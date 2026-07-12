Радост и критика в лагера на Англия след победата, разочарование и гордост за Норвегия

Англия е на полуфинал на Мондиал 2026 след драматичен обрат срещу Норвегия. В сблъсък от 1/4-финалите в Маями, съставът на „Трите лъва“ се наложи с 2:1 след продължения. Големият герой за победителите отново стана Джуд Белингам, който отбеляза и двата гола за своя тим. Мачът предизвика вълна от полярни коментари, анализи и емоционални реакции сред треньори, футболисти и световните медии.

Реакциите в лагера на Англия: Радост и критика

Селекционерът на Англия Томас Тухел изненада мнозина с изключително критичния си тон веднага след последния съдийски сигнал. Пред телевизия ITV германският специалист сподели, че резултатът и класирането в Топ 4 са фантастични, но е изобщо недоволен от самото представяне на тима на терена. Тухел отбеляза, че играчите му са били мудни, допуснали са твърде много технически грешки и в този двубой просто са имали късмет. Той все пак похвали резервите Рийс Джеймс и Морган Роджърс за доброто им включване, което е раздвижило играта.

Двукратният голмайстор Джуд Белингам, запитан от журналисти за критичните думи на своя мениджър, отвърна по-умерено. Халфът заяви пред ITV, че двубоят е бил изключително тежък физически заради умората и сериозната жега във Флорида, като предпочете да акцентира върху огромното себераздаване и „страхотната смяна“, която неговите колеги са изкарали на терена.

Разочарование и гордост за Норвегия

Норвежкият щаб изрази съжаление за пропуснатите шансове да затворят мача в своя полза. Голяма тема за обсъждане след срещата стана отмененият от VAR гол на Торбьорн Хегем през второто полувреме заради нарушение на Ерлинг Холанд. Селекционерът Столе Солбакен и щабът му останаха разочаровани и от принудителната замяна на голямата си звезда Холанд в началото на второто продължение, породена от пълно физическо изтощение и лека контузия. Въпреки отпадането, в Осло хиляди фенове излязоха по улиците, за да празнуват историческото за страната класиране до тази фаза.

Отзвукът в световните медии

Би Би Си (BBC): Британската медия определи Белингам като „човека за големите моменти“ и подчерта волята на Англия да стигне до полуфинал на Световно първенство за първи път от 2018 година насам.

Британската медия определи Белингам като „човека за големите моменти“ и подчерта волята на Англия да стигне до полуфинал на Световно първенство за първи път от 2018 година насам. Ес ПИ Ен (ESPN): Анализаторите се фокусираха върху факта, че Белингам вече има 6 гола на турнира и се нарежда непосредствено до исторически постижения на легенди като Пеле за голове, отбелязани на Световни финали преди навършване на 24-годишна възраст.

Анализаторите се фокусираха върху факта, че Белингам вече има 6 гола на турнира и се нарежда непосредствено до исторически постижения на легенди като Пеле за голове, отбелязани на Световни финали преди навършване на 24-годишна възраст. Индипендънт (The Independent): Изданието акцентира върху напрежението и „взривоопасното“ интервю на Томас Тухел, описвайки победата на англичаните като неубедителна, но изключително ценна от турнирна гледна точка.

Капитаните на двата отбора – Хари Кейн за Англия и Мартин Йодегор за Норвегия – дадоха емоционални изявления в микс зоната на стадиона в Маями веднага след края на драматичния 1/4-финал.

Ето какво споделиха двамата лидери пред репортерите:

Хари Кейн: „Показахме дух, но трябва да вдигнем нивото“

Нападателят на Англия Хари Кейн не скри облекчението си от щастливия край, но се съгласи с критиките на мениджъра Томас Тухел относно качеството на играта:

За характера на отбора: Кейн заяви пред вестник „Гардиън“, че мачът е бил истински тест за волята на състава. Той подчерта, че да изоставаш срещу толкова организиран тим като Норвегия и да обърнеш резултата в продълженията изисква изключителна психическа устойчивост.

Кейн заяви пред вестник „Гардиън“, че мачът е бил истински тест за волята на състава. Той подчерта, че да изоставаш срещу толкова организиран тим като Норвегия и да обърнеш резултата в продълженията изисква изключителна психическа устойчивост. За представянето: Капитанът призна, че Англия е започнала мача твърде мудно и е позволила на съперника да диктува темпото през първото полувреме. По думите му, ако отборът иска да спечели световната титла, подобни спадове на полуфинала ще бъдат фатални.

Капитанът призна, че Англия е започнала мача твърде мудно и е позволила на съперника да диктува темпото през първото полувреме. По думите му, ако отборът иска да спечели световната титла, подобни спадове на полуфинала ще бъдат фатални. За Джуд Белингам: Кейн засипа с похвали своя съотборник, като го нарече пред „Скай Спортс“ „родена класика“ и лидер, който знае как да поеме отговорност в най-напрегнатите секунди.

Мартин Йодегор: „Горд съм, но боли изключително много“

Халфът и капитан на Норвегия Мартин Йодегор едва задържаше разочарованието си, но демонстрира огромно достойнство след отпадането:

За емоциите след мача: Пред норвежката обществена телевизия NRK Йодегор сподели, че в съблекалнята цари пълна тишина и разочарованието е огромно, тъй като отборът е бил изключително близо до исторически полуфинал.

Пред норвежката обществена телевизия NRK Йодегор сподели, че в съблекалнята цари пълна тишина и разочарованието е огромно, тъй като отборът е бил изключително близо до исторически полуфинал. За спорните моменти и VAR: Капитанът отказа да обвинява директно съдиите за отменения гол на Торбьорн Хегем, но отбеляза, че подобни детайли и минимални съприкосновения в наказателното поле винаги накланят везните в полза на по-големите футболни нации.

Капитанът отказа да обвинява директно съдиите за отменения гол на Торбьорн Хегем, но отбеляза, че подобни детайли и минимални съприкосновения в наказателното поле винаги накланят везните в полза на по-големите футболни нации. За представянето на Норвегия: Йодегор изрази невероятна гордост от съотборниците си. Той заяви, че Норвегия е доказала на целия свят, че може да надиграе и да постави на колене отбор от ранга на Англия, а този турнир ще остане в историята на норвежкия спорт.

На полуфиналите в Атланта отборът на Англия ще се изправи срещу победителя от двойката между Аржентина и Швейцария.