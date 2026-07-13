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Елизара Янева оглави българския женски тенис - изпревари Виктория Томова

Елизара Янева оглави българския женски тенис - изпревари Виктория Томова

13 Юли, 2026 10:43 349 2

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Световният елит също претърпя размествания

Елизара Янева оглави българския женски тенис - изпревари Виктория Томова - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Обрат в българския женски тенис! Само на 19 години, Елизара Янева вече е първата ракета на България, след като се изкачи до рекордното за нея 196-о място в световната ранглиста на WTA. Талантливата тийнейджърка направи впечатляващ скок с пет позиции нагоре, с което измести досегашната лидерка Виктория Томова.

Докато Янева празнува своя успех, Виктория Томова преживя сериозен спад – тя загуби 33 места и вече е под номер 207 в света. Изабелла Шиникова също отстъпи с осем позиции до 381-ото място. За сметка на това, Лиа Каратанчева направи истински подвиг, като се изкачи с цели 84 места и вече заема 388-ата позиция в световната ранглиста.

На международната сцена Арина Сабаленка от Беларус остава непоклатима на върха с 8 550 точки. След нея плътно се нарежда казахстанката Елена Рибакина с 8 143 точки. Американката Джесика Пегула се изкачи до третото място, измествайки сънародничката си Коко Гоф, която вече е четвърта.

Финалистката от „Уимбълдън“ Каролина Мухова от Чехия се доближи до петицата, заемайки шеста позиция, непосредствено след руската сензация Мира Андреева. Линда Носкова, шампионката от Лондон, също бележи прогрес и вече е седма в света. Полякинята Ига Швьонтек се смъкна до осмото място, а американката Аманда Анисимова е девета. Топ 10 се затваря от украинката Елина Свитолина.


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  • 1 ЕКСXУMATOP🦴💀🦴

    2 0 Отговор
    хиляди богаташшши уррoggливвите и чaaaветтa и шибббъннниттe и cceмейства ще претърпят тежки птп-тa и ще станат храна за чeppвеиттee! Ha никой няма му дpppeме, даже ще е голям kkeф!

    10:43 13.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Да оглавява листата на кьопавите тенисистки. Оспехи занапреде!💋🦧🥳🤣👍

    10:44 13.07.2026

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