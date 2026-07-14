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Ливърпул няма да възпрепятства Арне Слот за националния на Нидерландия

Ливърпул няма да възпрепятства Арне Слот за националния на Нидерландия

14 Юли, 2026 15:30 572 0

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След като беше уволнен от клуба от Мърсисайд в края на сезон 2025/26, 47-годишният специалист има право на обезщетение от над 10 милиона евро за оставащата година от тригодишния си договор

Ливърпул няма да възпрепятства Арне Слот за националния на Нидерландия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул няма да възпрепятства назначаването на Арне Слот за старши треньор на националния отбор на Нидерландия по футбол и е готов да компенсира частично заплатата през първия му сезон начело на "оранжевите", съобщава De Telegraaf.

След като беше уволнен от клуба от Мърсисайд в края на сезон 2025/26, 47-годишният специалист има право на обезщетение от над 10 милиона евро за оставащата година от тригодишния си договор. Общата сума, която Слот ще получи от Ливърпул, се оценява на приблизително 30 милиона евро.

Следователно, като плати на нидерландеца определена сума през първата му година начело на "лалетата", английският клуб може да спести няколко милиона. Ако Слот остане безработен през следващия сезон, той ще получи пълното обезщетение от Ливърпул.

Nos Sport по-рано съобщи, че Слот ще замени Роналд Куман като нов старши треньор на националния отбор на Нидерандия.


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