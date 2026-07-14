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Илиян Радулов приключи в Пособл

Илиян Радулов приключи в Пособл

14 Юли, 2026 11:42 300 1

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Българинът отстъпи пред поставения под №7 в схемата на квалификациите Иля Ивашка

Илиян Радулов приключи в Пособл - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на тенис турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Пособланко. Надпреварата е с награден фонд 97 640 евро.

Родният тенисист отстъпи пред поставения под №7 в схемата на квалификациите Иля Ивашка (Беларус) с 4:6, 4:6 за час и 29 минути.

Двамата си размениха по два пробива в първия сет, след което в десетия гейм Радулов загуби подаването си, а с това и частта. Във втория сет Ивашка поведе с 5:3 след пробив. Българинът веднага върна брейка, но в десетия гейм отново загуби подаването си и отстъпи в срещата.


Той все пак заработи две точки за световната ранглиста, в която заема №645 през тази седмица.


Друг национал на България Иван Иванов ще започне от основната схема на турнира срещу квалификант.


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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    И тоз галфон се изложи като кифладжиа разбираш ли ама с кофти матриал толкоз 🤣

    11:58 14.07.2026

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