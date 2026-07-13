Елизара Янева оглави българския женски тенис - изпревари Виктория Томова

Обрат в българския женски тенис! Само на 19 години, Елизара Янева вече е първата ракета на България, след като се изкачи до рекордното за нея 196-о място в световната ранглиста на WTA. Талантливата тийнейджърка направи впечатляващ скок с пет позиции нагоре, с което измести досегашната лидерка Виктория Томова.

Докато Янева празнува своя успех, Виктория Томова преживя сериозен спад – тя загуби 33 места и вече е под номер 207 в света. Изабелла Шиникова също отстъпи с осем позиции до 381-ото място. За сметка на това, Лиа Каратанчева направи истински подвиг, като се изкачи с цели 84 места и вече заема 388-ата позиция в световната ранглиста.

На международната сцена Арина Сабаленка от Беларус остава непоклатима на върха с 8 550 точки. След нея плътно се нарежда казахстанката Елена Рибакина с 8 143 точки. Американката Джесика Пегула се изкачи до третото място, измествайки сънародничката си Коко Гоф, която вече е четвърта.

Финалистката от „Уимбълдън“ Каролина Мухова от Чехия се доближи до петицата, заемайки шеста позиция, непосредствено след руската сензация Мира Андреева. Линда Носкова, шампионката от Лондон, също бележи прогрес и вече е седма в света. Полякинята Ига Швьонтек се смъкна до осмото място, а американката Аманда Анисимова е девета. Топ 10 се затваря от украинката Елина Свитолина.