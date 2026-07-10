Капитанът на Белгия: Испания е планина, която ние трябва да изкачи

Капитанът на Белгия - Юри Тилеманс смята, че мачът на осминафиналите срещу САЩ е бил най-доброто представяне на отбора на Световното първенство до момента. Той се надява, че срещу Испания тази вечер „червените дяволи“ ще се справят още по-добре.

„Мисля, че всички играчи, избрани от треньора, свършиха страхотна работа и това просто показва силата на нашия отбор. Искаме да продължим да се представяме добре и да спечелим и следващия си мач, но знаем, че Испания ще бъде много трудна за побеждаване“, реалист е Тилеманс.

Срещу САЩ той игра на позицията на атакуващия халф вместо звездата Кевин Де Бройне.

„Това беше различна роля за мен. Бях по-високо на терена, което ми подхожда добре. Опитвам се да бъда най-добрият играч, който мога да бъда на всяка позиция, на която трябва да играя, за да помогна на отбора и да го водя в мача“, обясни Тилеманс.

Белгийците биха били щастливи, ако стигнат до полуфинала, тъй като там ще ги чака Франция – регионален съперник, а двете страни имат много връзки по между си.

„Първо и единствено мислим за Испания. Това е като планина, която трябва да изкачваш дълго. А зад нея ни чака Франция“, обясни Тилеманс пред журналистите на последната тренировка на отбора преди мача.