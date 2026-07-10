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Уанда Нара отново разгорещи социалните мрежи с дръзки фотоси

Уанда Нара отново разгорещи социалните мрежи с дръзки фотоси

10 Юли, 2026 23:26 911 3

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  • instagram

Бляскавата инфлуенсърка не спира да изненадва феновете си с нови предизвикателни кадри

Уанда Нара отново разгорещи социалните мрежи с дръзки фотоси - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Уанда Нара, добре позната като бившата половинка на футболиста Мауро Икарди, отново се превърна в център на вниманието в социалните мрежи. Харизматичната красавица не пропусна да зарадва своите милиони последователи, като публикува серия от смели и съблазнителни снимки в личния си профил в Instagram.

Снимките, които Уанда сподели, са истински празник за сетивата – тя позира в различни бански костюми, подчертавайки изваяната си фигура и неподражаем стил. Фотосите бързо предизвикаха буря от реакции, а лайковете и коментарите заваляха като из ведро. Над 17 милиона души следят всяко нейно движение, а последната ѝ публикация не остана незабелязана.

Почитателите на Уанда не спестиха комплиментите си, като я обсипаха с похвали и огнени емотикони. Очевидно е, че бившата на Икарди умело поддържа интереса към себе си и не се страхува да бъде дръзка и уверена пред обектива.

Без значение дали е на плажа, на червения килим или в ежедневието си, Уанда Нара продължава да бъде символ на женственост и самочувствие. С всяка нова снимка тя доказва, че знае как да разпалва страстите и да държи феновете си в напрежение.




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  • 1 Одъртя тая пача.

    3 0 Отговор
    Вече е извън класациите

    00:00 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аре

    1 0 Отговор
    Марш! Дърта, дебе логъза, и силиконова! Само некой мазен не гър мое се заинтересува! Бял човек дебели не ще!

    00:15 11.07.2026

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