с фенските пристрастия и не осъзнавате какво се случва в действителност. Бъдете здрави

    Коментиран от #21

    15:35 08.07.2026

  • 20 Гост

    8 3 Отговор
    Абсолютни глупости!
    Голът си беше напълно редовен, но ФИФА тряблаше да добута Меси до четврътфиналите. Абсолютно никакво нарушение нямаше при гола, нарушението беше на километри от гола, в напълно различна игрова ситуация, извън наказателното поле. Никой не може да докаже, че заради нарушението Египет вкараха гол. Да вкараха, но след мнооого време, в напълно нова игрова ситуация. Да не говорим, че ВАР няма право да се меси, когато нарушенето е извън наказателното поле, но се намеси... Също като червения картон на американеца - тоя картон вече не е картон. Пълен потрес е това първенство и ФИФА като цяло. Иначе, на мен въобще не ми пука, дали африкаските или южноамериканските роми ще победят. Просто убиват малкото, което беше останало от футбола.

    15:35 08.07.2026

  • 21 разбирам

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Айде бе":

    че доста ви е било тъжно в Максуда, но стиснете зъбки и чакайте друг мач.
    Няма какво да ми тролите тука по двойки с фалшиф рейтинг на постингите.

    Ако бяхте обективни, щяхте да сте много по-скандализирани от лансирането което получи Бразилия. Ма те и с авантите не можаха да се оправят завалиите.

    15:38 08.07.2026

  • 22 къде бяха тези съдии

    6 0 Отговор
    Когато съдията отряза крилете на хърватите и прати Ревалдо напред?
    Къде бяха когато съдията подари 2 напълно измислени дузпи на Селесао и даде 15 минути продължение при обявени 7?

    Хайде нема нужда.

    15:45 08.07.2026

  • 23 виж тролчо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "ЕЗИК ТВОЙ":

    Като ще си даваш 12 или повече плюса, гледай поне да си написал нещо смсилено, или поне не толкова очебйно кухо.
    Сега се налага да пускам водата

    Чао

    15:55 08.07.2026

  • 24 пиша на всички пишлоци

    2 2 Отговор
    Абе хора аржентина е най лоялния слуга на ционистите компания епщайн. Какво очаквате да стане?

    Едно е ясно че нормалните държави не трябваше изобщо да си пращат отборите с скута на тез сатани. а СЕГА РЕВАТ ЧЕ АЛА БАЛА

    За другия път да знаят!

    15:56 08.07.2026

  • 25 13 сат-ком звезди

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Шута на ФИФА с 4-те дъщери , дори и за подлога не става!

    16:01 08.07.2026

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