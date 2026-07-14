Леандро Тросар напуска Арсенал - белгийската звезда поема към Бешикташ

Леандро Тросар, един от ключовите футболисти на Арсенал през последния сезон, е на прага на ново предизвикателство. Белгийският национал ще облече екипа на турския гранд Бешикташ, след като двата клуба постигнаха споразумение за трансфера му. Според информация на уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, лондончани ще получат 18 милиона евро, а към сумата могат да се добавят още 2 милиона под формата на бонуси.

Преговорите между Арсенал и Бешикташ са приключили успешно още миналата седмица, като английският клуб е приел предложените условия без колебание. Очаква се 31-годишният Тросар да пристигне в Истанбул още утре вечер, където ще премине задължителните медицински тестове и ще подпише своя нов договор.

През изминалата кампания Тросар остави ярка следа в състава на Арсенал. Белгиецът взе участие в 50 срещи от всички турнири, като реализира 8 попадения и асистира за още 11 гола. Общо 2922 минути на терена затвърдиха репутацията му на ценен и универсален играч.

С този трансфер Арсенал ще разполага с допълнителни средства за летните си трансферни планове, докато Бешикташ печели опитен и креативен футболист, който може да внесе свежест и класа в атаката на отбора.