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Даниеле Адани разкри пикантна история от първите си дни във Фиорентина

Даниеле Адани разкри пикантна история от първите си дни във Фиорентина

9 Юли, 2026 23:12 448 1

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Футболистът споделя за неочаквана изненада в хотелската си стая и размишлява за кариерата си преди 52-ия си рожден ден

Даниеле Адани разкри пикантна история от първите си дни във Фиорентина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Даниеле Адани, бившият централен защитник на италианския национален отбор, разкрива любопитна и донякъде шокираща случка от началото на своя престой във Фиорентина. През лятото на 1999 година, когато пристига при „виолетовите“, Адани е посрещнат не само с топло отношение, но и с изненада, която трудно се забравя.

В интервю за подкаста на Джоди Чекето, Адани си спомня: „Още с пристигането ми в хотел „Грифоне“, един от новите ми съотборници ме спря във фоайето и ми каза, че ме чака специална изненада в стаята. Когато отворих вратата, на леглото ме очакваше напълно голо момиче. Опитах се да завържа разговор, но тя само ми се усмихна и ме покани да се отпусна.“ Тази необичайна „добре дошла“ изненада се превръща в анекдот, който Адани разказва с усмивка години по-късно.

След успешната си кариера като футболист, включително и спечелването на Купата на Италия под ръководството на Роберто Манчини през 2001 година, Адани се превръща в уважаван футболен анализатор. Днес той е добре познат глас в ефира на RAI, където коментира големи футболни форуми като Световното първенство и Евро 2024.

Неотдавна Адани отново попадна в светлината на прожекторите, след като предизвика бурни реакции в Италия с изказването си, че Лионел Меси може да превърне водата във вино, сравнявайки аржентинската звезда с Исус Христос. Това изказване породи полемика сред феновете и експертите, но и затвърди репутацията на Адани като човек, който не се страхува да изразява нестандартни мнения.

Утре Даниеле Адани ще отпразнува своя 52-ри рожден ден.


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  • 1 Адани е

    0 0 Отговор
    прекалено инфантилен, а заедно с Касано и Вентола са като 3 група на детската градина.

    23:56 09.07.2026

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