Ливърпул няма да възпрепятства Арне Слот за националния на Нидерландия

Ливърпул няма да възпрепятства назначаването на Арне Слот за старши треньор на националния отбор на Нидерландия по футбол и е готов да компенсира частично заплатата през първия му сезон начело на "оранжевите", съобщава De Telegraaf.

След като беше уволнен от клуба от Мърсисайд в края на сезон 2025/26, 47-годишният специалист има право на обезщетение от над 10 милиона евро за оставащата година от тригодишния си договор. Общата сума, която Слот ще получи от Ливърпул, се оценява на приблизително 30 милиона евро.

🇳🇱🆕 from @telegraaf: Liverpool clears the way for Arne Slot with the Dutch national team.



If Slot and the football association come to an agreement, he will not lose the million-dollar compensation he is still entitled to at Liverpool. In some cases, that is the case. Where in… pic.twitter.com/tm4GIhVyu8 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) July 13, 2026

Следователно, като плати на нидерландеца определена сума през първата му година начело на "лалетата", английският клуб може да спести няколко милиона. Ако Слот остане безработен през следващия сезон, той ще получи пълното обезщетение от Ливърпул.

Nos Sport по-рано съобщи, че Слот ще замени Роналд Куман като нов старши треньор на националния отбор на Нидерандия.