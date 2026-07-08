Треньорът на Левски отказал звездата на Локо (Пловдив)

Хулио Веласкес е отказал атакуващия халф на Локомотив (Пловдив) Каталин Иту, съобщава “Тема спорт”. 26-годишният румънец бе в плановете на “сините” за селекцията още през зимата, като интересът се запази и за това лято, но последната дума на испанския треньор е била отрицателна. Наставникът на столичани е бил на мнение, че футболистът на “черно-белите” притежава добри качества, но не е на нивото на отбор, който гони високи цели.

Преди това Веласкес е отказал и предложението да бъде привлечен нападателят на “смърфовете” Жоел Цварц, който впоследствие премина в ЦСКА. На „Герена“ са направили обстойно проучване на нидерландския нападател. Трима специалисти са били ангажирани, за да изготвят подробни доклади за качествата на тарана, като са обърнали задълбочено внимание и на кариерата му, преди да бъде привлечен от Локо. Мненията им са били противоречиви и се е стигнало до ситуация 50 на 50 дали да бъде привлечен, но последната дума на Веласкес е била „не“.

Иту, който вкара седем гола и направи осем асистенции в 36 мача през миналия сезон, не е бил толкова подробно проучван, тъй като треньорът на сините е дал бързо отговора си.