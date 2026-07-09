Даниеле Адани разкри пикантна история от първите си дни във Фиорентина

Даниеле Адани, бившият централен защитник на италианския национален отбор, разкрива любопитна и донякъде шокираща случка от началото на своя престой във Фиорентина. През лятото на 1999 година, когато пристига при „виолетовите“, Адани е посрещнат не само с топло отношение, но и с изненада, която трудно се забравя.

В интервю за подкаста на Джоди Чекето, Адани си спомня: „Още с пристигането ми в хотел „Грифоне“, един от новите ми съотборници ме спря във фоайето и ми каза, че ме чака специална изненада в стаята. Когато отворих вратата, на леглото ме очакваше напълно голо момиче. Опитах се да завържа разговор, но тя само ми се усмихна и ме покани да се отпусна.“ Тази необичайна „добре дошла“ изненада се превръща в анекдот, който Адани разказва с усмивка години по-късно.

След успешната си кариера като футболист, включително и спечелването на Купата на Италия под ръководството на Роберто Манчини през 2001 година, Адани се превръща в уважаван футболен анализатор. Днес той е добре познат глас в ефира на RAI, където коментира големи футболни форуми като Световното първенство и Евро 2024.

Неотдавна Адани отново попадна в светлината на прожекторите, след като предизвика бурни реакции в Италия с изказването си, че Лионел Меси може да превърне водата във вино, сравнявайки аржентинската звезда с Исус Христос. Това изказване породи полемика сред феновете и експертите, но и затвърди репутацията на Адани като човек, който не се страхува да изразява нестандартни мнения.

Утре Даниеле Адани ще отпразнува своя 52-ри рожден ден.