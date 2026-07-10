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Денят, в който България покори футболната сцена: Триумфът над Германия на Мондиал '94

Денят, в който България покори футболната сцена: Триумфът над Германия на Мондиал '94

10 Юли, 2026 20:50 489 12

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Незабравимият обрат, който превърна „лъвовете“ в легенди и промени завинаги историята на българския футбол

Денят, в който България покори футболната сцена: Триумфът над Германия на Мондиал '94 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 10 юли 1994 година, под жаркото американско слънце, българският национален отбор по футбол написа златна страница в спортната си летопис. На четвъртфиналите на Световното първенство в САЩ, „лъвовете“ сътвориха истинско чудо, като надделяха над действащия световен шампион Германия с 2:1 – резултат, който отекна по всички краища на планетата.

След като германците поведоха в резултата, надеждите на българските фенове изглеждаха помрачени. Но тогава дойде мигът на Христо Стоичков – с изумителен прецизен удар от пряк свободен удар той възстанови равенството и върна вярата на милионите пред екрана. Само няколко минути по-късно, Йордан Лечков се издигна над всички в наказателното поле и с фамозен плонж с глава донесе победата, която и до днес кара сърцата на българите да трептят от гордост.

Преди това паметно лято, България никога не бе вкусвала победата на световни финали. Но през 1994 година, водени от вдъхновяващия дух на едно изключително поколение, нашите национали не само преодоляха груповата фаза, но и елиминираха футболни гиганти като Аржентина и Германия. Този подвиг превърна отбора в сензацията на турнира и вдъхнови цяло поколение млади таланти.

Дали този триумф е върхът в историята на българския футбол? За мнозина отговорът е категорично „да“. Победата над Германия не само отвори вратите към полуфиналите, но и доказа, че с борбеност, талант и вяра в собствените сили, дори най-големите мечти могат да се сбъднат.

Днес, десетилетия по-късно, споменът за онази славна вечер в САЩ продължава да вдъхновява и обединява българите. Победата над Германия през 1994 година остава символ на национална гордост, доказателство, че чудесата във футбола са възможни – стига да вярваш до последния съдийски сигнал.


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